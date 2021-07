Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin danas je kazala kako je moguće da na jesen maske zamjene covid potvrde, ali to ovisi o epidemiološkoj situaciji.

''To će ovisiti o okruženju i o populaciji koja je u tom prostoru. Nije isto ako će se raditi o mladim, zdravim osobama ili o kroničnim bolesnicima'', upozorila je Pavić Šimetin za RTL Danas.

No, takve potvrde bi ograničile svačije živote jer bi u bolnice ili shopping centre mogli ići samo oni koji imaju covid-potvrde.

Ograničava se pravo na privatnost

"Pristaša sam da opći interes ponekad nadvladava pojedinačni. Ako imamo zarazu i ako se u slučajevima zaraze vlast uvijek ponašala kao pater familias, zaštitnički, u interesu svih, taj kolektivni interes mi je iznad u slučaju svake epidemije, a pogotovo u slučaju velikih zaraza sa smrtnim ishodom", kaže Arsen Bačić, profesor ustavnog prava u Splitu, za Index.

"Postoji zabrana diskriminacije, postoji ravnopravnost, ali moguće je povlačiti razlike između skupina ako je to na nekom opravdanom temelju. Ne možete povlačiti razliku samo zbog toga što je netko katolik ili Rom, ali ako postoji dodatan razlog, opravdanje kao što je suzbijanje pandemije, onda je potencijalno moguće. Da, naravno da se time ograničavaju prava, poglavito pravo na privatnost, zato što se morate cijepiti ili nećete imati pristup određenim aktivnostima", objašnjava Matija Miloš, profesor na Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci.

'Nadam se da će se uvesti zakonom'

"Ne znam na koji način će se to uvesti. Nadam se da će to biti zakon, ne bih volio da se uvodi nekakvim odlukama Stožera jer to je ipak prevelika promjena da bi se uvodila odlukom ministra Božinovića. Zakon bi se mogao pobijati prijedlogom za ocjenu ustavnosti ako krši članak 16. Ustava, znači razmjernost, određenost, zakonitost", govori Miloš.

No, je li pandemija opravdan razlog za reduciranje nekih ustavnih prava?

"Sklon sam tome ako se može urediti na način da ne predstavlja pretjerano zadiranje u temeljna prava. Toga se bojim. Kad je počela pandemija, nismo baš vidjeli previše političke promišljenosti ni previše dosljednosti. I to me najviše brine jer to je najveća ugroza za vladavinu prava. Zato i imamo zakonodavni postupak i hrvatski sabor. Hrvatski sabor se kod nas napada da je kokošinjac, ovakav-onakav. Sad se vidi što imamo bez hrvatskog sabora", kaže Miloš.