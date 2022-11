U dane vikenda na kopnu će dominirati oblaci, dok će se na Jadranu s njima izmjenjivati i sunčana razdoblja. Oborine će biti rijetke, uglavnom u gorju, te osobito u južnijim hrvatskim krajevima. Na Jadranu će puhati mjestimice jaka bura s olujnim udarima, posebice podno Velebita. Početkom novoga tjedna bura će oslabjeti, a naoblaka se zadržati kao tijekom vikenda, pri čemu će na kopnu ponovno biti i česta magla. Temperatura zraka će se sniziti, osobito najviša dnevna.

U srijedu pak raste vjerojatnost za češće i obilnije oborine, u gorju za stvaranje novog snježnog pokrivača, a na moru za lokalno izražene pljuskove i grmljavinu te mjestimice jako jugo, sažeta je tjedna prognoza koju je za HRT pripremila dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a. Prisjetila se i poznate uzrečice o snijegu i sv. Kati i spomenula kako u sljedećem tjednu postoji mogućnost snijega ne samo u gorju, nego i u nekim nizinama.

U subotu oblačnije

U subotu na istoku Hrvatske vjetar uglavnom slab, pa će jutro početi uz maglu i niske oblake, zatim će mjestimice biti sunčanih razdoblja, no prema večeri opet posvuda sve više oblaka. Ponegdje je moguća i rosulja, a zbog niske jutarnje temperature zraka treba upozoriti i na poledicu na kolnicima.

Poledica je još vjerojatnija u središnjoj Hrvatskoj, gdje će ujutro biti i temperaturnih "minusa" te mjestimične magle. Danju su moguća kraća sunčana razdoblja uz koja će temperatura zraka porasti na oko 7 °C.

U gorju većinom oblačno, po kotlinama i maglovito, a može biti i slabih oborina. Na sjevernome Jadranu sunčanije, no puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, pa će i more ponegdje biti valovito. Danju temperatura zraka od 13 do 16 °C, no zbog jake bure doimat će se hladnije.

Mjestimice jaka bura pojačavat će osjet svježine i u Dalmaciji. U sjevernim predjelima moguća su kraća sunčana razdoblja, koja će južnije od Splita vjerojatno izostati. U unutrašnjosti jutro hladno, a danju oko 10 °C, na obali i otocima od 14 do 16 °C.

Malo toplije moguće na jugu Hrvatske, uz oblačno vrijeme, a navečer i u noći mjestimice može pasti i malo kiše. Veći dio dana puhat će umjerena bura koja će jačati prema večeri."

Bura slabi, ali i temperatura pada

U nedjelju poslijepodne bura slabi duž cijele obale našeg dijela Jadrana, a već tijekom jutra oblaka će sa sjevera biti sve manje, pa će od sredine dana gotovo posvuda prevladavati sunčano. Većinom sunčano u Dalmaciji će biti i u ponedjeljak, dok će se na sjeveru naoblačiti, a oblačnije će u utorak biti i južnije.

Idućih dana na kopnu će dominirati oblaci, ujutro će ponegdje biti magle, a moguće su i slabe oborine. Uz povremeno umjeren sjeveroistočnjak bit će relativno hladno, prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Zabrana zbog jakog vjetra

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), izvijestio je u subotu Hrvatski auto-klub (HAK).

Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice u unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače iz HAK-a upororavaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Na autocesti A7 Rupa-Rijeka zatvoren je izlazni krak čvora Matulji iz smjera graničnog prijelaza Rupa u smjeru Opatije i Pule. Promet je na čvoru Jurdani preusmjeren na Jadransku magistralu (DC8) za Pulu/Opatiju i Matulje

Trajekti i katamarani plove prema plovdbenom redu. Trajekt na liniji 9602 Split - Vis isplovit će iz luke Vis u 16,30, umjesto u 15,30 sati. Na graničnom prijelazu Bajakovo/Batrovci teretna vozila na izlaz čekaju dva sata.