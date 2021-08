General bojnik Luka Džanko jedan je od vojnih zapovjednika koji su imali važnu ulogu u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Prisjetio se kako je došlo do toga da u akciji sudjeluje i Zborno područje Bjelovar, kojim je zapovijedao.

"Moje Zborno područje Bjelovar nije isprva bilo uključeno u Oluju. Budući da je došlo do problema na Banovini, gdje je zapovijedao pokojni general Ivan Basarac, predsjednik Tuđman je donio zapovijed da se tamo pošalje generala Petra Stipetića kako bi se situacija brzo popravila. Tada smo zaključili da bi se i što brže trebalo uključiti i Zborno područje Bjelovar. Naš zadatak je bio pomoći da se operacija izvede u skladu s onime što je planirano", kazao je Džanko za Index.

'Kod Dalmatinaca je uvijek neka galama'

U kolovozu 1995. njegovi vojnici napali su neprijateljske položaje u Hrvatskoj Kostajnici.

"Iznenadili smo neprijatelja našim napadom. Oni su pomislili da je to glavni pravac napada, a ne preko Knina. Moji vojnici su preplivali rijeku Savu i to ih je šokiralo. Mi smo tada izašli na međunarodno priznate hrvatske granice. To je sljedeći dan na televiziji rekao i general Červenko u svojem prvom obraćanju nakon početka Oluje", kaže general Džanko.

Posebno je pun riječi pohvale za svoje vojnike.

"Ja sam Dalmatinac i kod Dalmatinaca je uvijek neka galama, sve se mora tri puta reći. Kada sam došao zapovijedati u Bjelovar, iznenadio sam se kako su ti ljudi smireni. Čakovec, Bjelovar… to je tako smiren narod. Njima kad kažete nešto, dovoljno je reći jednom i oni će to napraviti. Na početku sam sve ponavljao tri puta dok me nisu pitali zašto to činim. 'Razumjeli smo da trebamo ići od točke A do točke B', rekao mi je jedan od njih. Njima je bilo lako zapovijedati i ostvariti ciljeve jer su se prema svemu odnosili maksimalno odgovorno. Moji vojnici iz Zbornog područja Bjelovar su odradili težak posao na lagan način", kaže general.

'Ljude ne zanima što je bilo u ratu prije 30 godina'

Džanko je dvije godine bio zamjenik generala Ante Gotovine.

"S njim je bilo jako lijepo surađivati. Bio je normalan čovjek, a otresit zapovjednik. Donio je mnogo svojeg iskustva iz Legije stranaca u toj situaciji. U ono vrijeme u Dalmaciji nijedan zapovjednik iz bivše JNA ne bi mogao uspješno zapovijedati našim Dalmatincima. Gotovina je to umio. Bio je otresit, pravičan, korektan, uporan. Odmah je znao presjeći kad nešto ne valja", kaže Džanko.

Ističe da su rođene generacije koje nisu doživjele rat i da je to dobro.

"Danas imamo druge probleme. Ljude ne zanima što je bilo u ratu prije 30 godina. I moj sin je otišao raditi u Irsku. Ljudi danas žele normalan život", smatra general i dodaje da je to Gotovina najbolje rekao: "Rat je gotov, okrenimo se budućnosti."