Na mnogim nogostupima križanja u Zagrebu zajedno se guraju pješaci, biciklisti, romobili. Snježana se toga jutra kada je izlazila iz haustora nije stigla maknuti. Pored nje je prošao dostavljač na biciklu i kaže, zakačio je torbom.

"Bila je toliko velika brzina, ne znam koje je boje bila torba, kako me zaokrenuo lupila sam glavom o zid i nakon toga sam pala na pod. Kad sam došla k sebi sam shvatila da sam mogla poginuti", kaže za RTL Snježana Dragojević Harapin, novinarka.

Neodgovorni biciklist se samo okrenuo i nastavio dalje, a ona je s potresom mozga završila na bolovanju. Nakon svega biciklist nije odgovarao. "Poslije kada dolazite k sebi sve vas počinje boljeti kao da su me tri kamiona pregazila, glava me počela boljeti, svjetlost vam smeta, to ništa čovjek ne zna dok ne dođe u tu situaciju", priča Snježana Dragojević Harapin.

Takve nesreće nisu bezazlene, u gradu je sve veći kaos, a pješaci strahuju od sve više biciklista i romobila. S druge strane, biciklisti i romobilisti su ljuti jer nema staza, dok policija priprema novi zakon.

