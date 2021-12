Premijer Andrej Plenković obratio se danas javnosti na temu cijepljenja, referenduma i novca iz EU fondova.

U svome obraćanju novinarima rekao je kako je sinoć pogledao film "Don't Look Up" redatelja Adama McKaya koji je prije nekoliko dana počeo s emitiranjem na Netflixu.

"Tko ga nije pogledao, neka ga pogleda, nije ovo marketing, ali moram priznati da se jako puno tema koje nisu vezane za Hrvatsku nego su globalne, može dovesti do apsurda, pogotovo u vrijeme interneta, društvenih mreža… Dakle, tako i do jednog informacijskog kaosa pa onda i bizarnih procjena", rekao je Plenković.

Nije shvatio?

"Živimo u bitno drugačijem informacijskom vremenu nego što je bilo prije. Pogledajte ovaj film koji sam spomenuo i bit će vam jasnije. Cijela ova situacija s covid potvrdama, dokazom da je vlada neintruzivna i da poštuje slobodu izbora. Nismo išli korak dalje, nismo uveli obavezno cijepljenje. Imate dio aktera koji love u mutnom, profiteri i paraziti", zaključio je premijer.

Ipak, mnogi korisnici društvenih mreža misle kako Plenković jednostavno nije shvatio bit filma.

"Čitam da je Plenković pohvalio film Don't Look Up. Nisam baš siguran da je shvatio poruku i svoje "mjesto" u tom filmu", napisao je predsjednik stranke Fokus, Davor Nađi, na Twitteru.

Tko je predsjednica?

"Plenković kaže da Netflixov Don't Look Up opravdava loš rezultat njegove Vlade. Je li on uopće shvatio o čemu je taj film?", slično se zapitao i novinar Andrej Dimitrijević.

"Plenković: 'Stožer i Vlada nisu krivi za lošu procijepljenost. Pogledajte na Netflixu film 'Don't look up' i bit će vam sve jasnije'. Ono kad šef ne skuži da je on "predsjednica" :)", napisao je jedan twitteraš.

Film govori o odnosu ljudi prema informacijama, a radnja prati astronome koji nastoje upozoriti svijet da se Zemlji približava meteor koji bi trebao udariti u njenu površinu.

U filmu glume Leonardo DiCaprio, Meryl Streep i Jennifer Lawrence.