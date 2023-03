Kako birokracija u Hrvatskoj zna biti apsurdna uvjerili smo se nebrojeno puta, a jedan od onih koji je to osjetio na vlastitoj koži Zlatko Fistonić iz Zastražišća na otoku Hvaru.

On je naime kao desetogodišnjak davne 1962. otišao "preko Velike bare" trbuhom za kruhom te je živio kod svoje tetke LenkeRigoni u Chicagu (SAD). Nakon samo dvije godine tetka i suprug su ga posvojili te je sudski odlučeno da će promijeniti ime i prezime u Nicholas Rigoni. To je, pogađate, uzrokovalo kasnije teškoće s našom birokracijom.

Suprugu Gry Bernhardsen upoznao je 1983., a vjenčali su se u njenoj rodnoj Norveškoj. Dobili su dva sina te se odlučili na život u Hrvatskoj, točnije u Zastražiću. Zlatko je 2002. godine preko matičara Nikše Bucata u Jelsi podnio zahtjev da mu se prizna brak s njegovom suprugom što mu je odbijeno, i to, kako kaže, bez suvislog razloga, piše Slobodna Dalmacija.

- Djeca su rođena kao Rigoni, ali im je u zakonom propisanom postupku priznato hrvatsko državljanstvo, obojica imaju domovnice na prezime Fistonić. Nije mi bilo jasno zašto mi onda ne priznaju brak, pa sam pomislio da moram malo bolje složiti sve te svoje dokumente. Čak sam uspio promijeniti, odnosno vratiti svoje izvorno ime i prezime, te sam 2008. ponovno podnio zahtjev kod istog matičara - priča Fistonić.

Uvrijeđeni jer ih se ništa nije pitalo

Vidio je da će ponovno biti problema, pa je telefonski razgovarao s matičarovom šeficom Vesnom Cvitanović u Splitu. Zaključio je da su oni uvrijeđeni što se za njegovo posvojenje u Americi nije pitalo bivšu Jugoslaviju, premda je od tada prošlo gotovo 60 godina, nije mu dala nikakvu nadu i naposljetku je i taj zahtjev odbijen. Više nije znao što da radi i doživio je to kao uvredu da mu se brak ne prizna ni nakon 20 godina, što sa sobom nosi ozbiljne posljedice u smislu prava koja bi njegova supruga imala u Hrvatskoj.

- Nedavno sam čuo da su se u međuvremenu promijenili ministri i da sada na tome rade neki novi ljudi. Prije dva tjedna s istim dokumentima sam otišao do matičarke Jasne Plenković u Jelsi, a kada me saslušala konstatirala je da bi činjenice o posvojenju, bez obzira na originalnu odluku suda u Chicagu, trebalo provjeravati u SAD-u. Ajde dobro, prihvatio sam i to pitajući hoće li to biti sve s tim u vezi, a ona mi je odgovorila da ima tu još nekih zapreka – kazao je te joj, zbog svega navedenog, predložio da je najbolje da se ovog ljeta, kada mu supruga dođe na Hvar, ponovno vjenčaju.

I tada je njenim komentarom naprosto bio iznenađen, rekla mu je "Pa što Vi mislite da bih ja to dopustila, kako možete to i pomisliti ako ste već oženjeni?", tako da više ništa nije razumio.

Fistonić na kraju zaključuje kako će se zbog apsurdne birokracije naši ljudi rijetko vraćati iz inozemstva.