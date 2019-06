KREĆE BLAGDANSKI ARMAGEDON: Evo kako će raditi trgovine na Tijelovo

Na blagdan Tijelova neke će trgovine ostati zatvorene, neke će raditi skraćeno, a neke uobičajenim radnim vremenom

Trgovine Konzuma će u četvrtak raditi šaroliko, a većina njih će biti otvorena do 13 sati, kako uobičajeno rade nedjeljom. Ista je stvar s Tommyjem, koji će zatvoriti neke svoje trgovine, dok će ostale raditi do 13 ili 21 sat.

Lidl će također raditi po nedjeljnom radnom vremenu, a to znači do 14 sati. Spar će također raditi do 14 sati, dok će Intersparovi raditi ovisno o radnim vremenima trgovačkih centara u kojima su smješteni.

Kaufland i Plodine će raditi gotovo cijeli dan. Kaufland do 21 sat, a Plodine do 22 sata.