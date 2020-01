LINIĆ OPET OPLEO PO MILANOVIĆU: ‘Podmetao je i krivotvorio! Pa on se hvali da je prevario Angelu Merkel’

‘On se s jedne strane hvali rezultatima svojih suradnika, a potjerao ih je i najurio’, kaže Slavko Linić

Nekadašnji ministar financija, u vladi Zorana Milanovića, Slavko Linić u intervjuu za Novi list komentirao je predsjedničke kandidate bez dlake na jeziku te objasnio zašto neće glas dati svom bivšem stranačkom kolegi.

“Za njega je Putin nitko i ništa, Trump nije njegov izbor, Erdogan i Orban su apsolutisti… Jedna osoba koja pretendira da bude predsjednik Hrvatske ne može unaprijed pokazati aroganciju, nadmenost, bezobrazluk prema svima s kojima će sutra morati razgovarati. Pa on se hvali da je prevario Angelu Merkel, jednu od najjačih europskih političarki. On lakonski kaže da joj je svašta obećao i da ju je onda prevario. I to takvim riječima bez imalo diplomatskog takta. Na taj način Milanović dokazuje da u vanjskoj politici neće Hrvatskoj donijeti dobro. Ako želimo Hrvatsku koja će se od svih udaljiti i koja će svima dijeliti lekcije, onda u redu, ali ja takvu Hrvatsku ne vidim i ne bih je želio”, kazao je Slavko Linić.

Smatra kako je Milanović zloupotrebljavao policijski sustav te da je USKOK pretvorio u svoju osobnu vojsku za obračun s neprijateljima.

“Podmetao je, krivotvorio je, a to dokazuje moj primjer”, govori Linić kojeg je Milanović smjenio zbog predstečajnih nagodbi, a na kraju je Linić izbačen i iz SDP-a, stranke koju je početkom 1990-ih stvarao.

“On se s jedne strane hvali rezultatima svojih suradnika, a potjerao ih je i najurio. To dovoljno govori o kakvom je čovjeku riječ. Ako dobije izbore, a onda ćemo imati kohabitaciju s vladom godinu dana, a teoretski i četiri godine nakon parlamentarnih izbora. On bi bio nemilosrdan. U to uopće ne dvojim i to ne bi bilo dobro za Hrvatsku”, smatra bivši ministar.

Smatra da su on i Kolinda slični

S druge strane prema HDZ-ovoj kandidatkinji je veoma blag, govoreći kako je kada je u pitanju vanjska politika Kolinda Grabar Kitarović sušta suprotnost od svog protukandidatu.

“Vjerujem da je komunikativnija, pristupačnija i može puno više toga učiniti. To mi kod nje i te kako odgovara. Mnogi njezine nastupe kada je riječ o druženjima s ljudima sa sportašima ne doživljavaju primjerenim i dostojanstvenim. Moje je mišljenje da se uz male korekcije to može ispraviti. S ljudima treba biti, radovati se s njima, tugovati s njima. I ja sam slična osoba i to se meni dopada. Ne dopada mi se njezino nedovoljno poznavanje gospodarstva, neodgovorne izjave koje zna dati, a jedna od njih je i ona o predstečajnim nagodbama. Ne sviđa mi se ni njezino približavanje desnici, kao i izbjegavanje jasnog stava kada su u pitanju ženska prava. To stvara odbojnost i kod mene i kod dobrog dijela građana Hrvatske koji žele predsjednika koji će biti diplomat, koji će Hrvatsku približiti svijetu. Ta pozicija traži dostojanstvo, traži proeuropske i moderne stavove, a ne tradicionalističko desničarenje”, zaključuje Linić.

Smatra da će se samo radom čelnih ljudi SDP-a vrtatiti povjerenje u socijaldemokraciju.

“Ivica Račan nikada nije tjerao ljude od sebe. Nije se slagao s mnogima, ali ih je držao blizu sebe. Dolaskom Zorana Milanovića krenulo je raspuštanje cijelih stranačkih organizacija. Za mene je raspuštanje splitske i istarske podružnice tragedija. Tjerao je ljude, Matu Arlovića, Mirelu Holy, mene… To Račan nikada ne bi napravio i zato je uspio transformirati stranku i vratiti povjerenje birača na izborima. Milanović je napravio sve suprotno. Politički uspjeh ne dolazi bez rada”, kazao je Slavko Linić za Novi list.