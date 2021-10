Vremenska prognoza Dnevnika Nove TV pokazuje da se toplom jesenskom vremenu bliži kraj. Pred nama je novi sunčan dan nakon kojega dolazi postupna promjena vremena. Jutro će u većini krajeva biti pretežno ili djelomice sunčano, mjestimice s kratkotrajnom maglom uz slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti će biti većinom od 1 do 6, a na Jadranu između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva, prognozirao je meteorolog Ivan Čačić.

Danju u središnjoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano, razmjerno toplo, a poslijepodne i sve vjetrovitije. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak koji će prema večeri jačati te u gorju imati i olujne udare. Poslijepodne osjetno toplije uz temperaturu od 20 do 22 stupnja. U istočnim predjelima zemlje pretežno sunčano. Poslijepodne će u Slavoniji zapuhati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Razmjerno toplo uz poslijepodnevnu temperaturu između 20 i 22 stupnja.

Prijepodne i sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano. Poslijepodne i navečer na širem riječkom području i u Gorskom kotaru postupan porast naoblake uz mogućnost za malo kiše. U gorskom području zapuhat će umjeren i jak jugozapadnjak koji će u višem gorju imati i olujne udare. Na Jadranu će zapuhati jugo koje će sve više jačati pa će navečer mjestimice biti i jako. Poslijepodnevna temperatura u gorju od 15 do 20, a na Jadranu od 19 do 21 stupnja.

I u Dalmaciji pretežno sunčano. Zapuhat će slab i umjeren jugozapadnjak, prema večeri jugo. Najviša poslijepodnevna temperatura od 20 do 23 stupnja.

Promjenjivo u četvrtak

U četvrtak u unutrašnjosti promjenljivo uz više oblaka u gorju gdje će mjestimice pasti i malo kiše. Bit će razmjerno toplo te prilično vjetrovito uz umjeren i jak, na udare i olujan jugozapadnjak. U petak pretežno oblačno s kišom u gorju gdje uz grmljavinu može biti i obilnijih oborina. Vjetar će oslabjeti i okrenuti na sjeverac i sjeveroistočnjak. U noći na subotu prestanak oborine uz kidanje naoblake.

Na Jadranu u četvrtak promjenljivo do pretežno oblačno uz malo kiše, posebice na širem riječkom području. Razmjerno toplo te prilično vjetrovito uz umjereno i jako, na udare i vrlo jako jugo. U petak pretežno oblačno s kišom i grmljavinom, a ponegdje i obilnijom oborinom. Jugo će oslabjeti te na sjevernom Jadranu poslijepodne okrenuti na buru s kojom će se postupno i razvedravati. No u subotu će se promjenljivo još zadržati u Dalmaciji, posebice na jugu gdje će veći dio dana i dalje puhati umjereno do jako jugo.

Promjena vremena vezana je i uz pojavu biometeoroloških tegoba. No, promjena tlaka zraka nije glavni krivac za tegobe meteoropata. Tlak je samo indikator promjene vremena. Glavi krivci su promjena temperature, vlage i električnog polja, prognozirao je Ivan Čačić za Dnevnik Nove TV.