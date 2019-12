JURIČAN SAD OZBILJNO PRIJETI BANDIĆU: ‘Ja mu poručujem da je gotov. Napravio sam mu političku osmrtnicu!’

Dario Juričan poručio Bandiću: ‘Na ovaj ili onaj način jedan od nas dvojice otići će iz Zagreba. To nije šala. Ja mu poručujem da je gotov’

Nakon što je jučer uputio javno ljubavno pismo zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, u kojem je iznio niz optužbi na njegov račun poput toga da je rezač etiketa, te da ga on valja kao tijesto i radi od njega rezance, predsjednički kandidat Dario Juričan, poznat i kao Milan Bandić, gostujući u Pressingu N1 televizije objasnio zašto je to napravio. Tvrdi da raspolaže s dovoljno kompromitirajućih informacija s kojima će ga ukloniti s mjesta gradonačelnika.

“Onda sam krenuo u predsjedničku kampanju s motom – želim biti Milan Bandić, želim krasti, želim biti lopina, želim kriminalce na Pantovčaku. Ali u svojoj dobroti, tamo ću primati i uglednike kao što je gradonačelnik MIlan Bandić.”

JURIČAN POSLAO ‘LJUBAVNO PISMO’ BANDIĆU: ‘Tvoja priča je završila. Kuham te i serviram narodu, neka vide koja si sitna duša…’

Problem s promjenom imena

Juričan je imao problema s promjenom imena, tako da u kampanju nije mogao ući kao Milan Bandić. Objasnio je o čemu se radi. “Upravni sud dao mi je za pravo i naredio Ministarstvu uprave da to ispoštuje. Ministarstvo je mrtvo-hladno napisalo novo rješenje i u potpunosti ignoriralo presudu višeg tijela. Sad se opet fajtam s njima. Odnijet ću pobjedu – nema sumnje da ću biti Milan Bandić. Napravili su niz nezakonitih radnji. U presudi Upravnog suda jasno stoji da su se tijela Ministarstva uprave i Grada Zagreba urotila, tako doslovno stoji, s ciljem da mi se onemogući da idem s imenom Milan Bandić na izbore.

Kad sam DIP-u došao s presudom Upravnog suda, oni su me isto ignorirali, rekli mi da se po OIB-u vidi da ja nisam Milan Bandić nego Dario Juričan, iako sam im dva mjeseca ranije rekao da će se upravo to dogoditi”, kaže Juričan.

Pomilovat će Bandića

Kaže da će u slučaju pobjede pomilovati Milana Bandića ako završi u Remetincu. “Pa tko ima više iskustva od njega. Ja želim učiti od najgorih. Nadam se da će biti tamo za mene, ako prije toga ne završi u Remetincu. Pokorit ćemo ne samo Hrvatsku i BiH, nego svijet. A ako on završi u Remetincu, a ja na Pantovčaku, ja ću ga pomilovati.”

S obzirom da ga novinari pitaju ulazi stalno u sukob s Bandićem, rekao je da je izabrao “najjačeg protukandidata” u državi, pa premijera Andreja Plenkovića ostavlja Miroslavu Škori i ostalima. Na pitanje znači li to da smatra da je Milan Bandić jači od Andreja Plenkovića, odgovara kako je to “apsolutno” točno jer drži puno toga na vagi. “Drži Zagreb na vagi, drži Sabor na vagi – može se igrati kako hoće, otići lijevo i desno, kako god mu paše.”

Napravio političku osmrtnicu Bandiću

U pismu Bandiću poručio je: “Ti su moj novi Todorić, u Zagrebu nema mjesta za jednog od nas”, što je gostujući u N1 objasnio rekavši da je mislio ozbiljno.

“Tako je. Na ovaj ili onaj način jedan od nas dvojice otići će iz Zagreba. To nije šala. Ja mu poručujem da je gotov. Intenzivno se njime bavim već dvije godine. Ja osam sati dnevno radim samo Milana Bandića. Htio sam mu poslati poruku da je gotov, da je količina informacija kojima raspolažem dovoljna da ga izbacim iz mjesta na kojem se udomaćio. Ja sam gospodar informacija, ja sam taj koji će ga maknuti s ove pozicije. Ne nužno filmom ‘Kumek’, nije film ni Ivicu Todorića maknuo. Milan Bandić je konstrukt, tigar od papira, treba ga rušiti na sve načine, a ja želim ljudima pokazati da ga se nemaju zašto bojati. Ja sam mu danas napravio političku osmrtnicu”, tvrdi Juričan.

ČITATELJI NET.HR-A ODABRALI NAJBOLJEG: Imamo uvjerljivog pobjednika debate! Na drugom mjestu Juričan, slab rezultat većine favorita

Predsjednica nije znala tko je

Osvrnuo se i na predsjedničko sučeljavanje na HRT-u te fotografije na kojima s aktualnom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović izgleda kao da se dobro zabavljaju. “Ona mi je s desna, a njoj s desna Anto Đapić. O čemu pričati s Đapićem, nemate kaj pričati s Đapićem. Meni s lijeva duce, gospodin Mislav Kolakušić – što da pričam s njim? Onda smo nekako prirodno predsjednica i ja bili orijentirani jedno na drugo.”

Prema njegovim riječima međusobno pozdravljanje kandidata prije početka sučeljavanja bilo je urnebesno. “Predstavio sam se, rekao sam ‘Ja sam Dario Juričan’, a ona je rekla ‘Vi ste iz one Stranke čakavaca’, a ja sam rekao ‘Ne, to vam je onaj tamo’. Nakon prvog pitanja, kad sam rekao da sam za korupciju, ona me gledala. Tad je prvi put čula za kampanju. Nakon sat vremena se opustila”, ispričao je Juričan.

Tvrdi da ga izjava Kolinde o korupciji u tajnim službana nije iznenadila jer je sličnu izjavu imala na ranijem skupu u Zadru. “Tada je rekla da korupcije ima i u pravosuđu i među sucima i u školstvu. Ja sam ostao u šoku, pitao sam se koja ona to saznanja ima, a nije ih podijelila s tijelima progona. A što se tiče priče sa SOA-om, čini mi se da dečki u SOA-i rade svoj posao, ali da bi ona željela više, pod navodnicima, mlađih kadrova. Mislim, koji mlađi kadar ide u SOA-u, valjda stariji, najiskusniji kadar ide u SOA-u”, pita se Juričan za N1.