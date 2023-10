Sve do vikenda, a u nekim krajevima i do kraja tjedna, vrijeme ostaje ovako ljetno, iznad svih prosjeka toplo i stabilno pod utjecajem anticiklone. U takvoj vremenskoj situaciji česte su jutarnje magle u kopnenom dijelu, ali i nad morem gdje su također noći postale malo hladnije, prognozirala je meteorologinja Ana Bago Tomac za Danas.hr.

Magla će se najduže zadržati uz rijeke, ali lokalno će je biti i na sjevernom Jadranu što je česta situacija i kada puše jugo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vrijeme u četvrtak

Nakon maglovitog jutra u četvrtak nas čeka još jedan sunčan dan, puhat će slab, a u gorju umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura do 26 stupnjeva, a na istoku zemlje i do 27.

Na Jadranu, osobito u Dalmaciji bez promjena. Bit će vedro i toplo s temperaturom do 28 stupnjeva dok je u moru između 21 i 24 stupnjeva, a puhat će i slabo do umjereno jugo. Na sjevernom dijelu mala do umjerena naoblaka. U gorju pretežno sunčano, a temperatura do 24 stupnja.

Idućih dana na kopnu

Još petak i subotu će biti sunčano i toplo, a onda dramatična promjena vremena - pogotovo u usporedbi s ovim iznadprosječnim temperaturama koje uz kraće prekide traju od ljeta. Prvi hladan prodor je u nedjelju, a onda opet u utorak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Promjena će biti velika tako da je uz obilnu kišu u najvišem gorju moguće i malo snijega. Uz to će puhati i umjeren sjeverac tako da će na red doći i zimske jakne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Idućih dana na kopnu

Na Jadranu je samo u petak još sunčano, a već u subotu na sjevernom dijelu više oblaka. Poslijepodne je moguće i malo kiše. U nedjelju posvuda oblačno uz obilnu kišu.

POGLEDAJTE VIDEO: Bube od 5 milimetara haraju Europom. Skrivaju se u krevetu, jastučnici. Dolaze s turistima: 'Ovo je loše. Ima ih stotine'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novi tjedan počinjemo s jakom burom koja će na sjevernom dijelu zapuhati već u nedjelju navečer, past će i temperatura, a nova kiša stiže u utorak.

Snijeg

Premda DHMZ prognozu snijega zasad ograničava samo na najviše predjele, slovenska stranica Neurje.si, koristeći modele ECMWF-a, ima nešto precizniju prognozu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koristeći modele Europskog centra za srednjoročne prognoze (ECMWF), zaključuju kako će granica snježnih padalina pod utjecajem ove ciklone pasti na oko 1500 m.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To u Sloveniji znači da bi se mogle zabijeliti Kamniško-Savinjske i Julijske Alpe, te poznate planine poput Pohorja ili Rogle. Snijeg će se, međutim, ipak brzo otopiti zbog pozitivnih dnevnih temperatura, a samo zahladnjenje ne bi trebalo trajati predugo.