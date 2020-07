PRISTIŽU NOVI PODACI: Prema županijama imamo preko 100 novozaraženih; Eskalacija u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 98 novih slučajeva zaraze. Ministar zdravstva Vili Beroš najavio je jučer da će se građani za jeftiniju cijenu od 500 odnosno 700 kuna moći testirati najvjerojatnije drugi tjedan odnosno kad nove cijene budu objavljene u Narodnim novinama

U Hrvatskoj je trenutno 1192 oboljela pacijenta, od kojih je 137 na bolničkom liječenju

Dosad je u Hrvatskoj od Covida-19 umrlo 120 ljudi

Broj zaraženih u svijetu je prešao 14 milijuna, umrlih je 599.716

Vili Beroš je jučer najavio jeftinije testove na koronavirus

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

U Brodsko-posavskoj županiji četiri nova slučaja

11:45 – U posljednja 24 sata na području Brodsko-posavske županije četiri (4) su nove pozitivne osobe na virus SARS-CoV-2. Tri su osobe kontakti već ranije potvrđenih pozitivnih osoba, dok se za jednu osobu ne zna izvorište zaraze te je u tijeku epidemiološka obrada njenih kontakata. Ukupan broj zaraženih osoba koje imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako sada iznosi 142, dok je broj aktivnih slučajeva 72. Na bolničkom se liječenju nalaze 3 osobe (1 manje u odnosu na prethodni dan) od kojih je 1 osoba na respiratoru. Pod mjerom samoizolacije trenutno se na području Brodsko-posavske županije nalazi 340 osoba (31 manje u odnosu na prethodni dan).

Troje novozaraženih u Zagrebačkoj županiji

11:43 – Na području Zagrebačke županije potvrđena su tri slučaja infekcije koronavirusom, dok je broj oporavaka od jučer porastao za 12 novih ozdravljenja.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji 20 novih slučajeva

11:33 – Prema izvješću NZJZ – a SDŽ od ukupno 234 obrađena testa s područja Splitsko dalmatinske županije danas je 20 novooboljelih osoba pozitivno na COVID infekciju i to 8 osoba iz Splita, 1 osoba iz Sinja, 1 osoba iz Podgore, 1 osoba iz Trogira, 1 osoba iz Kaštela, 5 osoba iz Vrgorca, 1 osoba iz Lokvičića, 1 osoba iz Imotskog i 1 osoba iz Tučepa. 14 osoba su kontakti prethodno oboljelih osoba dok se ostalih 6 osoba epidemiološki obrađuje. Uz 20 novooboljelih osoba s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivna na COVID infekciju je i jedna osoba iz Šibensko-kninske županije testirana na području SDŽ. 548 osoba nalazi se u samoizolaciji. 10 covid pozitivnih osoba nalazi se na bolničkom liječenju u KBC u Split, stoji u priopćenju Stožera.

20 novozaraženih u Zagrebu

11:14 – U Gradu Zagrebu danas je zabilježeno 20 novih slučajeva zaraze koronavirusom, javlja N1.

12 novozaraženih u Osječko-baranjskoj županiji

10:49 – Tijekom posljednja 24 sata Hrvatski zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i Klinički bolnički centar Osijek testirali su ukupno 278 uzoraka od kojih je 12 bilo pozitivno na koronavirus.

36 novozaraženih u Vukovarsko-srijemskoj županiji

10:48 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata je 36 novih pozitivnih osoba na koronavirus (9 osoba iz Vinkovaca, 9 iz Ivankova, 4 iz Vukovara, 3 iz Starih Mikanovaca, 2 iz Gradišta, 3 iz Otoka, 1 iz Đeletovaca, 1 iz Rokovaca, 1 iz Tordinaca, 1 iz Vođinaca, 1 iz Tovarnika i 1 iz Slakovaca). Na jučerašnjoj press konferenciji Nacionalnog stožera u 14:00 sati, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izjavio je kako su na području županije do tada bile ukupno 23 nove pozitivne osobe na COVID-19. Razlika u broju novopozitivnih osoba koje je jučer objavio Stožer Civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije proizlazi iz toga što se podaci za prethodna 24 sata na razini županije obrađuju zaključno do 8:00 sati tekućeg dana.

Nakon toga, do jutros, stigli su ostali podaci o oboljelima. Ukupan broj oboljelih osoba od početka epidemije je 186, od kojih su 52 osobe izliječene. Trenutno su u županiji 3 osobe hospitalizirane zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 144 osoba, te je ukupno testiranih do sada na području županije 3988. U samoizolaciji na području županije nalazi se 546 osoba. Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 5 zdravstvenih radnika (1 liječnik i 4 medicinske sestre/tehničara). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 36 radnika (9 liječnika, 20 medicinskih sestara/tehničara, 1 drugi zdravstveni radnik i 6 nezdravstvenih radnika).

Nema novozaraženih u Međimurju

10:46 – Stožer civilne zaštite Međimurske županije izvještava da su svi jučerašnji nalazi negativni. Do sada je ukupno uzeto 1767 uzoraka. Jučer se oporavila posljednja osoba koja se statistički zbog mjesta prebivališta vodila pod Međimursku županiju tako da je Međimurska županija u ovom trenutku i nadalje jedina bez oboljelih osoba. Stožer civilne zaštite Međimurske županije i dalje poziva na dosljedno poštivanje svih mjera kako bi se iznimno povoljna epidemiološka situacija zadržala.

Nema novozaraženih u Virovitičko-podravskoj županiji

10:24 – Na području Virovitičko-podravske županije, nema novozaraženih od koronavirusa, izvijestili su iz Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. U posljednja 24 sata, testirano je 24 osoba (nalazi su im bili negativni) čime je broj testiranih, na području Virovitičko-podravske županije, od početka epidemije narastao na 1.783. Od početka epidemije COVID-19, na području Virovitičko-podravske županije, 24 osobe su zaražene korona virusom. Od toga, trinaest ih je trenutno zaraženo, desetero ih se oporavilo, a jedan muškarac je preminuo.

Dvije novozaražene osobe u Primorsko-goranskoj županiji

10:23 – Primorsko-goranskoj županiji zaražene su dvije osobe, jedan je pomorac, a drugi radnik iz Srbije. Trenutno je zaraženo 45 osoba, ozdravile su 92.

Vjerojatno 25 milijuna Iranaca je zaraženo koronavirusom

10:21 – Iranski predsjednik Hasan Rohani rekao je u subotu u televizijskom obraćanju da je prema procjeni zdravstvenih vlasti 25 milijuna Iranaca zaraženo koronavirusom, a oko 35 milijuna u riziku od zaraze. Brojke, za koje Rohani tvrdi da se temelje na novom izvješću ministarstva zdravlja, puno su veće od dosad 269.440 potvrđenih slučajeva koronavirusa. Rohani u televizijskom obraćanju nije pojasnio toliku razliku.

Iran, koji ima oko 80 milijuna stanovnika, najteže je pogođena zemlja Bliskog istoka u pandemiji koronavirusa. “Procjenjujemo da je sada 25 milijuna Iranaca zaraženo koronavirusom, a oko 14.000 izgubilo je život”, rekao je Rohani i dodao da vjeruju da je u opasnosti od zaraze između 30 i 35 milijuna ljudi. Rohani je također objavio da je u zemlji hospitalizirano više od 200.000 ljudi.

U manje od četiri dana milijun novih slučajeva koronavirusa

10:16 – Broj zaraženih koronavirusom u svijetu prešao je u petak 14 milijuna, pokazuju podaci Reutersa čime je prvi put u manje od 100 sati zabilježeno milijun novih slučajeva. Prvi slučaj koronavirusa potvrđen je u Kini krajem prošle godine i trebalo je tri mjeseca da broj naraste na milijun. Samo četiri dana trebalo je da se brojka od 13 milijuna zaraženih, zabilježenih 13. srpnja, popne na 14 milijuna. SAD, koji ima više od 3.6 milijuna potvrđenih slučajeva, i dalje bilježi veliki broj dnevnih zaraza covidom-19. U četvrtak je SAD zabilježio globalni dnevni rekord s više od 77.000 zaraženih, a Švedska od početka pandemije ukupno bilježi 77.281 slučaj.

Ostale teško pogođene zemlje “izravnale su krivulju” i popuštaju mjere, dok neki gradovi poput Barcelone i Melbournea uvode drugi krug zatvaranja. Broj slučajeva koronavirusa u svijetu triput je veći od težih slučajeva gripe godišnje, navodi Svjetska zdravstvena organizacija. Pandemija je dosad ubila više od 590.000 ljudi u gotovo sedam mjeseci i približila se gornjoj granici umrlih godišnje od gripe. Podaci Reutersa, temeljeni na vladinim izvješćima, pokazuju da se koronavirus ubrzava u Sjevernoj i Južnoj Americi koje broje više od polovice zaraženih i polovicu mrtvih u svijetu. U Brazilu je preko dva milijuna zaraženih, uključujući predsjednika Jaira Bolsonara, a umrlo je više od 76.000 ljudi. Indija, još jedna zemlja s više od milijun zaraženih, od prošlog tjedna se u prosjeku bori s gotovo 30.000 novih zaraza dnevno. U zemljama s ograničenim kapacitetima testiranja, broj potvrđenih slučajeva odražava samo dio ukupnih zaraza. Stručnjaci procjenjuju da su brojke zaraženih i mrtvih puno veće.

Nema novozaraženih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

10:14 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije petnaesti dan je za redom da nema novozaraženih koronavirusom. U protekla 24 sata testirane su 42 osobe i svi su nalazi negativni. Tako na području županije ostaje i dalje samo jedan aktivan potvrđen slučaj zaraze koronavirusom, dok se dvije zaražene osobe statistički vode pod Bjelovarsko-bilogorsku županiju po mjestu prebivališta, ali liječe se u drugim dijelovima Hrvatske. Bjelovarsko-bilogorska županija među tri najuspješnije je županije u obrani od COVIDA 19, a virus se nije probio ni u zdravstveni sustav ni u domove za starije i nemoćne i u županiji nema preminulih od koronavirusa.

8 novozaraženih u Istri

10:11 – U Istri je potvrđeno osam novih slučajeva zaraze koronavirusom, od kojih se kod njih petero radi o bliskom kontaktu s već potvrđeno pozitivnom osobom, izvijestio je u subotu županijski Stožer civilne zaštite. “Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, ispitano je 142 uzoraka briseva na COVID-19, od kojih je osam pozitivnih. Kod pet osoba radi se o bliskom kontaktu s već pozitivnom osobom, jedan slučaj je uvezen odnosno radi se o dolasku iz Republike Srbije dok je kod dvije osobe u tijeku epidemiološka obrada”, istaknuo je načelnik Stožera Dino Kozlevac.

Neslužbeno se doznaje kako od ukupno osam novozaraženih, petero ih je s područja grada Buzeta, jedna je osoba iz Labina, u jednom slučaju radi se o dolasku osobe iz Beograda, a u drugom o osobi iz Zagreba koja je stigla u Vodnjan. Ukupno je u Istri do danas 76 zaraženih osoba od kojih se 21 osoba liječi u bolnici, a ostali kod kuće s tim da se toj brojci trebaju pridodati današnjih osam novozaraženih. Dvije od tih osam osoba su već hospitalizirane u bolnici dok za ostale treba tek utvrditi njihovo stanje. Neovisno o svakodnevnim novim slučajevima novozaraženih, situacija je pod kontrolom, ustvrdio je Kozlevac dodavši kako se u mjerama samoizolacije u Istri nalazi 266 osoba.

U međuvremenu, buzetski gradonačelnik Siniša Žulić koji je od srijede u samoizolaciji s obzirom da je boravio u prostoriji odnosno na skupu zaposlenika komunalnog poduzeća “Park” s osobom kojoj je naknadno utvrđen pozitivan test na COVID-19, izvijestio je javnost kako je negativan na testiranju na COVID-19 te kako će radi opreza i dalje biti neko vrijeme u samoizolaciji. “Još jednom apeliram da ostanemo vrlo pažljivi, oprezni i odgovorni prema sebi i drugima, slušamo i poštujemo preporuke i savjeta epidemiologa i Stožera civilne zaštite”, poručio je buzetski gradonačelnik Siniša Žulić.

Koronavirus u riječkom dječjem vrtiću i Centru za rehabilitaciju

9:37 – U Primorsko-goranskoj županiji jučer je zabilježeno sedmero novozaraženih koronavirusom. Zaražen je i jedan pomorac koji se testirao prije odlaska na brod te tri osobe profesija koje se redovito testiraju prilikom povratka na posao. Radi se o jednoj spremačici u dječjem vrtiću, zaposlenici socijalne institucije i policajcu. Naime, među sedmero novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji je i spremačica Dječjeg vrtića More podcentra Kvarner koja prema riječima ravnateljice, Jasne Crnčić, nije bila u direktnom kontaktu s djecom, javlja Novi list. Dodaje da je zaražena spremačica prethodno bila na bolovanju zbog respiratornih smetnji, kao i da je Dječji vrtić More od početka ovog tjedna uveo strože epidemiološke mjere prema kojima roditelji ne mogu ulaziti u vrtić.

Koronavirus je nažalost prodro i u Centar za rehabilitaciju Rijeka, socijalnu ustanovu koja stacionarno u matičnoj ustanovi na Brašćinama te u poludnevnom boravku u podružnici na Pulcu skrbi za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i pridruženim fizičkim smetnjama. Testiranje je pokazalo da je jedna djelatnica Centra, novozaposlena njegovateljica koja je u ustanovi počela raditi 15. srpnja, pozitivna na virus, i to bez ikakvih simptoma. Zbog kontakta s njegovateljicom u samoizolaciji je i četvero djelatnika. Jučer su testirani svi ti korisnici stacionara s kojima je njegovateljica bila u kontaktu, kao i djelatnici s kojima je kontaktirala.

Trump traži da se ne uvodi obveza nošenja maski

9:29 – Američki predsjednik Donald Trump ne slaže se s uvođenjem obveznog nošenja maske u SAD-u iako je vodeći stručnjak za zarazne bolesti u zemlji rekao da ih svi trebaju nositi, objavio je u subotu BBC. Trumpovi komentari uslijedili su nakon što je Anthony Fauci pozvao savezne države i lokalne lidere da “što je moguće snažnije” potiču ljude da nose maske. Fauci kaže da je nošenje maski “jako važno” i da maske “svi trebaju koristiti”. Nošenje maski je pitanje koje se jako politizira u SAD-u.

Većina guvernera naredila su da nošenje maski na otvorenom bude obvezno, a ne osobni izbor. Među njima i republikanski guverneri, uključujući guvernerku Alabame Kay Ivey koja se prvo tome protivila. Predsjednik Trump, koji se dugo opirao nošenju maske, nosio ju je prvi put u javnosti prošlu subotu. No ne slaže se s uvođenjem obveznog nošenja maski diljem SAD-a. Rekao je u petak za Fox News da ljudi trebaju imati “određenu slobodu”. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) pozvao je ranije ovog tjedna da svi nose maske.

Odgođeno zasjedanje parlamenta u Australiji zbog porasta zaraza

9:00 – Australski premijer Scott Morrison pomaknuo je u subotu termin ponovnog zasjedanja parlamenta za još nekoliko tjedana jer se koronavirus nastavio širiti u dvije najnaseljenije savezne države. Morrison je zatražio od predsjednika parlamenta da odgodi dvotjednu sjednicu koja je trebala početi 4. kolovoza u strahu od jačanja pandemije koronavirusa. Sjednica je pomaknuta na 24. kolovoza. “Vlada ne može zanemariti rizik za zastupnike, njihove suradnike, osoblje u parlamentu i širu zajednicu”, naveo je Morrison u pisanoj izjavi. Dodao je da djeluje prema preporukama zdravstvenih vlasti.

Savezna država Victoria zabilježila je 217 novih zaraza u subotu nakon rekordnih 428 u petak. Susjedni Novi Južni Wales, najnaseljenija država, također se bori sa suzbijanjem koronavirusa. Bilježi novih 15 slučajeva.

Lauc: ‘Ne smijemo ući u zimu s velikim brojem slučajeva’

8:59 – “S dolaskom proljeća, toplijeg vremena COVID je postao bitno blaža bolest nego što je bila tijekom zime”, tvrdi Gordan Lauc koji dodaje da se dolaskom toplijeg vremena smanjila i vjerojatnost da će pacijent umrijeti od koronavirusa. “Povišenje temperature za svaki stupanj Celzijusa smanjuje rizik da će netko umrijeti od bolesti COVID-19 za oko 15 posto. To znači da je u ukupnom periodu prelaska od zime u proljeće rizik smrtnosti pao negdje između pet i deset puta”, dodaje Lauc, javlja Zimo. Ponovnim dolaskom sezone grijanja, upozorava, bolest će ponovno postati teža, pa ne smijemo ući u zimu s velikim brojem slučajeva.

U Njemačkoj 529 novih slučajeva koronavirusa, u Meksiku 7.257

8:03 – U Njemačkoj se broj potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom po podacima Instituta Robert Koch pvećao za 529, na ukupno 201.372, dok je u Meksiku taj broj po podacima ministarstva zdravstva porastao za 7257, na ukupno 331.298. Uz porast slučajeva zaraze, subotnji podaci Instituta Robert Koch pokazuju i porast broja smrtnih slučajeva u Njemačkoj, za jedan, na ukupno 9083.

S druge strane svijeta, u Meksiku, je potvrđeno 736 novih smrtnih slučajeva, čime se taj broj povećao na ukupno 38.310, a meksička vlada je priopćila i kako je stvarni broj zaraženih vjerojatno i znatno veći od broja potvrđenih slučajeva.

U SAD-u drugi dan za redom više od 70 tisuća novozaraženih

8:02 – U SAD-u je u petak, drugi dan za redom, zabilježen porast novozaraženih koronavirusom za nešto malo više od 70 tisuća, uz istodobne sukobe Amerikanaca zbog nošenja maski i ponovnog otvaranja škola za nekoliko tjedana. Po podacima agencije Reuters, u SAD-u je u petak broj slučajeva porastao za najmanje 70.674, nakon što ih je u četvrtak bilo ‘rekordnih’ 77.499 ili najviše dnevno među svim zemljama svijeta od kako je počela pandemija. Smrtnih slučajeva je u u petak bilo najmanje 912, što je četvrti dan za redom da imaju više od 900 smrti dnevno. Slučajevi zaraze koronavirusom rastu u 41 od 50 američkih država SAD-a, a Reutersova analiza pokazuje i da se smrtnost povećava u 19 država. Texas je u petak izvijestio o rekordnom dnevnom porastu smrtnih slučajeva treći dan za redom sa 174 izgubljena života, kao i da je imaju hospitaliziranih više od 10.600 pacijenata s covidom-19. Uz tu, još je pet država prijavilo rekordan broj pacijenata s covdiom-19 u svojim bolnicama – Alabama, Georgia, Montana, Sjeverna i Južna Karolina. U Kaliforniji je pak, po podacima Reutersa, u petak bilo najmanje 9.229 novih slučajeva zaraze, čime se ukupni broj u toj državi povećao na 374.144, dok se broj umrlih povećao za najmanje 119, na ukupno 7.612.

U Brazilu i Argentini daljnji rast broja novozaraženih

8:01 – U Brazilu i Argentini u petak je zabilježen daljni porast broja novozaraženih koronavirusom – u Brazilu više od 34 tisuće, a u Argentini više od četiri tisuće, što je i najveći dnevni porast do sada u toj zemlji, i baš na dan kada je argentinska vlada najavila popuštanja ograničenja. Brazil je u petak, prema podacima ministarstva zdravstva, zabilježio ukupno 34.177 novih potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom te 1.163 novih smrtnih slučajeva. Time je ukupan broj zaraženih u toj drugoj najugroženijoj zemlji na svijetu, nakon SAD-a, porastao na 2.046.328, a smrtnost na 77.851. Argentina je najveći dnevni broj slučajeva zaraze do sada, 4.518, zabilježila u petak, kada je i vlada te zemlje najavila postupno ublažavanje mjera ograničenja u Buenos Airesu i oko njega, koja su trajale gotovo četiri mjeseca. Predsjednik Alberto Fernandez najavio je u petak da će se postupno vraćanje u normalan život dogoditi u nekoliko faza, a prva faza bi trajala do 2. kolovoza.

Tako bi se u glavnom gradu Buenos Airesu, koji je u zemlji pod najstrožim ograničenjima od 20. ožujka, ponovno otvorile trgovine, frizerski saloni i još neke profesionalne usluge. Dozvoljene su i rekreacijske aktivnosti na otvorenom, a škole će ostati zatvorene dok dužnosnici analiziraju mogućnosti ponovnog otvaranja, rekao je gradonačelnik Buenos Airesa Horacio Rodriguez Larreta, koji je zajedno sa Fernandezom iz predsjedničke palače najavio mjere popuštanja. Argentinska Vlada bila je izložena pritisku i kritikama oporbenih zastupnika te sve većim prosvjedima na ulicama Buenos Airesa protiv dugotrajnog zatvaranja. Do sada je u Argentini potvrđeno 119.301 slučaj zaraze te 2.178 smrtnih slučajeva, što su relativno niske brojke u usporedbi s argentinskim susjednim zemljama iz Južne Amerike. “Trud koji smo uložili bio je vrlo važan … Mi smo među državama sa najmanjim brojem smrtnih slučajeva”, rekao je Fernandez, dodajući da bi vlada mogla odlučiti i pooštriti ograničenja ako se infekcije ponovno povećaju te da su vrlo daleko od prevazilaženja problema i da je najvažnije da se zdravstveni sustav ne urušava. Nacionalno zatvaranje (lockdown) u Argentini je počelo 20. ožujka, da bi se kasnije ograničenja ublažila u mnogim dijelovima zemlje, ali ne i u Buenos Airesu. Granice te zemlje i dalje su zatvorene, a zabrana komercijalnih letova treba isteći 1. rujna.

U Egiptu najmanje slučajeva zaraze koronavirusom od kraja svibnja

8:00 – U Egiptu je u petak zabilježeno 703 nova slučaja zaraze koronavirusom, što je najniža brojka od kraja svibnja, izvijestilo je ministarstvo zdravstva. Ukupno je u Egiptu do sada prijavljeno 86.474 slučaja zaraženih i 4.188 smrtnih slučajeva, uključujući 68 u petak, navodi to ministarstvo. Egipat je 1. srpnja ponovno otvorio odmarališta za strane turiste, nakon što se u ožujku turizam zaustavio u sklopu mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa. No, Egipat još nije uvršten na tzv. siguran popis zemalja za nastavak putovanja iz i u EU, što se preispituju svaka dva tjedna. Prema podacima egipatske vlade, turizam u toj zemlji čini 5 posto ekonomskog učinka, dok analitičari procjenjuju taj učinak na 15 posto, ako se uključe poslovi koji se neizravno odnose na sektor.

Petak rekordni dan s 274.000 novozaraženih koronavirusom

8:00 – Svjetska zdravstvena organizacija je izvijestila da je u petak u svijetu zabilježeno rekordno dnevno povećanje broja zaraženih novim koronavirusom od 237.743 slučajeva. Najveće povećanje je u Sjedinjenim Državama, Brazilu, Indiji i Južnoj Africi, objavio je WHO u dnevnom izvješću. Raniji dnevni rekord broja slučajeva zaraze covidom-19 bio je 230.370, a dogodio se 12. srpnja. Broj smrtnih slučajeva ostao je postojan na prosječnih 5000 u srpnju. Ukupan broj slučajeva covida-19 u svijetu u petak se približio 14 milijuna, po podacima agencije Reuters, te će se uskoro prijeći još jedan prag u sedam mjeseci od početka širenja novog koronavirusa od kojeg je do sada umrlo 590.000 ljudi.