U HRZ-ovoj emisiji "U mreži prvog" u četvrtak su gostovali Ivana Kekin, Ivan Račan i Davor Filipović, koji su se osvrnuli na današnju konstituirajuću sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba.

Ivana Kekin kazala je kako je sve spremno i da se vesele. "Danas ćemo se tek konstituirati, a onda će se ići u reorganizaciju".



Ivan Račan je rekao da vidi mogućnost za dobru suradnju, gdje će SDP surađivati s Možemo! kao manjinski partner. "Vjerujem da ćemo pomoći u onome što je platforma Možemo! iznijela kao veliki reformski paket u gradu Zagrebu na čemu su dobili izbore i naša uloga je da im u tome pomognemo", istaknuo je Račan.



Davor Filipović je istaknuo da će biti konstruktivna oporba, nadodavši da će podržavati sve što procijene da je dobro, a kritizirat sve što procijene da nije dobro. "Nudit ćemo rješenje i bit ćemo iznimno aktivni", naglasio je.

Prvi potezi gradonačelnika reakcija na ostavljeno stanje

"Očekujemo da Skupština bude mjesto argumentirane rasprave gdje ćemo sučeljavati naša viđenja i rješenja i kroz to pronalaziti ono što je najbolje", istaknula je Ivana Kekin kazavši da su oni dosad pokazali da su kvalitetna oporba i da im je ovo prva prilika da pokažu kako je to kada je u poziciji netko tko je kvalitetan i tko će uvažavati oporbu i njezine prijedloge ako budu kvalitetni i na korist građana.

Za prve poteze gradonačelnika kaže da oni govore kakvu im je situaciju u Zagrebu ostavila stara vlast i njihovi partneri. "Situacija je bila takva da smo morali djelovati krizno i hitno pri čemu smo djelovali pošteno. Imenovali smo manjinu i upravnog i nadzornog odbora kako bi se na javnim natječajima izabrala većina, ali da se kriza počne sanirati i da se može krenuti u restruktuiranje Holdinga".

Filipović je na to rekao da kršiti zakon ne može biti pošteno.

Govorili da će angažirati vanjske stručnjake

"Od gradonačelnika smo slušali u kampanji da će uvesti novi model upravljanja Zagrebom, a dobili smo kršenje zakona i zapošljavanje bez javnih natječaja. Govorio je i da će se sve raditi u oslanjanju na vlastite kapacitete, a prvi potez je angažiranje vanjskih stručnjaka. Iznenađuje me da su imenovani članovi prihvatili to imenovanje uz kršenje zakonskih odredbi", istaknuo je, a Kekin mu je na to odgovorila da ništa od navoda koje je iznio nije točno.

"Mi smo u predizbornoj kampanji govorili da ćemo angažirati vanjske stručnjake. Mi smo imali savjet neovisnih stručnjaka koji su pomagali u kreiranju naših politika i kako ćemo ih provoditi", rekla je pa nadodala da se moralo hitno djelovati, jer je situacija to tražila.

"Dvjesto tisuća glasova koje je dobio Tomislav Tomašević garantira nam povjerenje građana koji očekuju da preuzmemo stvari u svoje ruke", zaključila je Ivana Kekin.

