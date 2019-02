HRVATSKA PREDSJEDNICA U NJEMAČKOJ: ‘Birokracija i administracija najveći su problem u Hrvatskoj’

Korupcija nije toliki problem koliko je sporost pravosuđa, kazala je predsjednica u Berlinu

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je na početku svog dvodnevnog boravka u Berlinu u ponedjeljak navečer naglasila da je cilj ovog posjeta privući njemačke poduzetnike da pojačano ulažu u hrvatsko gospodarstvo.

“Malo i srednje poduzetništvo je kičma njemačkog gospodarstva i ovdje želim Hrvatsku predstaviti u jednom pozitivnom svjetlu, pozvati ih da rade s Hrvatskom jer je Njemačka nama jedan od najvažnijih investicijskih, vanjskotrgovinskih i turističkih partnera“, rekla je Kolinda Grabar Kitarović uoči godišnjeg prijema Udruge malih i srednjih poduzetnika na kojemu bi predsjednica u toku večeri trebala održati govor.

Grabar Kitarović je ukazala i na prigovore koje njemački poduzetnici imaju kada je u pitanju gospodarska suradnja s Hrvatskom.

“Mislim da je birokracija i administracija najveći problem i to je ono s čime se često susrećemo u Hrvatskoj. I kada pokušavam sama nešto napraviti dobijem odgovore da se to tako do sada nije radilo. Dakle, moramo se mijenjati, moramo usvajati navike iz razvijenih država iz 21. stoljeća“, rekla je Grabar Kitarović.

Ona je kao daljnje probleme s kojima se susreću strani poduzetnici u Hrvatskoj navela promjenjivost zakona i sporost sudstva.

“Prečesto mijenjamo zakone, administrativne propise i slično. Korupcija nije toliki problem koliko je sporost pravosuđa. Znači moramo ubrzati pravosudne postupke“, rekla je hrvatska predsjednica na početku svog dvodnevnog posjeta Njemačkoj.

Kolinda Grabar Kitarović bi u utorak trebala održati govor na sastanku predstavnika Hrvatske gospodarske komore i njemačke Udruge malih i srednjih poduzetnika a u toku dana bi se trebala susresti i s predsjednikom Bundestaga Wolfgangom Schaeubleom.

Za navečer je predviđen sastanak s predstavnicima hrvatskog iseljeništva.