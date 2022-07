U vlaku na relaciji Osijek - Zagreb - Split nastao je opći kaos jer putnici satima nisu mogli doći do WC-a jer su podovi bili krcati onima koji, bez obzira na to što su imali svoju kartu, nisu imali svoje mjesto.

Dijana Grgić, jedna od putnica koja se ukrcala u Zagrebu i putovala do Knina za N1 je opisala cijelu situaciju.

"Ne znam je li ovo uobičajena slika. Nisam dugo putovala vlakom, ali mislim da nakon ovoga niti neću. Ja sam se ukrcala u Zagrebu u vlak, ali on je putovao iz Osijeka, preko Zagreba i Knina do Splita. Ono što će HŽ vjerojatno ponuditi kao objašnjenje je da se veliki broj turista uputio u Split zbog održavanja ULTRA Europe festivala ovog vikenda. U Zagrebu je već na kolodvoru bilo jasno da ima previše putnika i da nema nikakve šanse da svi oni stanu u vlak. Priključili su još tri dodatna vagona, ali to nije bilo ni blizu dovoljno", kazala je, a pritom je dodala kako kondukteri nisu bili na vratima, niti su kontrolirali ulazak putnika.

Na odredište stigla sa zakašnjenjem od sat vremena

"Svi putnici su imali plaćene karte i rezervacije. To su sve turisti i mislim da je to prestrašna slika koju smo prikazali. Ja bih se zapitala želim li opet posjetiti Hrvatsku. Ljudi su sjedili na hodnicima, spavali na svojim torbama, koferima, jedni na drugima, nije se bilo moguće probiti do WC-a", kazala je putnica.

U Knin je stigla sa zakašnjenjem od sat vremena, a što se dalje događalo do Splita ne zna. Napominje kako je do Knina putovanje trajalo šest sati.

"Razgovarala sam s putnicima, jako su loše njihove reakcije, to nisu normalni i ljudski uvjeti. Bili su zbunjeni jer nisu imali koga pitati što da rade. Bili su prepušteni sami sebi. Nitko nije prekontrolirao karte."

HŽ se ispričao putnicima i objasnio što se dogodilo

HŽ Putnički prijevoz ispričao se putnicima zbog jučerašnjeg putovanja noćnim vlakom koji je iz Osijeka išao za Split, prilikom čega su putnici u pretpanom vlaku ležali po podovima i jedni na drugima.

“Vlakovi koji voze na relaciji Osijek – Split – Osijek ograničenog su kapaciteta. U vlaku ima 290 mjesta. Zbog ograničenog kapaciteta uz kartu kupljenu za vlak 1782 (Osijek 20.00 – Zagreb 1.10 – Split 8.42), obavezna je rezervacija mjesta kako bi putnik osigurao sjedeće mjesto ili mjesto u vagonu s ležajima ili vagonu za spavanje. Gužva u vlaku nastala je u Zagreb Glavnom kolodvoru u koji je, osim putnika koji imaju rezervirano mjesto u vlaku, došao veliki broj mladih koji nisu rezervirali mjesto (većina mladih vozi se vlakovima po Europi s Interrail i Eurorail kartama, odnosno međunarodnim kartama na temelju kojih se mladi mogu voziti vlakom u više zemalja u određenom razdoblju za koje su kupili karte). Također, u vlak su ušli i putnici bez karte s namjerom da kartu kupe u vlaku”, odgovorili su iz HŽ-a za N1.

Dodali su da sukladno mogućnostima svakodnevno dodaju vagone u sastav noćnog vlaka prema Splitu, ali nisu odgovorili hoće li se uvesti dodatne linije. Nisu nam odgovorili niti na pitanje predstavlja li gužva u vlaku i činjenica da ljudi sjede na podu opasnost za sigurnost putnika u slučaju naglog zaustavljanja vlaka, ali su napomenuli da putnici trebaju rezervirati svoje mjesto u vlaku jer bez rezervacije neće moći biti prevezeni na odredište.