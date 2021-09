Dok se sve glasnije raspravlja o obvezi nošenja maski te obveznom dezinficiranju ruku na ulazima u trgovačke centre, odgovorni u prodajnim prostorima ne vode računa o osnovnoj higijeni košara i kolica u koje kupci stavljaju svoje proizvode, piše Glas Slavonije osvrćući se na objavu jedne Osječanke na društvenim mrežama u kojoj je upozorila na taj problem.

Takvih je primjera u gotovo svim trgovačkim centrima, s tim da je dio odgovornosti na kupcima koji, ako im se prospe namirnica ili na neki drugi način uprljaju košaru, ostave je ispred blagajne. Činjenica je da nijedan trgovac nije u mogućnosti ići od kupca do kupca i pratiti u kakvome su stanju košare, ali drugi dio odgovornost snose i sami trgovci.

'Nemamo zakonsko pravo imati čistu košaru'

Predsjednica Centra za edukaciju i informiranje potrošača (CEIP) Tanja Popović Filipović kaže da osobno nije naišla ni na jednu prodavaonicu, odnosno trgovački centar, gdje košare "blistaju".

"Doista nije ugodno ostavljati proizvode u takvim košarama, no, nažalost, taj problem nije reguliran u Zakonu o potrošačima. Mi, s jedne strane, kao kupci imamo određene obveze i odgovornosti, no nemamo zakonsko pravo imati čistu i dezinficiranu košaru. To nije isključivo vezano ni uz pandemiju koronavirusa, jer bi košare uvijek morale biti čiste, ali sad je posebno izraženo, jer kupci, kako imaju obveze, očekuju i odgovornost s druge strane, odnosno poštovanje higijene i dezinfekcije", kazala je za Glas Slavonije Popović Filipović dodajući kako su košare u nekim trgovačkim centrima prljave i prašne danima pa i tjednima.

'Moraju vam odgovoriti na pisani prigovor'

Stoga savjetuje kupcima da upute pisane prigovore trgovačkim centrima koje posjećuju i gdje uočavaju takve nepravilnosti.

"Na pisani prigovor kupac mora dobiti odgovor i bilo bi dobro da svi krenemo razmišljati u tome smjeru, odnosno upozoravamo nadređene u trgovačkim centrima i vjerojatno će se tada situacija promijeniti. Razumijem da imaju nedostatak radne snage, no trgovački se centri moraju pobrinuti da potrošači koji im ostavljaju novac i kod njih kupuju budu zadovoljni, odnosno da dobiju onaj minimum koji od njih samih traže", poručila je predsjednica Centra za edukaciju i informiranje potrošača.