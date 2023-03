Kolinda Grabar Kitarović javila se iz Pariza i s Mojmirom Pastorčić u RTL Direktu porazgovarala povodom Dana žena, ali i otkrila hoće li se kandidirati za predsjednicu.

"Vani se pozitivnim doživljava izražavanje emocija i pokazivanje da smo svi isti", kazala je bivša predsjednica povodm Dana žena.

Na pitanje, je li kao predsjednica bila žrtva predrasuda u odnosu na muške kolege, kazala je: "Nikada nećete čitati kao prvu vijest što je obukao predsjednik države ili predsjednik Vlade. Neću reći jesam li bila žrtva, ali sam se susretala s ogromnim predrasudama. Pokušavala sam to mijenjati, nekako očvrsnete, ali uvijek me zabrinjavalo kako takva retorika prema ženama utječe na stanje u društvu", kazala je Kolinda i dodala kako se boji da je zadnji godina napravljeno puno koraka unatrag po pitanju ravnopravnosti žena.

'Nasilje je najveći problem'

Brojne političarke postigle su zapažene uspjehe. Jesu li žene bolje liderice?

"Ne dijelim muškarce i žene tako, ali činjenica je, kada se gledaju istraživanja, da žene pokazuju širi spektar osobina. Očekuje se a budu čvrste, ali i da pokažu emocije, ali moraju biti pažljive kakve će emocije i kada pokazati", kazala je bivša predsjednica. "Žene lideri pokazuju veći stupanj empatije jer smo se same susretale s toliko predradsuda i isključivosti da svijet gledamo drugim očima. To dovodi do toga da gledate veći potencijal društva i time doprinosite gospodarkom razvoju države", dodala je.

Temeljna pitanja o pravima žena, kojima bi se trebalo pozabaviti su problemi koji se odnose na postotak stanovništva, kazala je Kolinda.

"Mislim da danas u Hrvatskoj nema žene koja se nije susretala s nekom vrstom seksualnom ili bilo kakvog drugog zlostavljanja. Naše društvo misli da je grljenje znak bliskosti, ali često može biti uvredljivo, a mislim da je nasilje u našem društvu najveći problem i da se time moramo jako pozabaviti, ne kad su u pitanju žene nego društvo općenito", kazala je.

'Nemam unutarpolitičke ambicije'

Na komentar, da će nakon gostovanja u Direktu svi komentirati da je u utrci za Pantovčak, rekla je: "Odgovorna sam samo za ono što kažem, a ne što netko misli."

Na pitanje, je li u utrci za Pantovčak, kako su krenula nagađanja i kako neki priželjkuju, kazala je: "Da li neki priželjkuju, to je stvar osobnog izbora. Više puta sam rekla i stojim pri tome, nemam ambicija što se tiče unutarpolitičke scene. Ali, i dalje gajim velike ambicije da za hrvatsku državu i društvo napravim što mogu. I moje sutrašnje sudjelovanje na investicijskom samitu u Parizu usmjereno je u tom pravcu."

Na pitanje, nedostaje li joj politika, kratko je odgovorila: "Ne."