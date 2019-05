DARIO JURIČAN PROMIJENIO IME U – MILAN BANDIĆ! ‘On je rješenje, a ne problem. Bilo je prirodno da se tako zovem. Evo, stigla je i osobna’

Redatelj Dario Juričan promijenio je ime u Milan Bandić. Pokrenuo je crowdfunding kampanju kako bi skupio novac za dovršavanje filma ‘Kumek’. Kaže da su spremni za 15 milijuna kuna ne prikazati ovaj film

Jučer je objavljena informacija kako redatelj serijala “Gazda”, Dario Juričan, zajedno sa svojom filmskom ekipom počinje s crowdfunding kampanjom za svoj treći dugometražni dokumentarni film pod imenom “Kumek”, posvećen zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, a danas je Juričan objasnio za N1 zašto je promijenio ime u Milan Bandić. “Mislim da je Milan Bandić rješenje, a ne problem, mislim da su ljudi snaga i ja se za to zalažem 365 dana u godini. Bilo je prirodno da se zovem Milan Bandić”, objasnio je.

Prije nekoliko dana mu je stigla nova osobna i sada se službeno zove Milan Bandić. Svoje dosadašnje iskustvo bivanja Bandićem, Juričan opisuje kao jako pozitivno. “Dođem, kažem Milan Bandić, ljudi se smješkaju, prilaze mi. Kad sam bio Dario Juričan, kažem ime, ljudi pobjegnu od mene, spuštaju slušalicu, kažu da sam upropastio Todorića”, poručio je te dodao kako gaji dugogodišnju ljubav prema Bandiću, a film o njemu je u procesu snimanja od 2016. godine.

Iako su sufinancirani od HAVC-a, novi Bandić i ekipa pokrenuli su na platformi Indiegogo kampanju kako bi skupili 250 tisuća kuna za dovršavanje filma “Kumek” koji bi trebao biti gotov do veljače iduće godine.

“S tim novcem želimo da novac ide u javnu domenu. Jučer mi je HRT javio da ne želi prikazati i kupiti film ‘Gazda: Početak’, što je meni još jedan poticaj da pojačamo ovu kampanju jer javna televizija ne želi prikazati filmove koje radimo. Zato smo jučer pokrenuli crowdfunding kampanju na platformi Indiegogo pod naslovom ‘Kumek’.”

Spremni smo za 15 milijuna kuna ne prikazati ovaj film

Rekao je kako su već počele stizati uplate, nekih dvadesetak tisuća kuna, ali naglašava da su “spremni za 15 milijuna kuna ne prikazati ovaj film”, što je “iznos koji je Marijan Hanžeković dao za slobodu Milana Bandića. Cijena slobode je 15 milijuna kuna i bit ću spreman ne prikazati taj film za 15 milijuna kuna. Čekam donatore i mislim da je to pravi medijski pristup… Svaki bi medij trebao imati takvu listu, koliko košta da ne objavimo vijest. To je fair play i želimo biti prvi”, poručio je Bandić.

Na komentar da je suđenje Bandiću, Ljubičiću i ostalima za aferu Agram pri kraju, redatelj Bandić je poručio kako misli da je “veliki optimist” te dodao: “Afera Agram je u zastoju, gospodin Kikaš je donio medicinsku dokumentaciju, moja je prognoza da će to stati. Vi ste nepopravljivi optimist. Dolazi šesti mjesec, sudovi ne rade tri mjeseca, a onda će Kikaš biti bolestan, ne dijelim vaš optimizam. Filmu ne nedostaje materijala, gradonačelnik nove bravure producira iz dana u dan, nama ne fali materijala.”

Gubitak pamćenja

Redatelj kaže kako su u slučaju suđenja za aferu Agram mnogi odjednom dobili amneziju. “Nisam vidio niti jedan iskaz svjedoka koji je rekao da se svega sjeća, svi imaju sinkopu, amneziju ili novi neki oblik gubitka pamćenja. Ja sam tamo dio kućnog inventara Županijskog suda u Zagrebu, pratim sve procese, mislim da treba čitati između redaka. Od 2014./2015., kada su dani iskazi svjedoka i sada, oni su u velikom nesrazmjeru.

Ljudi se ne žele vratiti na iskaze koje su tada dali zato što su prošle četiri godine, zato što je Ustavni sud oslobodio Milana Bandića i prosječan čovjek misli – što to meni treba… Jako teško se dolazi do iskaza, tek kad su krajnje komični, poput iskaza Milkice Macan koja se nije mogla sjetiti da joj je Milan Bandić rođak, onda to bude tragično. S tim da kad ste u sudnici to izgleda kao poraz ljudskog uma, tek kad dođe u medije izgleda smiješno, a nije, to je tuga i jad”, poručio je redatelj za N1 i dodao kako je od Bandića tražio intervju tri puta, ali se gradonačelnik nije odazvao.