MANOLIĆ SVJEDOČIO NA SUĐENJU GLAVAŠU: ‘Bio je opsjednut time da ga proganja bivši režim’

Na klupu za svjedoke na današnjem suđenju Branimiru Glavašu sjeli su Josip Manolić i Vladimir Šeks. Ono što je Manolić ustvrdio jest da nikada nije dobio izvješće da je Glavaš osobno umiješan u bilo kakvo ubojstvo, no dodao je da je bio opsjednut time da ga proganja bivši režim, javlja portal Vijesti.hr. Šeks je pak ustvrdio da su dolazili pritisci tijekom 2004. iz Washingtona i Bruxellesa da se pokrene postupak protiv Glavaša.

Prvi je svjedočio Manolić koji je kazao da nema saznanja o događajima u Osijeku tijekom inkriminiranog razdoblja. Podsjetimo, Manolić je od rujna 1990. do kolovoza 1991. bio premijer Hrvatske da bi nakon toga postao šef kriznog štaba za Hrvatsku. Potvrdio je da Glavaša poznaje od 1989. godine jer ga je upoznao na jednom skupu posvećenom višestranačju. Manolić je rekao da je tada postojao Ured za nacionalnu sigurnost kojem je on bio na čelu.

Rekao je da nikada nije bio u ljubaznim odnosima s Glavašem i još jednom istaknuo da nije bila otvorena istraga protiv Glavaša te da nije dobio nikakva izvješća o njemu, a dobivao ih je iz cijele Hrvatske. Manolić je u svjedočenju kazao da se na Vrhovnom državnom vijeću nikada nije raspravljalo o Branimiru Glavašu i da vjerojatno za to nije bilo povoda. Premda je naglasio da se on ne sjeća baš svega, naglasak je stavio na to da postoje vjerodostojni zapisnici iz tog doba i da se u njima može vidjeti o čemu je bila riječ.

