MEĐUNARODNA FEDERACIJA NOVINARA ‘OPRALA’ PLENKOVIĆA ZBOG NAPADA NA MAJU SEVER: ‘Sram vas bilo gospodine’

Međunarodna federacija novinara prozvala je hrvatskog premijera Andreja Plenkovića zbog napada na novinarku Maju Sever:

“Sram vas vas bilo, gospodine Plenkoviću. Dajemo punu podršku našoj kolegici Maji Sever koja je samo radila svoj posao”, piše u njihovoj poruci.

#Croatia 🇭🇷Shame on you @AndrejPlenkovic ! Full support to the president of our affiliate @Sindikatnovinar @SeverMaja who was simply doing her job. https://t.co/nKv25Q0xUv

