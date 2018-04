Probleme bi zbog nemogućnosti noćnih slijetanja mogli imati letovi Croatia Airlinesa uz Frankfurta, Bruxellesa i Münchena jer oni u Zagreb stižu iza 22 sata, a tu je i let iz Londona ponedjeljkom.

Od sutra će tijekom noći zbog radova na uzletno-sletnoj stazi biti zatvorena Zračna luka Franjo Tuđman. To će trajati najmanje tijekom sljedeća dva mjeseca, a za vrijeme trajanja radova, zrakoplovi neće moći slijetati od 22.35 do 6.35 sati. Iznimke će biti ponedjeljak i petak, a te će se dane pista zatvarati od ponoći do 06.35 ujutro.

Očekuje se cjelodnevni rad Zračne luke Split

To bi moglo stvoriti problem da u Hrvatskoj niti jdna zračna luka u to vrijeme ne bude otvorena tijekom noći, jer prema sadašnjoj naredbi samo Zračna luka Franjo Tuđman mora biti otvorena tijekom 24 sata. Ranije je ministar prometa Oleg Butković najavio da će tijekom ljeta 24 sata biti otvorena i Zračna luka Split, no on tu naredbu za ovogodišnji ljetni red letenja još nije donio, piše Večernji list. Iz njegova Ministarstva poručili su da će ta odluka biti donesena vjerojatno ovih dana pa će Zračna luka u Splitu tako morati biti otvorena tijekom 24 sata za vrijeme radova u zagrebačkoj zračnoj luci. Ipak, još su upitni financijski parametri te odluke.

Transfer putnika iz Pule?

Večernji list piše da bi probleme zbog nemogućnosti noćnih slijetanja mogli imati letovi Croatia Airlinesa uz Frankfurta, Bruxellesa i Münchena jer oni u Zagreb stižu iza 22 sata, a tu je i let iz Londona ponedjeljkom. Iz Croatia Airlinesa poručuju da će kasniti deset posto tih letova, a ako bude potrebno, zbog toga će Zračna luka Pula produljiti svoju otvorenost, kako je dogovoreno. Ipak, i to bi stvorilo dodatni trošak zbog transfera prtljage i prijevoza putnika autobusima iz Pule u Zagreb. Osim toga, neke su kompanija zbog ovih radova morale prilagoditi svoj red letenja, poput Lufthansina leta iz Frankfurta, koji je pomaknut za 50 minuta ranije.