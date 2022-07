Ministar financija Zdravo Marić podnosi ostavu na vlastiti zahtjev, o čemu bi se sutra službeno trebala očitovati i Vlada. Novi ministar, koji bi trebao zamijeniti Marića, navodno je Marko Primorac.

Primorac je 2007. diplomirao, a 2009. završio Poslijediplomski specijalistički studij "Upravljanje financijskim institucijama" na Ekonomskom fakultetu gdje je i zaposlen od 2007. godine te sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija "Javne financije", "Lokalne financije", "Upravljanje javnim dugom" i "Upravljanje financijama u javnom sektoru" na hrvatskom te "Public Finance" na engleskom jeziku.

Primorac je i gostujući predavač na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje u sklopu poslijediplomskog studija "Fiskalni sustav i fiskalna politika" izvodi nastavu iz kolegija "„Javni dug". Područja njegovog znanstvenog rada su upravljanje financijama i rizicima u javnom sektoru, fiskalni federalizam i oporezivanje.

Savjetnik Predsjednice RH za gospodarstvo i koordinator Vijeća za gospodarska pitanja

U 2016. Primorac je bio član Stručne radne skupine za reviziju poreznog sustava i izradu novih zakonodavnih rješenja u poreznom sustavu Republike Hrvatske, a 2017. član Povjerenstva za izradu novog modela sustava financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

U 2018. je bio član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava te član stručne radne skupine za izradu Nacionalne razvojne strategije pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Od 2018. do 2020. obnašao je dužnost savjetnika Predsjednice Republike Hrvatske za gospodarstvo. Bio je koordinator Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice te je vodio i sudjelovao u nekoliko radnih skupina Predsjednice (Radna skupina za izradu smjernica za daljnju fiskalnu decentralizaciju i regionalni razvoj Republike Hrvatske te radna skupina za ostvarivanje preduvjeta za potpisivanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om).

Konzultant i vanjski suradnik Svjetske banke i MMF-a

Od 2016. je član Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, od 2017. do 2018. bio je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske elektroprivrede d.d., a od 2018. je zamjenik predsjednika Revizijskog odbora Hrvatske lutrije d.o.o.

Od 2021. je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije te predsjednik Revizijskog odbora. Od 2021. je vanjski član Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora.

Konzultant je i vanjski suradnik Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda te drugih renomiranih domaćih i međunarodnih institucija.

Od 2020. kao konzultant radi za Center of Excellence in Finance na Programu ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine, a od 2022. kao član glavne skupine stručnjaka (Core Group of Experts) radi na poboljšanju kvalitete i provedbe programa ekonomskih reformi sedam zemalja Zapadnog Balkana i Turske, posebice u pogledu integracije strukturnih reformi i fiskalnih okvira.