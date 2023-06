Dvjesto tisuća ljudi ove godine je dobilo otkaz u IT sektoru, u više od 700 tvrtki. Amazon, Meta, Twitter, Microsoft, nema tko nije otpuštao. A sada je IT kriza došla i u Hrvatsku.

U valjda jedinom sektoru koji kod nas funkcionira i u kojem ljudi rade za poštene plaće: polako su krenuli problemi, a stidljivo se spominju i otkazi

"Hrvatski IT je u velikom udjelu izvozna industrija i dobar dio izvoza je u SAD i naravno da je dobar dio klijenata morao otkazati narudžbe. Tako da one koje je kriza pogodila imaju smanjenu stopu prihoda i rast, događaju se negdje i otkazi, a to je inače sektor gdje se zapošljava enorman broj ljudi", kaže za RTL IT stručnjak i urednik časopisa BUG Dragan Petric, prenosi Danas.hr.

'Možda smo bili u velikom balonu'

Tako portal MojPosao bilježi pad oglasa za poslove u IT sektoru za čak 23 posto. "Možda smo mi svi skupa bili u jednom velikom balonu koji je zapošljavao i puno više nego što treba, bila su tu velika očekivanja od investitora. S time se pojavio bitcoine, kriptovalute, a backgroundu svega bila je želja za nekom brzom zaradom", govori osnivač platforme "SofaScore" Zlatko Hrkać.

Prvi se put predviđa da bi ove godine domaći IT mogao dočekati i manje prihode. Ali, nije sve tako crno.

"Sada je dobro tržište Bliskog Istoka. Emiratima, Saudijskoj Arabiji - ako tamo uspiju naći klijente njemu je sada dobro jer su najmanje pogođeni ekonomskom krizom. Oni rastu i traže ovakve tvrtke iz Hrvatske i dobro je raditi s tim dijelom svijeta", kaže Petric.

"Mi recimo nismo imali krizu, bavimo se produktom svojim i polagano smo rasli, sporije od IT industrije i sada imamo stabilnu firmu", govori Hrkać.

A dobar će dio tehnoloških tvrtki sada raditi samo s najboljim programerima i developerima.

"Tehnologija je nešto što se stalno razvija, uvijek će ljudi s određenim kompetencijama biti traženi, ali da imamo tu problem. Ali kroz neko vrijeme bi se to trebalo vratiti u prvobitno stanje", govori osnivač i direktor "Aircasha" Hrvoje Ćosić i dodaje; "Gledat će se kvaliteta, kvalitetniji ljudi imat će bolju perspektivu. To će se recimo posložiti, oni koji nisu toliko iskusni ili kvalitetni - da će morati malo poraditi".