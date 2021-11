Nalazimo se u izazovnim vremenima, a mnogi od građana upali su u dužničko ropstvo što zbog gubitka posla, što zbog inflacije. Dugogodišnji bankar i specijalist za financije i upravljanje poduzećima Ivica Žuro za Slobodnu Dalmaciju otkrio je kako se na najbezbolniji način riješiti dugova.

"Moj savjet je svima koji se nađu u takvoj situaciji da se što prije obrate kreditoru. Zapravo, to bi trebalo napraviti čim shvate da im kola kreću nizbrdo i da neće biti u stanju vraćati ugovorenu ratu kredita ili kredit u cijelosti", kazao je Žuro, dodajući da je najvažnija pravodobna reakcija, neovisno o tome je li dužnih pravna ili fizička osoba.

"Subjekte koji se nađu u toj situaciji savjetujem da prikupe dokumentaciju kojom mogu dokazati kreditoru da su se iznenada našli u nezavidnom financijskom položaju. To može biti potvrda sa Zavoda za zapošljavanje da su ostali bez posla ili izvadak plaće kojim potvrđuju da su im primanja bitno smanjena, kao i medicinska dokumentacija o otvorenom bolovanju ili porodiljnom dopustu. Za pravne osobe tu su obavijesti o otkazivanju aranžmana, raskidu ugovora i sve čime se može dokazati otežanost servisiranja obveza", kazao je.

Reprogramiranje kredita ili moratorij

Također, dužnicima i njihovim vjerovnicima na raspolaganju su, tvrdi Žuro, dva modela prevladavanja problema vraćanja kredita- reprogramiranje i moratorij.

"Kod reprogramiranja kredita dogovorom dvaju strana obično se rata smanjuje, a otplata produžava, a u slučaju moratorija otplata glavnice miruje i dužniku se daje dovoljno vremena za konsolidiranje njegovih financija u razumnom roku, koji traje najčešće šest mjeseci ili godinu dana. Pretpostavka je da je to razdoblje u kojem se problemi u otplati kredita mogu prevladati ili će se barem pokazati dobar trend kad je financijski položaj dužnika u pitanju. Na taj se način spašavaju radna mjesta kad je riječ o pravnim, odnosno gola egzistencija kad je riječ o fizičkim osobama. Ni kreditorima nije u interesu da im dužnik propadne do te mjere da uopće nije sposoban vraćati kredit, tako da je i jednima i drugima uputno dogovoriti reprogramiranje kreditnih obveza ili moratorij na iste. To je, uostalom, napravljeno lani kad je nastupila pandemija i na taj smo način spašeni krize većih razmjera", smatra Žuro.

Ipak, hrvatski BDP je u porastu, a krediti su sve povoljniji. Razlog je bolji kreditni rejting i najava ulaska naše zemlje u eurozonu. "Tako da uvijek postoji mogućnost namirenja dugovanja drugim, povoljnijim kreditom s nižim kamatama", poručio je Žuro, dodajući da se poduzetnicima danas nudi puno izvora iz kojih mogu crpiti povoljna sredstva za poslovanje i razvoj.

Konzultacija sa stručnjacima

"Pristup takvim sredstvima nemaju samo velike i srednje tvrtke, već i mali te mikro poduzetnici. Mislim prvenstveno na liniju kredita koje odobrava HAMAG-BICRO. Poduzetnici početnici, na primjer, imaju mogućnost dobiti sredstva za kupnju potrebne opreme do iznosa od 25 tisuća eura dok kod samozapošljavanja poduzetnici mogu dobiti od Zavoda za zapošljavanje pojedinačno do 130 tisuća kuna. Postoji cijeli niz subvencioniranih kredita s minimalnim kamatama u aranžmanu države s poslovnim bankama, a i komercijalne banke sve povoljnije kreditiraju tvrtke i građane. Dobar put je konzultirati se sa stručnjacima i pripremiti dobar poslovni plan koji će bez problema dobiti zeleno svjetlo kreditora. Zato sve mora biti posloženo vrlo realno i na taj način prihvatljivo za banke od kojih se traži financiranje određene tvrtke ili projekta", tvrdi Žuro.

Državna jamstva su posebna tema.

"Znamo dobro u kojoj su se situaciji našli svi dionici u turizmu 2020., kada se u Europi krenulo s lockdownom, a gotovo sva gospodarska aktivnost je stala. Zato je, uz ostale mjere, Vlada produljila rok trajanja Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta te povezanim djelatnostima u pandemiji COVID-a 19 i to do kraja godine, uz povećanje iznosa potpore. Omogućene su subvencije dijela troškova i cestovnim te pomorskim prijevoznicima po svakom vozilu, odnosno plovilu. Na taj način su brojne tvrtke iz nabrojenih sektora spašene od stečaja, a radna mjesta sačuvana. Kreditno jamstvo je s 800 tisuća naraslo na 1,8 milijuna eura uz povećanje iznosa pokrića jamstva s 90 na 100 posto. Ujedno je dana mogućnost dobivanja kredita za obrtna sredstva u iznosu do 750 tisuća kuna i kamatu 0,25 posto. Znači, postoji izlaz za sve one koji se nađu u problemima i kada su veliki poslovi i projekti posrijedi", kazao je dugogodišnji bankar.

Osim toga, tvrdi kako mnogi poduzetnici u EU fondovima vide šansu koju ne smiju propustiti, naročito kroz najavljeni Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

"Sjajne se prilike nude preko povremenih natječaja za one koji kane uvesti nove tehnologije pa na taj način smanjiti troškove i objediniti poslovanje, odnosno promijeniti organizacijsku strukturu poduzeća i optimizirati troškove. Digitalizacija i zelena rješenja su strateške odrednica EU potpora. Primjerice, za pokretanje WEB shopa ili obnovu IT opreme najavljeni su voucheri koji su do sada znali iznositi od 75 tisuća kuna naviše. Vrlo je popularno subvencioniranje ili kreditiranje tvrtki čiji su vlasnici spremni ulagati u tzv. zelene tehnologije jer bi energente koji zagađuju prirodu mijenjali onima koji joj ne štete i imaju manju potrošnju", kazao je.

"Poboljšanju kreditnog rejtinga države neće odnemoći ulazak u eurozonu, k tome će se smanjiti transakcijski troškovi i nestati valutni rizik za građane, poduzeća i državu. Regulatorni trošak za banke će se znatno smanjiti, što će pozitivno utjecati na razinu kamatnih stopa te time na uvjete financiranja i ubrzanje gospodarskog rasta", zaključio je Žuro.