Motiv za rad nedjeljom trebala bi biti adekvatna nagrada. Kolika? Zakon to ne propisuje.

"Ma treba više platiti nedjelju, pa i subotu i sve ostale dane, pogotovo nedjelju", kaže Šimun iz Rijeke za Danas.hr.

"Neki rad nedjeljom vrijedi više neki manje neki rad vrijedi 70 neki 100 posto, a realno u državnoj firmi nedjeljom možeš i prespavati ja znam to radio sam tamo", poručuje Darko iz Zagreba.

Na pitanje koliko više bi se nedjelja trebala platiti, Željka iz Zagreba kaže "Dvostruko više nego običnim danom."

Problem nepreciznog zakona

Ministar najavljuje uvođenje reda. U postojećim kolektivnim ugovorima, koji pokrivaju razmjerno mali broj zaposlenih, za rad nedjeljom i blagdanima te prekovremeni rad, dodatak na plaću kreće se od 30 do 50 posto.

"Ispravit ćemo tu nepravdu. Idemo riješiti da oni koji moraju raditi budu adekvatno plaćeni. Vi imate tu stavku u kolektivnim ugovori da se rad nedjeljom plaća od 30 posto na više - međutim zakon ne smije ići u ovom segmentu da propiše više - vaš prijedlog će biti najmanje 30 posto, naš prijedlog će biti nakon što sjednemo sa socijalnim partnerima za stol", kaže ministar rada i socijalne skrbi, Marin Piletić.

Sindikati smatraju da je upravo neprecizan zakon jedan od najvećih problema. Za rad nedjeljom i blagdanom radnik ima pravo na povećanu plaću, ali se ne precizira koliko to povećanje mora biti. Forma je, dakle, ispunjena i ako radnik dobije 1 kunu više nego za rad inače.

U Sloveniji 30 posto više

"Kad je riječ o nedjelji trebalo bi to povećati sa 100 posto i to bi bilo pošteno mada nitko ne može nadoknaditi kada vi radite, a netko vaš bliži ne radi", smatra Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

"Ljudi trebaju biti adekvatno plaćeni, Slovenija je to riješila s oko negdje 30 posto, mi kažemo ne zabranama, a da adekvatnom plaćanju", kaže Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika.

No i Novi Zakon o radu, čije se izglasavanje čeka, propisuje tek malo detaljnije od postojećeg Zakona što je to adekvatna nagrada. Stoga se očekuje nova runda pregovora sa socijalnim partnerima kako bi i oni koji rade nedjeljom za to bili i pristojno plaćeni.