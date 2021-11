Ivana Šmit iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) gostovala je na televiziji N1 i oštro kritizirala nove protuepidemijske mjere koje je danas predstavio Nacionalni stožer kazavši kako su dobre, ali zakašnjele.

''Daleko je to još od konkretnih stvari, jer mi trebamo smanjiti brojeve koji nas zgrožavaju i govore da ćemo za tjedan dana imati prepune bolnice. Danas je 230 respiratora popunjeno, to su veliki skokovi brojeva. U dane proteklog vala kada smo imali vrhunac bilo je 306 punih respiratora. Tada smo imali stravičnu situaciju i izuzetnu premorenost osoblja te smo brojali svaki respirator koji je u funkciji i koji se može upotrijebiti', kazala je Šmit.

'Politika nikada ne priznaje svoje propuste'

Ona smatra da do represivnijih mjera ne bi došlo da je bilo pametnijih postupaka kojima se moglo urazumiti građane da shvate nužnost cijepljenja. Potom se osvrnula na izjave premijera i članova Nacionalnog stožera.

“Svjedoci smo otkad je svijeta i vijeka da politika nikada ne priznaje svoje propuste. Propuštena je iskrena komunikacija, bilo je dosta kakofonije i po pitanju tumačenja nekih brojeva, smjernica, novih saznanja pa i tih famoznih mjera koje su toliko nepopularne, ali efikasne. Kada su se uvodile, brojevi su padali. Potpuni je debakl komunikacije u javnosti. Vidimo da nacije koje su se cijepile danas de facto vode normalan život, tamo nema popunjavanja bolnica i krcanja respiratora. Danska, Španjolska, Portugal se vraćaju normalnom životu, Skandinavija bi nam trebala biti cilj kako želimo da naše društvo funkcionira”, kazala je Šmit.

'Ako se odlučimo za mjere, treba ih donijeti odmah'

“I prošle godine smo imali situaciju da smo tri tjedna ranije nego što je epidemija podivljala upozoravali da se donesu mjere kako bismo zaustavili katastrofu u bolnicama i tek kada su one donesene s tri ili četiri tjedna zakašnjenja, pokazao se rezultat'', dodala je.

Šmit kaže kako se građani s pravom pitaju kakav je to virus koji napada samo obične građane, a ne i političke lidere na zatvorenim političkim skupovima gdje nitko ne nosi maske i nitko nikoga ne kažnjava.

''Možete u javnosti komunicirati bilo što, ali ako svojim primjerom pokazujete nešto deseto tu s pravom u javnosti dolazi do pitanja što je istina. Tu je nažalost došlo do poljuljavanja vjere ljudi i u struku i politiku i cijelu priču s virusom gdje se sve prelama preko naših leđa. Na kraju ispaštaju i oni koji trebaju neku dijagnostiku, a koja će sada biti odgođena jer mi prostora ni osoblja nemamo i plaćamo posljedice priče koja je trebala biti puno pametnije napravljena. Ako se odlučimo za mjere, treba ih donijeti odmah”, poručila je.

'Do 15. studenoga - tko živ, tko mrtav'

Danas donsene mjere, kaže, donesene su sa zakašnjenjem.

“Mi već danas imamo 7000 pozitivnih. Što će biti do 15. studenog - realno tko živ, tko mrtav. Ako nekoga tko je donio mjeru nije zabrinula brojka od 7000 zaraženih i 230 na respiratoru onda smatram da se radi o neozbiljno shvaćanju cijele situacije. Mi eksponencijalno punimo krevete i vjerojatno ćemo za tjedan dana imati lošiju situaciju. Kako će za tjedan dana uopće izgledati posao u bolnicama, mi nismo super ljudi”, kazala je dr. Šmit iz HUBOL-a za televiziju N1.

Što se tiče liječnika, Šmit kaže kako se ne može očekivati od njih da rade kao strojevi.

''Dolazimo do situacije kada ponovno postajemo neprijatelji naroda, promoviramo lockdown mjere, ponovno stavljanje ljudi u okove, u situacije gdje neće biti slobode i postajemo zapravo opet omražena struka koja nema drugog načina da osvijestimo ljude da je situacija kritična osim ovako izlaženja u javnost. Nama izgleda kao da živimo u dva paralelna svemira, mi živimo u jednoj stvarnosti, ostatak javnosti u drugoj. Kada dođe do kraha, a doći i mi fizički nećemo moći i to je nažalost jako blizu”, kazala je.

'Mi koji smo navikli na smrt, zgražamo se'

Rekla je i kako joj je nevjerojatno da liječnici, kojima su ljudi vjerovali, sada moraju objašnjavati koliko je stanje strašno,

“Mi koji smo navikli na smrt, zgražamo se. Kada vam umre osoba koja nije imala bolesti, ostavi za sobom dijete, roditelje i to se događa više puta tjedno onda shvatite da se radi o velikom problemu koje mi u profesiji nismo nikada imali prilike vidjeti. S druge strane vidite šoping centre i kafiće i ljude koji normalno žive i nemaju pojma što se događa iza zidova bolnice i covid stakala, to je kao da ulazite u drugi svijet, em teški radni uvjeti, em svaki dan pimplate oko respiratora, oko bespomoćnih ljudi i onda organizam oslabi i imate smrtni ishod. To je danas svakodnevnica. Pitanje je kada će doći trenutak da nema kreveta i respiratora i kada ćete nekome morati reći da za njega nema spasa”, rekla je Šmit i apelirala na one koji još nisu da se cijepe.