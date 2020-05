KARAMARKO SE VRAĆA! Izlazi na izbore, i to s Brunom Esih: Motivirao ga je Škoro, usput mu se i malo narugao

Bivši predsjednik HDZ-a, Tomislav Karamarko i predsjednica Neovisnih za Hrvatsku, Bruna Esih obavili su prve razgovore o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore i stvaranju nove desne platforme

Bivši predsjednik HDZ-a, Tomislav Karamarko planira pohod na Markov trg s novom izbornom platformom desnog svjetonazora u kojoj bi veliku ulogu mogla igrati i predsjednica Neovisnih za Hrvatsku, Bruna Esih.

“Mogu vam potvrditi da smo se Tomislav Karamarko i ja našli i da razgovaramo o mogućnostima zajedničkog izlaska na parlamentarne izbore. Pošto smo svi na političkoj sceni dovedeni u istu situaciju jer će parlamentarni izbori biti vrlo brzo, mogu vam reći samo da ćete u vrlo kratkom roku doznati kako će točno izgledati naš plan za izlazak na izbore”, potvrdila je Esih Jutarnjem listu.

Sam Karamarko nije ništa komentirao, no osoba od njegova povjerenja tvrdi da je on spreman ići do kraja. Naime, bivši šef vladajuće stranke se mjesecima premišljao o kandidaturi na predsjedničkim izborima, a trebao je biti i jedan od protivnika Andreju Plenkoviću na unutarstranačkim izborima.

“Tada je odustao zbog privatnih, a ne političkih razloga. Taj period bio je težak za njega jer mu je preminuo otac. Razumljivo mi je da je usred svega toga odlučio odustati od ulaska u utrku za predsjednika HDZ-a”, rekla je osoba bliska Karamarku.

Showbiz lista Miroslava Škore

Izvori upućeni u detalje razgovora Karamarka i Esih tvrde da je jedan od razloga za stvaranje, kako kažu, autentične desne političke opcije kojom žele pridobiti sve birače desnije od HDZ-a, Škorino “razočaravajuće” ponašanje nakon predsjedničkih izbora.

“Pravo pitanje je zašto već dosad netko tko je imao odriješene ruke i kredite to nije učinio. Jer otpisani su iz priče o predizbornom savezu gotovo svi koji su podržavali predsjedničku kampanju Miroslava Škore, kao i njegove kasnije ambicije da predvodi široku desnu frontu koja bi izašla zajedno na parlamentarne izbore. Meni je presmiješna ta lista za Sabor koju slaže Miroslav Škoro. Umjesto Hrvatskih suverenista i sličnih, desnih snaga, sada vidimo da Škoro slaže showbiz-listu s ljudima iz nevladinih organizacija pa zabavljačima poput komičara Željka Pervana, a tu je i Davor Dretar Drele. Uspio je dovući i bivšeg IDS-ova saborskog zastupnika Damira Kajina… To, jasno, nije desna politička opcija, to je miks svega i svačega, to je politički neozbiljna platforma”, smatra sugovornik.

Potpuno okupljanje desnice

Iz Neovisnih za Hrvatsku poručuju da će oni učiniti ono što Škoro nije, odnosno da će ujediniti desnicu i tako izaći na parlamentarne izbore. “Razgovaramo i sa Suverenistima i s ljudima iz HDZ-a koji su nezadovoljni Plenkovićevom politikom”, poručili su.

U Suverenistima tvrde kako su ih zvali iz Neovisnih za Hrvatsku, ali da to ne znači da će se s njima dogovarati oko zajedničkog izlaska na izbore.