VAL HLADNOĆE STIGAO U HRVATSKU, UPALJEN CRVENI METEOALARM: Pogledajte gdje će vremenske neprilike biti najopasnije

Novi val hladnoće već je stigao u naše krajeve zbog čega nam se, iako termometri ne pokazuju drastično niske temperature, čini da je mnogo hladnije nego što jest.

U unutrašnjosti Hrvatske danas će padati uglavnom snijeg, najviše će ga biti u gorskim predjelima gdje će se stvarati deblji snježni pokrivač. Na Jadranu, osobito u južnoj Dalmaciji, bit će kiše, no na sjevernom dijelu te u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice se očekuje i malo susnježice i snijega.

SNIJEG PARALIZIRAO DIJELOVE HRVATSKE, A TEK JE POČELO: Evo kakvo je stanje diljem zemlje i što donose idući dani

U unutrašnjosti će puhati većinom umjeren sjeveroistočni vjetar, ponegdje s jakim udarima, osobito u gorju. Na Jadranu će pak puhati umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima, a na jugu zemlje jugo i istočnjak. Najviša dnevna temperatura na kopnu bit će između -2 i 3, na Jadranu uglavnom od 6 do 11 °C.



Zbog mogućnosti jakih oborina i bure, kvarnerska regija je, što se tiče Meteoalarma, u crvenom, a takva ista situacija će biti i sutra.

I sutra će prevladavati oblačno, u unutrašnjosti sa snijegom, češćim i obilnijim u zapadnim te u gorskim krajevima gdje će uz novi snježni pokrivač biti i snježnih zapuha. Na Jadranu će povremeno padati kiša, a na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice je moguće malo susnježice i snijega. U unutrašnjosti će puhati umjeren i na udare jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim i orkanskim udarima, a u južnoj Dalmaciji istočnjak i jugo. Temperatura zraka na kopnu većinom od -3 do 2, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 1 do 6, a drugdje duž obale od 5 do 11 °C.

Meteoalaram za sutra izgledat će ovako nekako. Kvarner će ostati u crvenom, no veći dio zemlje će prijeći iz žutog u narančasto.