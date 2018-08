MATTEOV NEUTJEŠNI OTAC SAMO ŽELI DOZNATI ISTINU: ‘Mi ništa ne znamo. Ni sućut nam nisu izrazili’

‘Što je bilo, gdje je završio, gdje su ga odveli? Je li napravljena obdukcija? Mi ništa ne znamo’

Matteo Ružić (22) se srušio u nedjelju popodne u Zaprešiću, a nakon dolaska vozila Hitne pomoći bez liječnika i adekvatne medicinske opreme u mukama je preminuo. “Ne mogu opisati sliku koju vidim svaki put kad zatvorim oči. Držao sam svoje mrtvo dijete na rukama pet sati. Kad je po njegovo tijelo došao kombi, micao sam mrave i kukce s njega. Želim znati tko je odgovoran i zašto je on mrtav”, kazao je mladićev shrvani otac Dubravko za 24 sata.

‘Dijete ti se srušilo’

Matteovoj obitelji u toj silnoj tragediji posebno teško pada to što se od nadležnih ama baš nitko nije javio niti izjasnio o slučaju, kao da činjenica da su službe opasno zakazale sama po sebi nije dovoljna. Neutješni otac sada samo želi doznati istinu – što se točno dogodilo toga kobnog dana i kako to da njegovu sinu nije imao tko pomoći. Naime, u trenutku kada je Matteu pozlilo na ulici, otac Dubravko bio je kod kuće.

“Na vrata stana uletjela je djevojka i počela vikati: ‘Dijete ti se srušilo’. Otrčao sam do njega. Bio je cijeli plav, u veni mu je bila igla, a na prsima dva flastera. Dva vozila Hitne pomoći čekala su dok nije došla policija i onda su otišli. Bez riječi i bez objašnjenja. Ne može mi nitko reći da su napravili sve što su mogli jer nisu. Ne krivim Hitnu, ne krivim policiju… Krivim ovaj sustav i onoga koji ga je takvog napravio. Sram me je što sam Hrvat”, ispričao je Dubravko Ružić.

Punih pet sati poslije, po mladićevo je tijelo došao kombi, a otac je ostao sjediti u mukama. Od toga trenutka nesretna obitelj Ružić ne zna što se s Matteom događa. Njegovo je tijelo poslano na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, ali ni o tome nisu obavijestili roditelje.

POKOPAN JE MATTEO RUŽIĆ: Mladića koji je tragično preminuo na ulici u Zaprešiću ispratili su bijelim ružama

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA: ‘Grad nije kriv za smrt mladića. Ne možemo imati liječnika samo za Zaprešić, ma koliko ga mi platili’

Posljednje Matteove riječi

“Što je bilo, gdje je završio, gdje su ga odveli? Je li napravljena obdukcija? Mi ništa ne znamo. Nitko nas nije zvao. Ni ministar Kujundžić, ni Zavod za hitnu medicinu, ni načelnik. Da su me samo nazvali i rekli mi: ‘Naša sućut’. Da se barem ponašaju kao da je to nečije dijete, a ne životinja na cesti”, zavapio je otac, koji se prisjetio svoga posljednjeg razgovora sa sinom. Bilo je to dva sata prije tragedije.

“Evo tata, prošećem psa i dolazim doma”, odgovorio je Dubravku sin kada ga je on nazvao da dođe doma nešto pojesti. Matteo je bio po zanimanju kuhar, ali nikako nije mogao pronaći stalni posao u struci. Kako bi pomogao samohranom ocu, baki i mlađem bratu, s kojima je živio, zaposlio se u jednoj telekomunikacijskoj tvrtki.

“Bio je sportaš. Nije se drogirao, nije bio alkoholičar. Odgojio sam čovjeka”, objasnio je Dubravko Ružić, koji ne za sve ovo ne namjerava nikoga tužiti, već samo želi da mu netko od nadležnih kaže istinu.

Traži ispis poziva

“Mene samo to muči. Želim saznati, još dok imam malo pameti, zašto je to tako bilo i zbog čega je moje dijete umrlo. Imam još njegova mlađeg brata i radi njega moram ostati priseban, ali kako kad ne znam ni zašto je on mrtav”, kazao je.

Od policije, kaže, želi ispis poziva i razgovor koji su vodili s dispečerom Hitne pomoći. Traži da mu se kaže točan uzrok sinove smrti i da se otkrije tko je kriv, jer iako mu dijete više nitko neće vratiti, može zaustaviti da se ovako nešto ponovi. Od osobnih stvari koje je Matteo tada imao na sebi, ocu su vraćeni mobitel, novčanik i japanke.

Pokušali su kontaktirati policiju i Hitnu, ali oni im stalno odgovaraju da zovu kasnije, da zovu nekoga drugoga ili da nemaju pravo njima davati takve informacije. Matteova obitelj si samo postavlja jedno pitanje – kako ministar može imati više informacija o njegovoj smrti od vlastite obitelji?!