Nakon niza pravih proljetnih sunčanih dana, danas poslijepodne i navečer očekuje nas promjena vremena. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) danas će biti pretežno sunčano, ali uz postupan porast naoblake sa zapada.

Poslijepodne, a osobito navečer lokalno je moguć pokoji pljusak ili malo kiše. Vjetar će biti slab do umjeren, a u gorju i jak jugozapadni, dok će u Slavoniji puhati umjeren jugoistočni vjetar. Na Jadranu će zapuhati jugo i jugozapadnjak te navečer postupno jačati. Najviša temperatura uglavnom između 19 i 24 °C.

Od sutra kiša i zahlađenje

Sutra, pak, slijedi drastična promjena vremena s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ujutro zahvatiti sjeverni Jadran i gorske predjele, a do kraja dana proširiti se na cijelu Hrvatsku. Ponegdje je moguća i izraženija oborina.

Puhat će umjeren do vrlo jak jugozapadni vjetar, poslijepodne u okretanju na jak sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati vrlo jako jugo i jugozapadnjak, a navečer će na sjevernom dijelu zapuhati bura i sjeverozapadnjak. Minimalna temperatura zraka od 8 do 12, a na Jadranu od 12 do 16 °C. Maksimalna uglavnom između 17 i 19 °C, u gorju malo niža, a u Slavoniji pak do 22 °C.