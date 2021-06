Problem otpada u Zagrebu ponovno je "isplivao" nakon što je novi gradonačelnik metropole Tomislav Tomašević preuzeo ključeve Grada. Novi predstavnici vlasti i "stara garda" upali su u sukob . Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika, našla se na meti Petra Pripuza, vlasnika C.I.O.S.-a.

"Ako ne želite raskinuti važeće ugovore sa C.I.O.S. Grupacijom, očekujemo da prestanu izjave u javnosti o upitnosti legitimnosti i transparentnog poslovnog odnosa Grada Zagreba odnosno Zagrebačkog holdinga sa našom Grupacijom", poručili su iz Pripozove tvrtke.

U vezi toga se u petak javio redatelj Dario Juričan koji je šefu C.I.O.S.-a posvetio svoje novo ljubavno pismo kojim mu poručuje da odlazi iza rešetaka.

'Nisi ti sitni blefer kao Bandić, kod tebe nema labavo'

"U subotu će biti ravno četiri godine kako si iskeširao milijun eura jamčevine za izlazak iz zatvora povodom USKOK-ove optužnice da si obiteljsku organizaciju C.I.O.S. oštetio za 39 milijuna kuna, a državu za dodatnih 5 milijuna. Nisi ti morao biti sitni blefer kao Milan Bandić, pa da se praviš da nemaš za jamčevinu i onda ih posuđuješ od svog odvjetnika Marijana Hanžekovića. Odmah si uplatio sve u kešu, nema kod tebe labavo, pošteni moj gazda! Pratim tvoje javne istupe i kako objavama svoje kompanije veseliš novu gradsku upravu. Da sam ja na tvom mjestu, poslao bih bez oklijevanja gradskoj upravi ponudu za preuzimanje komunalne tvrtke Čistoća.

Pa nek' se napokon i o tome javno priča: kako su tvoje pajde, dobri Milan i još bolji Kikaš, sustavno radili na tome da smradom uguše građane kako bi nas ti, dobri gazda Pripuz, mogao spasiti od napuljskog scenarija. Alal ti vera!Tvoja povijest ljubavi s dobrim Milanom seže u rane 2000.Milan ti je tada lijepo pomogao oko premještanja pogona organizacije C.I.O.S. iz Podsuseda (zemljište koje je od suda kupljeno nakon isteka propisanog roka, što lajkam) na Jankomir (gdje su pojedine parcele, možda si zaboravio, kupovane od vlasnika koji su se potpisivali prstom na ugovore, što moram priznati, nisam mislio da ću ikada vidjeti, pa ti hvala na toj spoznaji da postoje i nepismeni ljudi u XXI. stoljeću).Dobri Milan bio je, kako i doliči, na otvaranju organizacije C.I.O.S. na kojem je pjevala, kao znak političke kvalitete, Nina Badrić.

O vlasništvu u medijima

Drago mi te bilo vidjeti te i na "20 godina vrhunske radijske produkcije u Hrvatskoj‘" u hotelu Esplanade gdje su radijski nakladnici Narodni radio, Antena Zagreb, Radio Dalmacija, Enter Zagreb i Gold FM te agencije Media servis, Radijski Festival i All Market Media slavili svoj dan. Ali ti ne znaš ništa o njihovim vlasnicima Hrvoju Barišiću (Antena Zagreb), Katijanu Knoku (Narodni radio), Davoru Gavraniću (Extra FM) i Ivanu Juriću-Kaćuniću (Enter Zagreb, Radio Dalmacija). Ni tvoj dobri brat Zoran naravno ne zna ništa o tome.

Miroslav Kutle može svirati frulicu i javno te koliko hoće prozivati za navodno prikriveno vlasništvo dok jede ribicu s vlasnikom tjednika Nacional Berom Jelinićem i kontemplira o čl. 52. Zakona o elektroničkim medijima po kojem je 'zabranjeno prikrivanje vlasničke strukture pružatelja medijskih usluga'. Nemaš ti s time ništa, znam ja to. To što su sin Ivan i bliska prijateljica Tihana Colić imali udjele u pojedinim radijskim postajama i to što ti hrpa rođaka radi po tim radijima, to je, što se ono kaže, igra velikih brojki.

'Ti možeš pišati po svima...'

Kao što je igra velikih brojki da svaki stanovnik Zagreba zna barem tri kriminalca.Vjerojatno bi i ti mogao nabrojiti trojicu. Iako si, dobri moj gazda, neporočna i neosuđivana osoba. Žao mi je što još uvijek nije nađen počinitelj požara 2014. u tvojoj organizaciji C.I.O.S. Možda bi pomogle one prve četiri minute snimke nadzornih kamera koje su nestale...

Malo sam ljubomoran na pogled koji imaš s terase vile na Pantovčaku, na srne u vrtu našeg Predsjednika RH. Meni je to znak da si uspio u životu. I možeš pišat po svima...I da ti dam jedan besplatan savjet, dobri gazda Pero - svi oni poduzetnici koji u javnom govoru neumorno koriste sintagmu da ih se politički progoni, šalju javnosti jasan signal da su 'politički progonjeni' baš kao jedan Kutle, jedan Gucić, jedan Mamić i ostali poštenjaci...Da smo radišni i zdravi, dobri moj gazda Pripuz!", napisao je Juričan u Facebook objavi posvećenoj Petru Pripuzu.