Nakon ostavke Matije Posavca, do novih izbora Županiju će voditi dosadašnji zamjenik župana Josip Grivec, koji je gostovao u RTL-u Danas.

"Nisam razgovarao s gospodinom Posavcom, ostavio mi je na stolu jedno prijateljsko pismo, ali s određenim željama. Dugo skupa funkcioniramo, ovo je treći mandat kako smo u koaliciji kao stranke, a meni drugi mandat kao zamjenika župana", kazao je.

U pismo, kaže, da su pisale najbolje želje te da je Posavec uvjeren da neće biti problema.

Pristupačan, empatičan, normalan

Komentirao je i fenomen da je Posavec priznao krivnju, a ljudi ga podupiru.

"To je razumljivo jer je on uvijek bio pristupačan, empatičan, normalan. Nikad nije izigravao nekakvu veličinu. Taj dio ne bih komentirao, vidjeli ste i sami da u Međimurju ne vjeruje itko da je to mito kao mito jer njemu i kao osobi i po obiteljskom odgoju to sasvim sigurno ni ne treba“, kaže Grivec pa nadodaje da bi on rekao da se radi o spletu nesretnih okolnosti.

Dobio bi izbore

Otkrio je i hoće li se on kandidirati za novog Međimurskog župana.

"To je sad malo prebrzo takvo pitanje. Matija Posavec ako nema pravomoćne presude se može kandidirati i dobit će izbore po mojoj procjeni. Tko će se kandidirati to ćemo vidjeti kad se izbori raspišu. Njih raspisuje Vlada, Međimurska županija i naše službe su poslale dopis kojim se Vladi urudžbira da je Posavec dao ostavku i dalje je stvar Vlade kada će se raspisati izbori i kada će se održati", kazao je Grivec.