Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održat će uobičajenu konferenciju za medije utorkom. Na njoj bi, zajedno sa svojim zamjenicima trebao govoriti o aktualnim gradskim događanjima. Moguće je da će i dodatno obrazlagati gradski proračun za sljedeću godinu te stanje u Holdingu i drugim gradskim tvrtkama. Očekuju se i pitanja medija.

Gradonačelnik je stigao na konferenciju s 8. Zagreb Connecta, konferencije na kojoj je odabrano 12 finalista među tehnološkim startupima. Danas će biti odabrane četiri tvrtke koje će dobiti novac.

"Budući da su sada Otvoreni dani EU fondova, nama je cilj da povučemo što više novca iz EU fondova i tu vidimo veliki pomak. Sljedeće godine imamo dva velika projekta za Prirodoslovni i Etnografski muzej. Sljedeće godine dolazi uku100 milijuna kuna. Za Prirodolovni muzej dolazi 33 milijuna iz Zagreba i 25 iz EU, a za Etnografski 50 milijuna iz proračuna i 33 iz EU. Sljedeće godine dolazi 1,3 milijarde kuna iz EU, što je rast od 40 posto u odnosu na 2021. Vjerujm da će se taj trend nastaviti za vrijeme našeg mandata", rekao je gradonačelnik

"Grad Zagreb je 9. studenog uveo dodao nove punktove za cijepljenje. Apelirao bih na građane da se cijepe zbog sebe, svojih bližnjih i zdravstvenog sustava. Od tada se cijepilo 20.812 građana, od toga više od 13.000 prvom dozom. U istom periodu na Velesajmu je cijepljeno 19.538 građana, a od njih se 11.356 se cijepilo prvom dozom", otkrio je Tomašević.

"Gradske zdravstvene ustanove rade punom parom, napregnute su, ali zaista svi daju sve od sebe da se nastavi testiranje zaposlenika gradske uprave, poduzeća i ustanova na način da ne pate javne usluge, a da seu osigurani punktovi za cijepljene i testiranje građana. Tako da se nosimo s trostrukim izazovom u zadnjih tjedan dana", dodao je gradonačelnik.

"Izglasane su izmjene i dopune Zakona o obnovi, a njega će pratiti pravilnik o jednostavnoj javnoj nabavi, koji stupa na snagu sutra, a kojim će se povećati sredstva i smanjiti rokovi za javnu nabavu. Gradski ured se očitovao na tekst prijedloga i nadamo se da će to biti uvaženo. Za oko 30 posto će se povisiti cijene radova u obnovi, za što kreće pravilnik sljedeći tjedan. Kad to bude izglasano, konstrukcijska obnova privatnih zgrada će krenuti. Grad za obnovu privatnih zgrada sudjeluje s 20 posto iz fonda solidarnosti, ali nastoji izvući i dodatnasredstva, ponajprije za obnovu osnovnih i srednjih škola. Jako nam je stalo da svi dionici budu informirani o obnovi. Pri kraju su radovi na OŠ Miroslava Krleže na Kaptolu. Zbog situacije s covidom obustavili smo obilaske mobilnih timova, dok se situacija ne smiri. Svo vrijeme su dostupni i naši djelatnici u prostorijama Gradskih četvrti", izvijestio je dogradonačelnik Luka Korlaet.

"Posjet pariškog dogradonačelnika Christophea Najdowskog je došao kao uvod u transformaciju prometa i okoliša. Vjerujemo da dobra iskustva iz Pariza možemo prenijeti na Zagreb. On će u suradnji sa Sindikatom biciklista održati i predavajnje o transformaciji Pariza na Arhitektonskom fakultetu u 18 sati", dodao je Korlaet.

"Mi ne znamo o kakvom popustu vi pričate. Naglašavam da su cijene za građane i zaposlenike u gradskim ustanovama ista. Dobili smo uputu da se za zdravstvene djelatnike cijena spusti na 50 kuna. Navodno su u ljekarnama neke cijene različite. Mislim da je u Gradskim ljekarnama rtakođer snižena cijena. Trošak je nekoliko milijuna kuna mjesečno, a to se odnosi na gradske tvrtke i ustanove te Holding. Još gledamo koliko te brojke variraju, pa ćemo vidjeti koliki su stvarni troškovi", odgovorio je Tomašević na pitanje o cijenama testova

"Mislim da je to bizarno što je došla tužba protiv možemo! zbog prevelikog broja žena na gradskoj listi Osijeka. Mislim da to nije poanta zakona koji potiče što veći broj žena na lokalnoj razini. Znamo da su one podzastupljene. Možete ispoštovati kotu od 40 posto žena, ali tako da ih stavite na niža mjesta, pa se onda događa da ih nema toliko u predstavničkim tijelima. Mi imamo zip-model, baš kako bismo ispoštovali zakon. Sumnjam da će DORH podići optužnicu protiv nas zbog previše žena. To bi bilo bizarno", komentirao je Tomašević.

"Zamjenica Dolenec je primila predstavnike roditelja odgojitelja. Oni su tada da ih i ja primim i mi smo jučer pozvali sve tri inicijative na sastanak sutra u 16 sati u Gradsku upravu gdje ćemo biti zamjenica i ja te djelatnici Gradskog ureda. Javno savjetovanje je elektronsko i ono traje do 4. prosinca, pa ćemo vidjeti kakvog će prijedloga biti", rekao je i dodao da ga pravobraniteljica za djecu nije kontaktirala. "Ona je i 2019. kritizirala neke aspekte ove mjere", dodao je.

"Ne ulaze ljudi u kućice na Adventu, nego dobivaju uslugu pored kućica. Kad smo odlučili da ne idemo na 220 kućica, nego na manji broj, radi prohodnosti u javnom prostoru. Ovo je epidemijski Advent, Prošle godine nije bila nijedna kućica, ove smo godine išli na tri puta manje kućica, koje su raširene upravo zbog protočnosti. Koncerte i ovo ćemo regulirati sukladno epidemiološkoj situaciji i nadam se da ćemo ostvariti dobar dio programa prateći epidemiološke upute. Moramo biti fleksibilni, nešto ćemo održati i u zatvorenom. U komunikaciji smo s Nacionalnim stožerom da nađemo balans da se dobar dio Adventa održi, a da ne ugrozimo zdravlje građana. Nismo tražili covid-potvrde na otvorenom", pojasnio je epidemiološki okvir na Adventu.

"Iskreno mislim da ćemo vidjeti promjene na terenu, jer se Zakonom definiraju iznosi i rokovi na jednostavnoj javnoj nabavi. To znači brže ugovaranje većeg novca. Moguće su i zloupotrebe, ali vjerujem da će to funkcionirati. Nije točno da se ništa nije javilo. 73 zgrade smo prijavili na fondove, kako ne bismo oopterećivali gradski proračun. 12 škola i učenički dom su u zamahu", rekao je Korlaet na što je novinarka odvratila da je tek sada stigla prva odluka za gradnju kuće, dvije godine nakon potresa.

"Mi pomažemo građanima da ispune dokuentaciju i da to ide brže, ali Ministarstvo graditeljstva donosi odluku. Htjeli smo prebaciti sve na državu, jer bi se u usuprotnom suvlasnici sukobljavali. Mi smo imali 80 milijuna kuna za obnovu privatnih zgrada, a zbog odluka Ministarstva nismo potrošili gotovo ništa. Iduće godine će biti omogućeno 160 milijuna kuna i nadam se da ćemo krenuti u obnovu. Pri kraju je i natječaj za ljude koji su smješteni u hostelu Arena, kontejnerima. Ondje u 84 kontejera živi 300-tinjak ljudi", otkrio je korlaet.

"Bili smo prošli tjedan na sastanku na Vladi. Prolongacija će biti zatražena i nadam se ispunjena, s obzirom na to da je bilo i naknadnih potresa. Mi smo ubrzali odluke prema nadležnim ministarstvima i jedan dio sredstava za obnovu je isplaćen i nadamo se da ćemo refundirati 200 milijuna kuna", rekao je Korlaet.

"Kad smo došli, imali smo situaciju da su projekti obnove škola debelo u tijeku, a da radovi uopće nisu prijavljeni u fond solidarnosti. Imali smo 11 milijuna kuna radova u tijeku. Za 160 škola i vrtića ništa nije bilo prijavljeno u fond solidarnosti, a mi smo u dva mjeseca s 11 milijuna digli prijave na 600 milijuna kuna. Što se tiče ugovaranja, imali smo problem za likvidnost grada, jer isto ništa nije bilo prijavljeno. Bit će produljen rok za obnovu što je dobra vijest. Loša vijest je da ništa nije bilo prijavljeno, ni ugovoreno, a radovi su tekli. Od 520 milijuna kuna, oko 200 milijun kuna je refundacija onoga što je grad već napravio, a ostatak su troškovi koji će nastati za 2022.", rekao je Tomašević.

"Branimirova ulica je stavljena u proračun, uređene su financije za otkup zemljišta i za prvu fazu radova. Ali imamo problem s izvlaštenjem te čekamo odluku Suda oko izvlaštenja sa žičarom. Ako ćemo morati mijenjati model izvlaštenja, bojim se da ćemo morati ići u puno kompliciraniji proces, koji će otegnuti radove. Ići ćemo u izgradnju prve faze i paralelno projektiranje druge faze", otkrio je Tomašević.

"Na 12 punktova smo testirali zaposlenike gradske uprave, oko 3200 ukupno zaposlenih, naravno da smo testirali manji broj. Bilo je oko 660 testiranih službenika, na antigenskim su bila 4 pozitivna, 6. studenog. 19. studenog smo imali 404 testa, 5 pozitivnih, a 22.11. smo testirali 515 službenika i 6 ih je bilo pozitivno. Dio njih to još uvijek odbija, mi gledamo upute Nacionalnog stožera. Razmatra se posebni zakon, pa ćemo vidjeti kako će se ta situacija rasplesti", komentirao je Tomašević covid-potvrde, a potom se okrenuo na prosvjed:

"Svatko ima pravo na prosvjed, ali nije u redu da se događa nasilje, odnosno napadi na novinare. Nadam se da je to izolirani slučaj i to smo već osudlili. Ono što me raduje povećani broj cijepljenja i nadam se da ćemo se brzo približiti drugim europskim zemljama. Nije lako u ovakvoj situaciji raditi Advent, nadam se da će pandemija biti što prije gotova", zaključio je Tomašević.