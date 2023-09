Peti paket Vladinih mjera prokomentirao je i ekonoski stručnjak Ljubo Jurčić za N1 pa Plenkovićevu prezentaciju opisao "izvrsnom, vještom, ukusnom, smirenom".

"Postavlje se pitanje je li to prezentacija za predsjednika Vlade? Po nekoj hijerarhiji predsjednik Vlade određuje ciljeve, intrumente ekonomske politike predstavljaju ministri, a ovakvu prezentaciju bi trebali raditi tajnici. Premijer je najavio novu točku, neki zakon koji neće prezentirati ministar nego tajnik. Ovo je bila sampromocija, politički nastup. Ovo je malo bolje od Vučićevog nastupa", kazao je Jurčić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dok su bila "normalna vremena", dodao je stručnjak, uzimao se prosjek u razmaku od pet godina (na Eurostatu). Sada se, pak, uzima na 10, 15 godina. Hrvatska je upala u krizu još 2009. godine, podsjetio je Jurčić, a do 2018. godine bili smo ispod razine 2008. Svijet je, za razliku od nas, tada otišao 30 posto više prema naprijed.

'Kratkoročne priče kod nas traju već 20 godina'

"Svijet je najviše rastao uzmeđu 2015. i 2019. to je bila prilika za Hrvatsku. Svijet je tad tražio sve moguće robe i radnike. Nisu ljudi otišli jer smo ušli u EU, nego zato jer je europsko i američko tržište tražilo radnike. Efekt od 2015. do korone je bio efekt opće gospodarske konjukture i to je jako malo zakačilo Hrvatsku", objasnio je Jurčić.

Ovo nisu fiskalne mjere, kazao je stručnjak, nego čista distribucija jer u vladinim mjerama nema razvojne politike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Te mjere imaju troškove, sad se postavlja pitanje tko će to platiti. Inflacija će zbog toga biti za poen, dva manja, ali pitanje je što će biti poslije toga. Postavlja se pitanje zašto provodimo ovakve mjere. Zagreb je navodno tri puta jeftiniji od Dublina, ali nisam vidio da je netko otamo doselio kod nas", otkrio je Jurčić. Napomenuo je i da se u Hrvatskoj proizvodi 50 posto svinja, dok mi imamo sredstva za proizvodnju od 150 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Kratkoročne priče u Hrvatskoj traje već 20 godina”, zaključio je Ljubo Jurčić.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković o mjerama pomoći: Zamrzavaju se cijene 30 proizvoda, cijena struje ista, ali kućanstva će plaćati manje