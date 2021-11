Hrvatski zastupnici se danas vraćaju u sabornicu gdje će "aktualnim prijepodnevom" početi nova sjednica koja će trajati do 15. prosinca, ustavnog roka za redovno zasjedanje, a po potrebi i dulje.

Pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i njegovim ministrima postavit će ukupno 40 zastupnika. "Aktualno prijepodne" svojim će pitanjem otvoriti nezavisna zastupnica Karolina Vidović Krišto, a zatvoriti HDZ-ov Ivan Budalić.

Krišto je rekla da hrvatskom državnom odvjetništvu nije bilo sporno da je Žalac kupila software koji nije ni korišten, kao da je netko kupio skupocjen auto koji ne koristi. Posebni savjetnik Zvonimir Savić je bio savjetnik Žalac i Plenkovića. On je i direktor u HGK, i u RBA mirovinskom fondu.

Krišto je pitala je li odluku o softwareu donijela Žalac ili Plenković preko Savića? "Jeste li svjesni koliku štetu činite hrvatskim građanima?"

“Što se tiče borbe protiv korupcije, vjerujem da sve floskule, a vi ste jedna od onih koji prednajči u floksulama, sve te teze padaju kao kula od karata. Da je pravosuđe HDZ-ovo, Vrhovni sud bi barem vratio na ponovno suđenje slučaj Fimi media. Da HDZ ili ja osobno imam utjecaja na DORH vjerojatno ne bi bilo istrage ni o kome iz HDZ-a, niti jednog predmeta ne bi bilo. Svi bi bili zastićeni i ništa se ne bi znalo i govorilo. Ali gle čuda. Bit borbe korupcije je jasna, a sastoji se od dva pridjeva – pravosudna tijela su samostalna i neovisna, to dobro upamtite. Samostalan je i DORH, samostalan je i USKOK, samostalna je i policija, samostalana je i Ured europskog tužitelja. Gospođo Krišto, da postoji i trunka zazora, onda bi ta neka nevidiljiva ruka šapnula negdje ‘kud hrlite s otvaranjem Ureda europskog javnog tužitelja’. Mogli smo stati na kočnicu. Nismo. Jutros smo mogli pročitati da je došlo do uhićenja suca, mislite li da sam ja to znao? Nisam. Vidimo da živimo u zemlji u kojoj svi samostalno djeluju. Ja o konkretnom predmetu ne mogu govoriti, postoji proces”, odgovorio je Plenković.

Gordan Jandroković je zamolio Krišto da stavi zaštitnu masku koju nije stavila. Međutim, Vidović Krišto je nastavila govoriti bez da ju je stavila. "Predškolsku djecu se uči da se treba odgovoriti na postavljeno pitanje, vi vrijeđanjem i doskočicama ne odgovarate na pitanje. Vaš odgovor je skrivanje istine. Hrvatske plaće su niske zato što se krade. Pravda je spora, ali dostižna. Doći će vrijeme kada će istražitelji biti neovisni, neće biti glupi i slijepi", rekla je.

Nova pravila ulaska u Sabor

Na ulasku u Sabor za zastupnike vrijede nova pravila. „Bit će potrebna covid potvrda, dakle potvrda da je zastupnik ili prebolio bolest ili da se cijepio. Ako nema covid potvrdu, tada će se trebati testirati, a ako se ne želi testirati i nema covid potvrdu, u raspravama će moći sudjelovati i glasovati putem video veze“, precizirao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Do srijede prijepodne samo se dvoje zastupnika prijavilo za rad putem video veze, rekli su u Saboru, ne navodeći njihova imena. Sabor, koji od 16. studenoga prakticira covid potvrde kod zaposlenika, efikasno je i bez problema primijenio tu mjeru Nacionalnog stožera.

U iduća četiri tjedna, Sabor očekuje opsežan posao, na raspravu čeka gotovo 150 točaka dnevnog reda. „Sasvim sigurno, rasprave će biti dinamične i polemične, a kakva će biti atmosfera vidjet će se već na ‘aktualnom prijepodnevu’“, kazao je Jandroković.