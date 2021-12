U studiju Net.hr-a gostovala je Katarina Peović, koja se u intervjuu osvrnula na izmjene Zakona o radu, u kojima se između ostalog planira regulirati rad od kuće i platformski rad.

"Taj Zakon o radu se počeo prekrajati prije dvije godine i on se prekraja u potpunoj tajnosti. Vlada i ministar Aladrović dvije godine pregovaraju sa socijalnim partnerima, sindikatima, bez da javnost ima uvid u njihove pregovore", rekla je Peović.

"Ono što smo mi, okupljeni u inicijativu za radnički ZOR, gdje je nekoliko borbenih sindikata, aktivističkih udruga koje se bore za prava radnika, i progresivnih stranaka koje zanimaju radnička prava, pročitali i ispod pulta dobili od tih sindikalnih čelnika je daleko od toga da će doći do nekog poboljšanja rada od kuće i platformskog rada", kazala je.

Platformski radnici trebali su biti izjednačeni

"Ono što je njima trebalo kao legitimacija da uđu u te pregovore Zakona o radu je korona i počeli su mijenjati zakon pod tom agendom da će se urediti rad od kuće, iako je rad od kuće bio itekako dobro uređen i u sadašnjem zakonu. Isto tako i platformski rad. Ako se njega htjelo urediti, onda su platformski radnici trebali biti izjednačeni - jedino što treba napraviti je da platformski radnici budu izjednačeni u svojim pravima sa svim radnicima, da agencijski radnici budu izjednačeni u svim pravima s onim radnicima koji su zaposleni na standardnim ugovorima o radu, znači ugovorima na neodređeno kakvih je sve manje", rekla je, dodajući da smo najgori smo u Europi po tim netipičnim ugovorima o radu.

"Rad od kuće je trebao biti uređen u korist radnika, tako da radnik ima prava koja je imao i do sada iz toga Zakona o radu, koliko god on loš on bio. Po svemu sudeći, ovaj Zakon o radu će biti još gori", ustvrdila je.

"Platformskim radnicima koji nemaju 60 posto minimalne plaće će se u potpunosti isključiti bilo kakva prava i nije potrebno da poslodavac potpisuje s njima ugovore, to je recimo jedan detalj iz tog zakonodavnog prijedloga. Znači oni koji zarađuju najmanje, a znamo da ima i onih platformskih radnika koji dobivaju bijedne iznose, poslodavac s njima uopće neće potpisivati ugovore. Meni se čini da je platformski rad, pod navodnike, uređen tako da se poslodavca riješi bilo kakve odgovornosti", rekla je Peović.

Veća fleksibilnost na štetu radnika

Što se tiče rada od kuće, to je posebna priča, kazala je.

"Tu vlada u dosluhu s poslodavcima želi urediti rad, svaki rad, kao platformski rad. Ono što ovaj zakon želi postići je još veća fleksibilnost rada, na štetu radnika, tako da ono što su do sada okusili samo ti nezaštićeni radnici, dakle radnici na ugovor na određeno, će sada se preliti i na one druge", dodaje.

"Vlada umjesto da, s obzirom na to da imamo najveći postotak netipičnih ugovora o radu i ugovora do tri mjeseca u Europi, pokuša te ugovore smanjiti na neki minimum, ona sad želi ugroziti i prava onih radnika koji su zaposleni na standardnim ugovorima o radu, odnosno radnike fleksibilizirati tako da ih poslodavac plaća samo doslovno za ono što oni rade", zaključila je Peović u studiju Net.hr-a.

