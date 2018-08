MASLAC JE LANI DRASTIČNO POSKUPIO, A SADA OPET IMA STARU CIJENU: Kod nas ipak nije tako. Zašto?

Trenutno je prosječna proizvođačka cijena maslaca na tržištu EU 555 eura za sto kilograma, što je za pet posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Prošle godine naglo je poskupio maslac u trgovinama čija je cijena skočila s otprilike 17 kuna za pakiranje od 250 grama na čak 25 kuna. Slično je bilo i u ostalim europskim zemljama, a drastično poskupljenje bilo je objašnjeno manjkom mlijeka na tržištu Europske unije.

U međuvremenu, proizvodnja mlijeka je porasla, no značajnijeg pojeftinjenja maslaca u domaćim trgovinama ipak nema, piše Novi list.

Dvostruko skuplje od proizvođačke cijene

Trenutno je prosječna proizvođačka cijena maslaca na tržištu EU 555 eura za sto kilograma, što je za pet posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ističu u Hrvatskoj gospodarskoj komori. No, budući da je proizvođačka cijena maslaca i dalje visoka, nije za očekivati, kažu u HGK, da će cijene u maloprodaji biti drastično korigirane u korist potrošača.

Slično je za Novi list kazao i Dalibor Janda iz CroMilka – Udruge hrvatskih otkupljivača i prerađivača mlijeka. Cijena maslaca na tržištu je, kaže, pala no to je teško uočiti jer je maslac često na akcijskim prodajama. Uzme li se u obzir proizvođačka cijena maslaca od 555 eura za 100 kilograma na tržištu EU, ispada da je proizvođačka cijena jednog paketa maslaca od 250 grama oko 10,5 kuna. No, prodajna cijena maslaca kod nas je od 20 do 25 kuna, što je dvostruko pa i više nego dvostruko skuplje.

U srpnju snažan pad cijena hrane

Inače, prema izvješću FAO, UN-ove Organizacije za hranu i poljoprivredu, cijene hrane u srpnju su snažno pale u odnosu na lipanj. To se posebno odnosi na šećera, mlijeko i mliječne proizvode, a zahvaljujući obilnoj ponudi i poboljšanim izgledima za proizvodnju.

Novi list piše da je indeks cijena košarice osnovnih prehrambenih proizvoda pao u srpnju 3,7 posto u odnosu na lipanj, pri čemu se najveći pad cijena odnosio na maslac i sir (6,6 posto). Cijene žitarica također su pale za značajnih 3,6 posto u odnosu na lipanj.

