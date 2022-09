Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je predstavio pripremne aktivnosti vezane za uvođenje novog modela prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji kreće 1. listopada ove godine.

"To je pravedan model, sustav prema količini odloženog otpada i najavili u izbornom programu. Sustav je usklađen s novim Zakonom o gospodarenju otpadom. On predviđa cijene i naplatu odvoza otpada kroz dvije stavke. Do sada je to bila jedna stavka. Sad će biti fiksni dio koji ostaje jednak za sva kućanstva, bez obzira na to koliko komunalnog otpada odlažu. Bit će i varijabilni dio koji pokriva količine odloženog miješanog komunalnog otpada", rekao je Tomašević.

"Zagreb je jedini veliki grad u Hrvatskoj koji ide u radikalnu promjenu sustava, to će biti najjeftiniji model putem naplate otpada u službenim vrećicama", dodao je.

Fiksni dio 45 kuna, a varijabilni?

No što to točno znači za Zagrepčane? Fiksni dio računa iznosit će 45 kuna i to je minimalni iznos koji će plaćati svako kućanstvo. Drugi, odnosno varijabilni dio računa, ovisit će o tomu koliko smeća kućanstvo proizvede, ali i o tomu koliko otpada odvaja.

Što se kontejnera tiče, sve ostaje isto. Smeđe vrećice, odnosno biotpad, idu i dalje u smeđi kontejner. Plastika, to jest žute vrećice, idu u žuti kontejner. Sasvim logično. Smeđe i žute vrećice će se i dalje dobivati besplatno, odnosno dijelit će ih Grad po kućanstvima. Papirnati otpad i dalje će se odlagati u plavi kontejner. Ono što se mijenja tiče se mješovitog otpada koji se baca u zelene ili crne kontejnere. U njih se do sada moglo bacati bilo kakve vrećice kupljene u trgovinama. No od početka listopada će se u te iste kontenjere moći bacati samo ZG vrećica koja će se također moći kupiti u trgovinama diljem Zagreba.

"Ljudi će kupovati ZG vrećice u trgovinama, u njih 500, s kojima smo sklopili ugovor s minimalnom maržom. Tako će građani dio usluge odvoza plaćati preko mjesečnih računa Zagrebačkog holdinga, onaj fiksni dio, A varijabilni dio platit će kupovanjem vrećica", objasnio je Tomašević.

Koliko će koštati ZG vrećice?

ZG vrećice će biti od od 10, 20 i 40 litara, a koštati će nešto više od onih koje se trenutno prodaju u trgovinama jer će se na taj način dijelom financirati odvoz otpada.

Vrećica od 10 litara - 2 kune

Vrećica od 20 litara - 4 kune

Vrećica od 40 litara - 8 kuna.

"Zašto vrećica od 10 litara košta 2 kune, a ja mogu kupiti vrećicu i jeftinije u trgovini? Zato što se ni u jednoj drugoj vrećici neće smjeti odložiti miješani komunalni otpad. Zato što će se plaćati usluga kroz službenu vrećicu. To je kao da pitaju zašto pre-paid bon košta 100 kuna, a kartica je od kartona. Zato što je usluga 100 kuna", rekao je Tomašević.

"Vrećice će se prodavati od sredine rujna kako bi se građani pripremili za 1. listopada kada novi sustav kreće i kada ćemo kontrolirati odlaže li se otpad isključivo u ZG vrećica. Sada je to na 500 prodajnih mjesta, ali vjerujemo da će se to i povećati. Bilo je optužbi da će Čistoća gubiti kroz marže trgovaca. To će biti marže deset puta manje od uobičajenih. Zahvaljujem trgovačkim lancima koji su izašli u susret", dodao je. zagrebački gradonačelnik.

Gdje će se nalaziti kontejneri?

Kako bi sustav što bolje funkcionirao potrebno je maknuti kante i kontejnere miješanog otpada s ulica kako ne bi prevaranti došli u napast da bacaju svoj otpad u nekim drugim vrećicama u susjedov kontejner ili kantu. To znači da će, ondje gdje nije moguće da kontejner bude u sklopu zgrade, biti napravljeni boksevi.

"Zašto smo krenuli u ovaj sustav? Da imamo što čišći grad, da što više maknemo spremnike s površina i da Zagreb ne bude kantograd. Bilo je 5000 prijava, toliko su lokacija građani javili da se provjeri mogu li spremnike staviti u svoje zgrade. Idealno za Zagreb, ali i stanare ako gledamo cijene, onda nisu potrebne investicije za bokseve, su da spremnici budu u prostorima višestambenih zgrada. Obiteljske kuće su pod kontrolom vlasnika i problema nema. Problemi su u zgradama", rekao je Tomašević.

Govorio je i o boxevima za spremnike. Jedan benefit za grad Zagreb je to da je pregledima smanjena količina spremnika na javnim površinama za četvrtinu, tvrdi Tomašević. Informativna kampanja kreće danas, sutra će biti podijeljen letak koji sadrži sve bitne informacije o novom sustavu odvoza otpada, i vezano za boxeve, i naplatu vrećica. Od idućeg ponedjeljka bit će i mobilni kontejner Čistoće koji će obilaziti kvartove i građani će moći pričati lice u lice s radnicima Čistoće. Kreće i medijska kampanja u drugoj polovici rujna

Što ako ubacim neku drugu vrećicu u kontejner?

Tko prekrši pravila bit će kazne i Čistoća će i komunalni redari provoditi. Kazne su predviđene kad se miješani otpad ne odlaže u tim vrećicama i kad se kontaminira vrijedno odvojeni otpad. "Kad jedan sustav uništi vrijedno odvojeni papir drugog susjeda, mesom ili drugom hranom i tako id vrijedne sirovine napravi bezvrijednu", rekao je gradonačelnik Zagreba.

Odluka predviđa kazne od 500 kuna za kućanstva, odnosno do 1000 za tvrtke, za sve one koji budu nepropisno odlagali otpad, a ako se ne bude moglo utvrditi tko je, recimo, ubacio stolac u kontejner za miješani otpad ili bude koristio nepropisnu vrećicu, kaznu će platiti svi koji koriste kontejner. Znači da bi zgrade trebale ugraditi kamere u smetlarkine ukoliko ne žele da svi stanari ne ispaštaju zbog neodgovornih pojedinaca.

Koliko će iznositi računi za otpad?

Trenutno račun za odvoz otpada u Zagrebu za stan od cca. 50 kvadrata iznosi oko 50-60 kuna neovisno koliko se otpada napravi u kućanstvu. Već godinama se spominje kako će cijena odvoza otpada u Zagrebu porasti, ali vlasti nisu htjele donijeti tu nepopularnu odluku. Sada će svi startati od fiksnog troška od 45 kuna, a ostatak će plaćati kupovinom vrećica.

Ako računamo da četveročlana obitelj u stanu od 80 kvadrata, a koja sada plaća odvoz otpada oko 75 kuna mjesečino, potroši minimalno dvije velike vrećice od 40 litara tjedno, to znači da im za cijeli mjesec treba osam velikih vrećica. Osam velikih vrećica po cijeni od osam kuna iznosi 64 kune mjesečno. Ako tomu pridodamo fiksni dio, to znači da bi mjesečni račun iznosio 109 kuna. Kad od tog iznosa odbijemo 10-ak kuna koliko sada plaćaju komercijalne vrećice za smeće onda dolazimo do iznosa od 99 kuna mjesečno za odvoz otpada.

Dvočlano kućanstvo u stanu od 50 kvadrata sada plaća 60-ak kuna za odvoz otpada. Ukoliko troše dvije vrećice od 20 litara tjedno, to znači da im mjesečno treba osam vrećica po 4 kune, što ukupno iznosi 32 kune. Kada pridodamo tomu fiksni dio dolazimo do ukupnog iznosa od 77 kuna mjesečno. Kako je i naglašeno, cilj je motivirati ljude da odvajaju otpad jer što više odvojenog otpada bace u besplatne vrećice tim će manje plaćati ZG vrećice, tako da bi oni koji najviše odvajaju sada imaju priliku i smanjiti svoje račune dok će ostali morati polako mijenjati navike.