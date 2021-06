Preminulo je 12 osoba

Qantas će cijepljenim putnicima nuditi nagradne bodove i 'mega nagrade'

14:31 - Australska zrakoplovna kompanija Qantas planira nagrađivati sve putnike koji su se cijepili objema dozama cjepiva protiv covida-19 raznim popustima, nagradama i ostalim poticajima. Među ostalim, putnicima planiraju ponuditi posebne bonove za letove i bonus bodove za sve one koji često lete, rekao je u ponedjeljak australskoj tv-postaji 9News direktor zrakoplovne tvrtke Alan Joyce, dodajući da su u planu i posebne nagrade. Rekao je da Quantas na taj način želi potaknuti što više Australaca da se cijepe te je pozvao ostale tvrtke da slijede Qantasov primjer.

Dosad je objema dozama cjepiva cijepljeno samo oko 2 posto od 25 milijuna Australaca. Istaknuo je kako se nada da će se neki redoviti međunarodni letovi prema Australiji i iz nje uspostaviti do kraja godine.

Međunarodne granice Australije zbog pandemije su zatvorene od ožujka 2020., uz iznimke koje se odnose australske državljane i rezidente. Dosad se redoviti zračni promet obavljao samo s Novim Zelandom. Obje se zemlje vrlo uspješno nose s pandemijom koronavirusa.

Grad Zagreb: 14

14:27 - U Zagrebu je prema podacima HZJZ-a 14 novooboljelih osoba od covid-19, a oporavilo se 97 osoba, izvijestio je u ponedjeljak Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar. U gradu su trenutno 573 aktivna slučaja zaraze. U priopćenju Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) "Dr. Andrija Štampar" navodi se da je u protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju Nastavnoga zavoda obavljeno 520 testiranja na SARS-CoV-2 te da je sedam nalaza bilo pozitivno.

Djelatnici Službe za epidemiologiju kontaktirali su 49 novooboljelih osoba, a mjera samoizolacije izrečena je za 190 osoba. Od 49 obrađenih pozitivnih osoba, 18 ih je za sada negativne epidemiološke anamneze, 22 osoba su kontakti covid pozitivnih osoba, a obrada za sedam osoba je u tijeku.

U domovima za starije i nemoćne osobe na području grada Zagreba i drugim ustanovama socijalne skrbi u protekla 24 sata nema novooboljelih osoba. Tijekom protekloga dana, zbog pozitivnoga nalaza testa na SARS CoV-2 kod četiri učenika osnovnih škola te jednog učenika srednje škole, mjera samoizolacije izrečena je za 50 učenika osnovnih i 24 učenika srednje škole.

Krapinsko-zagorska: 2

14:15 - Na području Krapinsko-zagorske županije potvrđene su dvije novozaražene osobe koronavirusom, a umrle su četiri osobe, priopćili su u ponedjeljak iz županijskog Stožera civilne zaštite. Oporavilo se 25 osoba, a trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s područja Krapinsko-zagorske županije iznosi 57. U samoizolaciji je 120 osoba.

U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana su 22 pacijenta pozitivna na SARS CoV-2, među kojima tri osobe na respiratoru. U posljednja 24 sata umrle su četiri osobe, navodi se u priopćenju krapinsko-zagorskog Stožera civilne zaštite.

EK predlaže postupno ukidanje ograničenja za putovanja u EU-u

14:04 - Europska komisija (EK) je u ponedjeljak predložila članicama EU-a da postupno i koordinirano olakšaju mjere koje ograničavaju slobodu kretanja, posebno za osobe koje imaju digitalnu potvrdu o covidu-19. “Sada očekujemo od država članica da najbolje iskoriste ovaj instrument i preporuku da se svima omogući slobodno i sigurno kretanje”, izjavio je povjerenik za pravosuđe Didier Reynders.

EK predlaže da potpuno cijepljene osobe trebaju biti izuzete od obveze testiranja i karantene 14 dana nakon što su primili zadnju dozu cjepiva. Isto vrijedi i za osobe cijepljene cjepivom koje se daje u jednoj dozi. Države članice mogu same odlučiti da dopuštaju ulazak i osobama koje su cijepljene samo jednom od dvije predviđene doze nakon određenog razdoblja, primjerice dva ili tri tjedna nakon primanja prve doze.

Oni koji su preboljeli covid-19 trebaju biti izuzeti od testiranja i karantene 180 dana od datuma kada im je bolest potvrđena. Osobe s valjanim negativnim PCR testom ne starijim od 72 sata ili antigenskim testom ne starijim od 48 sati također trebaju biti izuzete od obveze odlaska u karantenu.

EK također predlaže da se onima koji dolaze iz zelene zone ne uvode nikakva ograničenja kada putuju u neku drugu članicu. Za one koji dolaze iz narančaste zone države članice mogu tražiti da obave testiranje, bilo PCR test ili antigenski. Osobama koje dolaze iz crvenih zona, države članice mogu nametnuti karantenu osim ako nemaju negativan test prije polaska na put. Osobama iz tamno-crvenih zona preporučuje se izbjegavaju neobvezna putovanja i ako putuju za njih mora vrijediti obveza odlaska u karantenu.

EK je predložila i ažuriranje označavanja u boji područja sukladno epidemiološkoj situaciji. Za područja označena narančastom bojom predlaže se povećanje praga 14-dnevne kumulativne stope novarazažnih s 50 na 75. Slično tome, za crvena područja predlaže se prilagodba raspona pragova s trenutnih 50-150 na novi 75-150.

Malodobni putnici ne bi trebali ići u karantenu ako putuju s roditeljima koji ispunjavaju uvjete da ne idu u karantenu. Za djecu ispod šest godina ne bi trebala postojati obveza testiranja.

Zbog opasnosti od novih varijanti koronavirusa, EK predlaže tzv. kočnicu za slučaju opasnosti, prema kojoj bi zemlje članice mogle ponovno uvesti ograničenja za putovanja i za cijepljene osobe i one koje su preboljele covid-19 ako se situacija rapidno pogorša. “Iako gledamo naprijed s više optimizma, moramo ostati oprezni i zaštitu javnog zdravlja uvijek stavljati na prvo mjesto ", izjavila je povjerenica za zdravstvo Stella Kyriakides.

Zemlje članice mogu već sada početi izdavati digitalne potvrde o covidu i putnici bi ih trebali moći koristiti i prije stupanja na snagu uredbe na razini EU-a 1. srpnja.

WHO će proučiti prijedlog ambiciozne reforme

14:01 - Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), koja koordinira globalni odgovor na pandemiju koronavirusa, pristala je u ponedjeljak proučiti prijedloge ambicioznih reformi koje su podnijeli neovisni stručnjaci, kako bi se ojačala ta agencija UN-a. Prema rezoluciji koju je predložila Europska unija, a usvojena je konsenzusom, države članice će imati ključnu ulogu u reformiranju WHO-a, koji je ranije kritiziran zbog odgovora na pandemiju.

Globalno je zabilježeno 170 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom te gotovo 3, 7 milijuna smrtnih slučajeva, prema procjeni Reutersa.

Ministri zdravstva iz 194 države članice WHO-a također će se sastati 29. studenog te će odlučiti o pokretanju pregovora o međunarodnom ugovoru usmjerenom na jačanje obrane protiv bilo koje buduće pandemije. "Zaista pozdravljamo preporuke iz rezolucija, kao i odluku da se to preusmjeri na međunarodni sporazum ili konvenciju o spremnosti i odgovoru na pandemije", rekao je ravnatelj WHO-a za izvanredne situacije Mike Ryan na godišnjoj skupštini ministara.

Odluke, koje je odobrio odbor, trebaju biti formalno usvojene na plenarnoj sjednici kasnije u ponedjeljak, na kojoj bi se trebao obratiti čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Zaključak jednog panela, kojim su predsjedale bivša premijerka Novog Zelanda Helen Clark i bivša predsjednica Liberije Ellen Johnson Sirleaf, glasi da bi novi globalni sustav morao brže odgovoriti, kako novi virusi ne bi prouzročili tako devastirajuće pandemije.

Stručnjaci, koji su početkom 2020. godine pronašli presudne pogreške u globalnom odgovoru, tvrde da bi WHO trebao dobiti ovlast brzog slanja svojih istražitelja na mjesto izbijanja nove epidemije te objave svojih otkrića bez odgode.

"Svijet je dočekao ovaj virus nepripremljen. Ako se sutra pojavi novi virus, svijet bi i dalje bio nepripremljen", kazao je na sastanku WHO-a Björn Kümmel, zamjenik šefa odjela za globalno zdravstvo pri njemačkom ministarstvu zdravstva prošloga tjedna. "Zeleno svjetlo za razgovore o ugovoru najveće je opredjeljenje za učenje iz ove krize koju je ova skupština mogla poslati. To je najučinkovitiji način da ova globalna zdravstvena kriza postane posljednja", dodao je.

Varaždinska: 13

13:55 - Tijekom protekla 24 sata u Varaždinskoj županiji potvrđeno je 13 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrle su dvije osobe, priopćili su u ponedjeljak iz županijskog Stožera civilne zaštite. Jučer je testirano 215 uzoraka, pri čemu udio pozivnih među simptomatskim pacijentima iznosi 12 posto, a među svim testiranim uzorcima šest posto. Trenutni broj aktivnih slučajeva je 213. U proteklih tjedan dana broj novozaraženih na 100.000 stanovnika je 127, dok je 14-dnevna incidencija na 100.000 stanovnika 310.

Na liječenju u Općoj bolnici Varaždin je 91 osoba s težom kliničkom slikom, od kojih je 41 osoba smještena na lokaciji u Varaždinu, 45 u Klenovniku, a pet u Novom Marofu. U jedinicama intenzivnog liječenja na respiratoru je devet osoba. Od početka epidemije na području Varaždinske županije evidentirano je 21.826 osoba pozitivnih na covid-19.

Brodsko-posavska: 0

13:53 - Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije nije potvrđen nijedan novi pozitivni nalaz osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2. U posljednja 24 sata preminula je jedna osoba u slavonskobrodskoj Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević".

Dubrovačko-neretvanska: 0

13:36 - U Dubrovačko-neretvanskoj županiji nema novih slučajeva zaraze koronavirusom, a oporavile su se četiri osobe, izvijestio je u ponedjeljak Županijski stožer civilne zaštite. U posljednja 24 sata obrađeno je 110 uzoraka, a od početka pandemije ukupno 74. 596.

Devet osoba pozitivnih na koronavirus hospitalizirano je u dubrovačkoj bolnici, u samoizolaciji su 164 osobe, a u posljednja 24 sata zabilježena su četiri kršenja te mjere, sve na granici, što je ukupno 761 od početka pandemije.

Šibensko-kninska: 4

13:35 - Šibensko-kninska županija prijavila je četiri novozaražene osobe od 47 testiranih. Još je 67 aktivnih slučajeva, a hospitalizirano je 29 osoba.

Slovenija još daleko od kolektivnog imuniteta, neke mjere ostaju i dalje

13:06 - U Sloveniji je u zadnja 24 sata zabilježeno manje od sto novih zaraza koronavirusom i samo jedan smrtni slučaj od Coivida-19, no vlasti u ponedjeljak upozoravaju da će neke od mjera morati ostati i preko ljeta, jer je prisutnost virusa još velika, a kolektivni imunitet još daleko. Cijepljeno je 39 posto odrasle populacije, a četvrtina stanovništva je potpuno cijepljena objema dozama, no za kolektivni imunitet protiv osnovne vuhanske varijante novog koronavirusa bilo bi potrebno najmanje 60 posto cijepljenih, upozorila je na vladinoj konferenciji za novinare u Ljubljani vodeća infektologinja Bojana Beović.

U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 91 novih zaraza i jedan smrtni slučaj među oboljelima, udio pozitivnih testova bio je 6,1 posto, a aktivno je malo više od 4 tisuće zaraza, što je ohrabrujuće, no "virus je u Sloveniji još jako prisutan", upozorila je Beović, dodavši kako je u Austriji i Italiji incidencija zaraza dva puta manja nego u Sloveniji.

Zato upozorava da će neke mjere morati ostati i nakon što vlada prestane produžavati stanje epidemije, što se po tvrdnjama premijera Janeza Janše može dogoditi sredinom lipnja.

Za neke već relaksirane djelatnosti, poput sportskih i kulturnih događanja, rada ugostiteljstva i turizma i dalje vrijedi da smiju sudjelovati već cijepljeni, oni s negativnim testom ili ljudi koji su preboljeli Covid-19. “Normalan život bez mjera moguć je samo ako dođemo do kolektivnog imuniteta, a on kod osnovne kineske varijante virusa iznosi od 66 do 70 posto, a kod britanske i indijske varijante je i viši. Dok ne dođemo do tog stupnja, morat ćemo održati neke mjere i dalje", kazala je Beović

Što se tiče širenja zaraznije, indijske varijante virusa u Velikoj Britaniji i mogućnosti restrikcija za putovanja iz te zemlje, Beović je rekla da je u Sloveniji zabilježeno samo nekoliko slučajeva indijskog tipa virusa, te da je "zatvaranje" granica, kakvo u borbi protiv pandemije Covida-19 primjenjuju Australija i Novi Zeland "neprovodivo" u Sloveniji.

Beović je odgovarajući na pitanja novinara kratko komentirala i stanje epidemije u Hrvatskoj, s obzirom na to da je u Hrvatskoj sada broj potvrđenih novih zaraza relativno manji nego u Sloveniji, ali je s druge strane broj novih smrtnih slučajeva mnogo veći. "Mislim da ta razlika proizlazi iz toga da je u Hrvatskoj broj testova bitno manji nego u Sloveniji", kazala je slovenska infektologinja i članica vladine skupine za borbu protiv Covida-19.

Britanija je vjerojatno na početku trećeg vala

12:37 - Profesor Ravi Gupta, član tijela koje savjetuje vladu, tvrdi da se Britanija nalazi u "ranom" trećem valu pandemije, što je potaknula indijska varijanta koronavirusa.

Upitan u emisiji Today na četvrtom programu radija BBC, je li nastupio treći val zaraze u Velikoj Britaniji, profesor sa Sveučilišta Cambridge odgovorio je potvrdno. "Da, zabilježen je eksponencijalni rast broja novih slučajeva, a najmanje tri četvrtine otpada na novu varijantu", kazao je.

"Naravno da je u ovom trenutku broj slučajeva relativno nizak - svi valovi započinju malim brojem slučajeva, a zatim postaju eksplozivni, pa je ovdje ključno da ono što vidimo jesu znakovi ranog vala", dodao je. Istaknuo je i da će "vjerojatno trebati više vremena" do većeg širenja zaraze, zbog "prilično visoke razine cijepljenja u populaciji, tako da neko vrijeme može postojati lažni osjećaj sigurnosti, a to je naša briga".

BBC navodi da je profesor Gupta također kazao i da bi ukidanje restrikcija, predviđeno za lipanj, trebalo odgoditi "za nekoliko tjedana dok se ne prikupi više podataka".

Konačno ukidanje restriktivnih mjera koje bi ukinulo bilo kakvo ograničavanje okupljanja ljudi na otvorenome i u zatvorenim prostorima britanska vlada planirala je za 21. lipnja. Ministar okoliša George Eustice kazao je pak za BBC da vlada ne može odbaciti mogućnost odgode planiranog ukidanja restriktivnih mjera.

Splitsko-dalmatinska: 0

12:23 - Splitsko-dalmatinska županija u posljednja 24 sata nema novooboljelih osoba, dok je u bolnici umro 86-godišnji muškarac, izvijestio je županijski Stožer civilne zaštite.

"Ukupno 812 osoba nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju nalazi se 31 covid pozitivna osoba u KBC-u Split dok se osam osoba nalazi na respiratoru. Prema izvješću KBC- a Split u protekla 24 sata umro je muškarac (86) koji je uz brojne komorbiditete bio pozitivan i na covid infekciju", kazali su u Stožeru.

Francuska od danas dopušta cijepljenje svim dobnim skupinama

11:59 - Od ponedjeljka se svi stanovnici Francuske, neovisno o dobi ili zdravstvenom stanju, mogu cijepiti protiv covida-19, u vrijeme dok država postepeno ublažava mjere uvedene zbog pandemije. "U potpunosti sam uvjeren da ćemo vidjeti da će se velik broj ljudi sada cijepiti“, rekao je Alain Fischer, čelnik za cijepljenje u francuskoj vladi, na televiziji LCI. Proširenje kampanje cijepljenja proglasio je "ključnom fazom" za zaštitu stanovništva i "povratak u normalniji život“, prenosi agencija France Presse.

Francuzi će morati biti strpljivi u čekanju cjepiva jer rezervacije termina, dostupne od četvrtka, "postepeno“ pristižu na specijalizirane internetske platforme, rekao je ministar zdravlja Olivier Veran. Platforma Doctolib priopćila je da možda neće odmah odgovoriti na sve zahtjeve zbog "i dalje ograničenog broja doza cjepiva“.

U lipnju se očekuje pošiljka od 76,7 milijuna doza, u odnosu na 44,5 milijuna primljenih u svibnju.

Najmanje jednu dozu u Francuskoj je primilo 25,4 milijuna stanovnika, odnosno 38 posto ukupne i 48,4 posto odrasle populacije. Dvije doze primilo je oko 10,7 milijuna ljudi. Fischer procjenjuje da "postoje dobri izgledi“ da će vlada biti iznad svog cilja od 30 milijuna prvih doza cjepiva do 15. lipnja.

Direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Europu Hans Kluge kazao je kako je za kraj pandemije potrebno cijepiti najmanje 70 posto svjetskog stanovništva, dodavši kako Europa "i dalje presporo cijepi“ svoje stanovništvo. U 53 država koje pripadaju europskom WHO-u cijepljeno je samo 26 posto stanovništva, prenosi francuska agencija.

Koprivničko-križevačka: 0

11:55 - Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava izvijestio je kako na području te županije nema novih slučajeva bolesti covid-19. Na području županije trenutno su aktivna 52 slučaja bolesti covid-19, ozdravilo je 11 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 15 osoba. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije bolest covid-19 je potvrđena kod 8097 osoba.

Karlovačka: 1

11:54 - U protekla 24 sata Karlovačka županija zabilježila je jedan novi slučaj, a testirano je 146 osoba. Na bolničkom liječenju trenutno se nalaze 24 pacijenta.

Stožer: Imamo 40 novih slučajeva

11:44 - U posljednja 24 sata zabilježeno je 40 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1935. Među njima je 797 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 84 pacijenta. Preminulo je 12 osoba.



Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježena 356 181 osoba zaražena novim koronavirusom, od kojih je 8026 preminulo, ukupno se oporavilo 346 220 osoba od toga 397 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 10 140 osoba.



Do danas je ukupno testirano 2 013 455 osoba, od toga 2 116 u posljednja 24 sata. Zaključno s 30. svibnja utrošeno je 1 751 087 doza cjepiva. Dosad su 1 272 513 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 478 574 primilo obje doze. Na dan 30. svibnja utrošena je 2 361 doza cjepiva.

Hong Kong nudi dva slobodna dana onima koji se cijepe

11:21 - Hong Kong će svojim javnim službenicima dati jedan slobodan dan po primljenoj dozi cjepiva protiv covida-19, objavila je tamošnja vlada u ponedjeljak, pokušavši ubrzati sporu kampanju cijepljenja među 7,5 milijuna ljudi te upravne regije.

Tajnik za javne usluge Patrick Nip je na konferenciji za medije objavio da je vlada u razgovorima s financijskim institucijama, fakultetima i zabavnim parkovima o uspostavljanju centara za cijepljenje za njihovo osoblje.

Čelnica Hong Konga Carrie Lam je istom prigodom rekla kako je već poslala više od stotinu pisama tvrtkama kako bi ih pozvala da prate vladine mjere. "Odsad do kraja kolovoza ključno je vrijeme za prevenciju pandemije", kazala je Lam. "Danas započinjemo kampanju 'Rano cijepljenje za sve' kako bi ubrzali broj cijepljenih i postigli imunitet krda".

Tajnica za zdravstvo Sophia Chan pridružila se pozivima kolega da se cijepe, upozorivši ih da bi još jedan val koronavirusa u Hong Kongu mogao dovesti do novih restriktivnih mjera za one koji nisu cijepljeni.

Dosad je u regiji cijepljeno 2,3 milijuna ljudi, a taj broj, manji nego očekivan, rezultirao je viškom cjepiva kojima bi rok mogao isteći već u kolovozu. Jednu dozu primilo je otprilike 21 posto stanovništva starijeg od 16 godina, rekla je Lam. Stanovnici Hong Konga mogu birati između kineskog cjepiva Sinovac i ono BioNTecha i Pfizera.

I dok se život u gradu većim dijelom vratio u pretpandemijsko stanje, s otvorenim školama, restoranima i trgovačkim centrima, vlada i dalje ograničava okupljanja na najviše četvero ljudi. Kritičari te mjere tvrde da joj je cilj sprječavanje ponavljanja protuvladinih prosvjeda iz 2019. godine.

Dubrovačko-neretvanska: 0

10:51 - Dubrovačko-neretvanska županija u ponedjeljak je bez novozaraženih, testirano je 110 osoba. Na bolničkom liječenju se nalazi devet pacijenata, a u samoizolaciji su 164 stanovnika.

Ličko-senjska: 2

10:50 - Ličko-senjska županija evidentirala je dvije novooboljele osobe. Broj aktivnih slučajeva je 37, a u samoiziolaciji su 133 osobe. Jučer je testiran 71 uzorak.

Međimurska: 4

10:16 - Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata obrađeno je 7 uzoraka PCR metodom, od čega nema evidentiranih pozitivnih nalaza na SARS-CoV-2 virus u Međimurskoj županiji. Obavljenim testiranjima brzim antigenskim testovima evidentirano je 4 pozitivnih nalaza. U protekla 24 sata oporavilo se 18 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 153.

U Županijskoj bolnici Čakovec hospitaliziran je 51 pacijent pozitivan na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata hospitaliziran je 1 pacijent, nema otpuštenih pacijenata, kao niti na invazivnoj respiraciji. U protekla 24 sata nema preminulih osoba.

Neslužbeno, imamo 40 novozaraženih

10:13 - U Hrvatskoj je u ponedjeljak 40 novih slučajeva zaraze koronavirusom, neslužbeno doznaje N1. Testirano je 2116 uzoraka, a udio pozitivnih je 1,89 posto.

Zagrebačka županija: 9

10:10 - Na području Zagrebačke županije u posljednja 24 sata zaraza koronavirusom potvrđena je kod devet osoba, a 78 ih se oporavilo, izvijestio je u ponedjeljak Županijski stožer civilne zaštite. Trenutačno je u županiji aktivno 339 slučajeva zaraze. Od početka pandemije u županiji je zabilježeno ukupno 30.082 osoba kojima je potvrđena bolest, izliječeno je 29.668, a 75 osoba je preminulo.

Prva cjepiva stigla u Burkinu Faso

10:07 - Burkina Faso, jedna od afričkih država koje još nisu započele kampanju cijepljenja, u nedjelju je dobila svoje prve doze cjepiva protiv covida-19 u sklopu inicijative COVAX. Ministarstvo zdravstva Burkine Faso objavilo je da je 115.200 doza cjepiva AstraZenece stiglo u prijestolnicu Ouagadougou. Na zračnoj luci dočekala ih je delegacija predvođena ministrom zdravstva Charlemagneom Ouerdraogom. "U idućih nekoliko tjedana stići će druga cjepiva kako bi dopunila ono što imamo", rekao je ministar, a prenosi agencija Reuters. Burkina Faso, zapadnoafrička država s oko 21,5 milijuna stanovnika, planira cijepiti preko 15 milijuna ljudi, a započet će sa zdravstvenim radnicima.

U svijetu je cijepljeno oko 1,5 milijardi ljudi, no samo 1 posto njih u je u Africi, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Burkina Faso je u svibnju bila jedna od nekoliko afričkih država, uz Tanzaniju i Čad, koje je Međunarodni odbor za spašavanje (IRC) izdvojio kao zemlje koje nisu dale još nijednu dozu dok bogatije države imaju višak cjepiva. Inicijativom COVAX, koju podržavaju WHO i Globalni savez za cjepiva i imunizaciju (GAVI), planira se do kraja 2021. osigurati 2 milijarde cjepiva za siromašnije države.

Osječko-baranjska: 4

9:58 - U posljednja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 53 uzorka od kojih su četiri bila pozitivno na koronavirus, izvijestili su iz Stožera Civilne zaštite ove županije. Na bolničkom liječenju nalaze se 33 osobe. Preminule su dvije osobe koje su bile pozitivne na koronavirus u dobi od 46 i 83 godine. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalaze 549 osoba.

Policijski službenici proveli su 10 provjera osoba u samoizolaciji i utvrdili su dva kršenja propisanih mjera u Donjem Miholjcu. Obavili su i 166 nadzora ugostiteljskih objekata, pri čemu nisu utvrdili kršenja propisanih mjera.

Zadarska županija: 7

9:56 - Na području Zadarske županije sedam je novozaraženih osoba, a jedna je osoba preminula. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 76 uzoraka, pod aktivnim nadzorom je 625 osoba, a od bolesti se oporavilo 70 osoba. U Općoj bolnici Zadar s koronavirusom preminuo je 71-godišnji muškarac.

Na svim covid-odjelima Opće bolnice Zadar hospitalizirano je 26 bolesnika od kojih je sedam na respiratoru, a u biogradskoj bolnici na liječenju su tri pacijenta oboljela od koronavirusa. U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske nisu evidentirali kršenje mjere samoizolacije.

U Dubrovniku organizirano cijepljenje pomoraca

9:46 - U sportskoj dvorani u Gospinom Polju odvija se prvo organizirano cijepljenje pomoraca u Hrvatskoj, a održano je na inicijativu Sindikata pomoraca Hrvatske i Stožera CZ Dubrovačko-neretvanske županije, izvijestila je Sandra Lacković za HRT.

Voditelj ureda Sindikata pomoraca Hrvatske Dubrovnik i koordinator ITF-a za Hrvatsku, Romano Perić pojasnio je kako će cijepljenje pomorcima olakšati put u mjesta koja idu jer neće morati obavljati silne PCR testove kao i biti u karanteni. Pomorci će se cijepiti cjepivom Johnson & Johnson koje se daje u jednoj dozi. "Zbog toga što oni nemaju vremena primiti obje doze, ostavili smo za njih Johnson Jansen cjepivo koje se daje u samo jednoj dozi. Dovoljno je da se jave na naš email ili da ih njihovi liječnici naruče. Cijepimo svaki dan, sve se više pomoraca javlja, tako da se nadamo da ćemo ih do kraja šestog mjeseca imati pokrivene", rekla je mr. sc. Diana Nonković, dr. med. voditeljica Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije.

Virovitičko-podravska: 1

9:08 - U posljednja 24 sata, 47 osoba je testirano na virus SARS-CoV-2, a među njima, jedan muškarac iz Virovitice, pozitivan je na koronavirus, izvijestio je Stožer civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. Na bolničkom liječenju je ukupno 17 pacijenta.

Bjelovarsko-bilogorska: 0

8:59 - Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata nije bilo potvrđenih novih slučajeva zaraze koronavirusom, izvijestio je županijski Stožer. U Općoj bolnici Bjelovar trenutno je na liječenju 16 pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojih je njih 2 na respiratoru, a na opservaciji je 10 pacijenata. U samoizolaciji na području te županije nalazi se 210 osoba.

Primorsko-goranska: 1

8:51 - Primorsko-goranska županija zabilježila je jednu novooboljelu osobu od 195 testiranih. Broj aktivnih slučajeva iznosi 399. Na bolničkom je liječenju 26 pacijenata od kojih je četvero na respiratoru.

Istarska: 0

8:50 - Bez novozaraženih danas je Istarska županija, a testirano je 114 uzoraka. U samoizolaciji je 1005 osoba. U pulskoj je bolnici 27 hospitaliziranih od kojih je troje u respiracijskom centru.

Požeško-slavonska: 3

8:49 - Na području Požeško-slavonske županije trenutačno je 58 aktivnih slučajeva. Novozaražene su tri osobe od 19 testiranih. U samoizolaciji su 154 stanovnika.

Sisačko-moslavačka: 0

8:39 - U Sisačko-moslavačkoj županiji u protekla 24 sata nije zabilježen nijedan slučaj novozaraženih osoba koronavirusompriopćio Županijski stožer civilne zaštite. Nakon višednevnoga postupnog pada broja novozaraženih, to je prvi put ove godine da nijedna osoba nije bila pozitivna na koronarnom testu.