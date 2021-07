Ministar financija Zdravko Marić odbio je molbu ugostitelja koji su tražili porezno rasterećenje, rekavši kako su na rubu propasti. Iz Nacionalne udruge ugostitelja navode kako su devastirani, no kolegama poručuju da će se i dalje boriti za bolje uvjete, prenose Vijesti.hr.

"Nema dovoljno radne snage u Hrvatskoj. Oko 20 ili 30 tisuća zaposlenika nam fali u ugostiteljstvu, ugostiteljskom sektoru i to je ono što ne možemo ničim nadoknaditi", rekao je vlasnik restorana Dražen Boban. Ugostitelji vjeruju kako bi radnika bilo više kada bi ih mogli bolje platiti, pri čemu bi im pomoglo i porezno rasterećenje u obliku poreznog odbitka na troškove rada, ali i snižavanje PDV-a na bezalkoholna pića, vino, pivo i kavu.

Jedino u Hrvatskoj dodatnih 3 posto poreza na potrošnju

"Zemlje u okruženju imaju stopu PDV-a od 10 posto. Mi tražimo da za 4 artikla se spusti porezna stopa PDV-a s 25 na 13 posto. Želim tu još istaknuti, jedina zemlja na svijetu je Hrvatska koja ugostiteljskom sektoru na PDV od 25 posto na pića plaća još dodatno 3 posto poreza na potrošnju", kazao je predsjednik Sekcije barova u Nacionalnoj udruzi ugostitelja, Dražen Biljan.

Ministar Marić sve je komentirao u RTL-u Danas. Na pitanje zašto nije Vlada nije udovoljila zahtjevima ugostitelja, odgovorio je: "Nije sad samo pitanje udovoljavanja i neuodovoljavanja želja. Mislim ovo je tema…uvijek nekako završimo na tom PDV-u. Cijelo vrijeme apostrofiram i za sektor ugostiteljstva kao i sve druge djelatnosti, ova Vlada je u proteklom pa i ovom mandatu unatoč pandemiji provodila nekoliko krugova poreznog rasterećenja kako bi stimulirala aktivnosti, zapošljavanje, dizanje plaća. Naravno, na tragu svega toga, radimo i dalje, a ugostitelji uvijek dođu s tim prijedlogom da je jedina isključiva varijabla PDV-a. Jedan od sugovornika u prilogu je bio suvlasnik restorana…odmah da demistificiramo stvari. Dakle, kompletni smještaj u turizmu, kompletna prehrana i usluživanje je već na sniženoj stopi. Mi ovdje govorimo samo o barovima", rekao je Marić.

Na pitanje o kolikoj se cifri radi, kaže kako je to oko pola milijarde kuna. "Sada podaci s kojima raspolažemo u proteklih godinu dana, sigurno da je pandemija upravo na sektorr ugostiteljstva imala značajniji udio međutim, znate da je sektor ugostiteljstva od prvog dana prepoznat u našim mjerama. I u onom trenutku kad je bilo horizontalno za sve sektore, a do dana današnjeg ugostiteljstvo je jedan od onih rijetkih koji je primatelj mjera kako očuvanja radnih mjesta, tako i pokrivanja fiksnih troškova", rekao je Marić.

Smanjenje PDV-a nije u planu

Kaže kako smanjenje opće stope PDV-a trenutno nije u programu Vlade. "Podsjetit ću, bilo je snižavanje stope poreza na dohodak, poglavito za mlade, znate da je to sve stupilo na snagu i da je to već konzumirano. Mladi tome mogu posvjedočiti, rekao bih i da su ugodno iznenađeni bili s povratima poreza. Ono što slijedi kad se stvore uvjeti za to je u programu Vlade zapisano i da snižavanje PDV-a ide općenito na svu hranu, ali vidjet ćemo kada i na koji način ćemo to provesti", kazao je ministar.

Na pitanje što je prvo za rezanje, Marić je odgovorio: "U pravilu govorimo o tim rezanjima. U proteklom mandatu, ono što je država najviše srezala, i moram priznati jako sam ponosan na to, to su troškovi kamata. Četiri milijarde kuna u četiri godine, to nije mali iznos, a još dosta plaćamo u kamatama, i činit ćemo sve da ih i dalje smanjujemo. Postoje naravno i neke stavke rashoda, krenite od one najveće, mirovine. To nije nikada niti će biti tema bilo kakvog rezanja", rekao je.