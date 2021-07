Programsko vijeće HRT-a na sjednici u utorak primilo je na znanje Izvješće o radu HRT-a za 2020., koje glavni ravnatelj HRT-a podnosi Hrvatskom saboru, za čije je prihvaćanje bilo četiri člana Vijeća, dvojica su bila protiv, a dvoje je bilo suzdržano. Za prihvaćanje izvješća bili su predsjednik Programskog vijeća Zdravko Kedžo i trojica članova, suzdržani su bili Vlaho Bogišić i Lidija Gašparović, a protiv Nikola Baketa i predstavnik zaposlenika HRT-a u Vijeću Stipe Alfier.

Ističući kako se sjednica Programskog vijeća održava u izvanrednoj situaciji, vijećnici su tražili dodatna objašnjenja gdje je podnositelj izvješća - glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić, koji se nalazi u istražnom zatvoru. Pritom su se pozvali na informaciju da je Bačić uoči sjednice poslao obavijest Nadzornom odboru da koristi godišnji odmor. Baketa je ocijenio nepojmljivim da se raspravlja bez podnositelja izvješća, koji uoči sjednice prijavljuje korištenje godišnjeg odmora, a Alfier je dodao kako se "u kući zna da je glavni ravnatelj u istražnom zatvoru".

Velika povreda časti i ugleda

Alfier je upozorio na veliku "povredu časti i ugleda HRT-a" zbog uhićenja Bačića naglasivši kako bi u sličnom slučaju svaki zaposlenik HRT-a i član Programskog vijeća bio ekspresno smijenjen. Kedžo je naglasio kako je, prema Zakonu o HRT-u, u slučaju spriječenosti glavnog ravnatelja legalni i legitimni predstavnik HRT-a ravnatelj programa Renato Kunić.

Kunić je u svom izlaganju ponovio da je još odlukom iz ožujka 2017. imenovan zamjenikom glavnog ravnatelja te se osvrnuo na “priču o godišnjem odmoru" Kazimira Bačića. “Taj dokument nisam dobio, koliko znam iz medija glavni ravnatelj ga je uputio Nadzornom odboru. To je u skladu sa zakonom, ja nisam njegov poslodavac, nego on je moj poslodavac. Moram vas upozoriti, Ravnateljstvo HRT-a nije predstavnik HRT-a, to je isključivo glavni ravnatelj”, kazao je Kunić.

Zakon štiti Bačića

Upozorio je kako je zakon posložen “tako da ne postoji šteta koju bi glavni ravnatelj mogao nanijeti HRT-u izvan djelatnosti HRT-a za koju bi mogao biti prozivan”, a prozvati ga može jedino Nadzorni odbor. Nadzorni odbor u petak je jednoglasno donio prijedlog za razrješenje Bačića i uputio ga saborskom Odboru za medije, koji će o tome odlučivati, prema najavama, u srijedu.

Kunić je naglasio da je kao zamjenik glavnog ravnatelja sada preuzeo poslovanje HRT-a do imenovanja vršitelja dužnosti. “Nemojte brkati izvješće s glavnim ravnateljem kao likom i djelom. Ovo je izvješće o radu HRT-a”, kazao je.

Očitovanje Stankovića o isprici

Glavni urednik programa HTV-a Bruno Kovačević ustvrdio je u predstavljanju rada HRT-a u prošloj godini da je javna radiotelevizija ispunila sve obaveze iz ugovora s Vladom, unatoč ogromnim problemima povezanim s pandemijom i potresom. Zbog toga su bile privremeno ukinute čak 93 redovne emisije, a ostalo ih je šest. No, te su emisije bile postupno vraćane u program koji se krajem godine počeo vraćati u normalu.

Član Programskog vijeća Zorislav Lukić osvrnuo se na nedavnu ispriku Aleksandra Stankovića zbog “sramota koje se događaju HRT-u" zatraživši njegovo očitovanje jer je u tom kontekstu spomenuo i plaćanje pristojbe.

Kedžo je pak upozorio da HRT-ov centar u Kninu ne ispunjava obveze iz Ugovora s Vladom, pa niti minimum programskih obveza. Krajnje je vrijeme, nakon pet godina upozoravanja, da taj centar počne ispunjavati svoju zakonsku obavezu, kazao je Kedžo.