>>> Nova godina donosi brojne novosti za hrvatske građane. U velikom specijalu Net.hr-a 'Što nas čeka u 2024. godini' svaki dan ćemo objavljivati kakve promjene stižu.

Za sve one kojima je ostalo kuna, još je malo vremena da zamijene novac u bankama, FINA-i ili Hrvatskoj pošti. Od 1. siječnja 2024. godine sve se mijenja. Naime, od 1. siječnja 2024. banke, Fina i Hrvatska pošta d.d. prestaju pružati uslugu zamjene valute, a novčanice i kovanice kuna moći će se zamijeniti samo kod HNB-a, i to također bez naknade. HNB će trajno mijenjati novčanice kuna, dok će se kovanice moći zamijeniti u roku od 3 godine od dana uvođenja eura, odnosno do 31. prosinca 2025.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Gotov novac kune građani još mogu do 31. prosinca 2023. zamijeniti u bankama, Financijskoj agenciji (Fina) i HP-Hrvatskoj pošti d.d. (Pošta). Od 1. siječnja 2024. navedene institucije prestaju pružati uslugu zamjene kune, a novčanice i kovanice kune moći će se zamijeniti samo u Hrvatskoj narodnoj banci. Stoga pozivamo građane da do kraja godine iskoriste mogućnost zamjene svojih kuna u više od 2.000 poslovnica banaka, Fine i Pošte u Hrvatskoj po fiksnom konverzijskom tečaju (1 euro = 7,53450 kn). Naše građane podsjećamo kako se do 31. prosinca ove godine u jednoj transakciji može zamijeniti najviše 100 novčanica i 100 kovanica kuna bez naknade. Poslovne banke su donijele odluku kako pri zamjeni kunskog gotovog novca u eurski neće naplaćivati naknadu ako se mijenja više od 100 novčanica i 100 kovanica kune u jednoj transakciji, odnosno gotov novac će se moći zamijeniti bez naknade za neograničen broj komada",kazali su za Net.hr iz HNB-a.

Iz HNB-a naglašavaju da nakon isteka razdoblja od 12 mjeseci od dana uvođenja eura, odnosno od 1. siječnja 2024., preostale kune će se moći zamijeniti neposredno na šalteru Hrvatske narodne banke, na adresi Zagreb, Franje Račkoga 5, a iznosi manji od 15.000,00 kuna moći će se na vlastitu odgovornost dostaviti na zamjenu i putem poštanskih usluga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kovanice kuna i lipa moći će se mijenjati do isteka tri godine od dana uvođenja eura

Pritom će se novčanice kune moći zamijeniti bez vremenskog ograničenja, dok će se kovanice kuna i lipa moći mijenjati do isteka tri godine od dana uvođenja eura, odnosno do 31. prosinca 2025. Prilikom zamjene kune u euro u Hrvatskoj narodnoj banci neće biti ograničenja u količini koja se mijenja, a neće biti ni naknade za zamjenu. Za zamjenu gotovog novca kune u iznosu od 40.000,00 kuna i većem, ili u broju kovanica koji je veći od 1.000 (tisuću) komada, potrebno je prethodno najaviti svoj dolazak i iznos gotovog novca kune, odnosno broj kovanica gotovog novca kune koji se namjerava zamijeniti, na adresu elektroničke pošte: gotov.novac@hnb.hr. Ostali uvjeti zamjene kune u euro u Hrvatskoj narodnoj banci uskoro će biti objavljeni na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.

Nakon 1. siječnja 2024. nema zakonskih promjena vezanih uz isplatu gotovog novca na bankomatima, kažu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko je još kuna u optjecaju?

Na dan 7. prosinca 2023. u optjecaju se još nalazilo oko 4,70 milijardi kuna, a iz optjecaja je bilo povučeno 438 milijuna komada novčanica kune i 755 milijuna komada kovanica kune. Od preostalih 4,70 milijarde kuna u optjecaju, dio gotovog novca je uništen, dio izgubljen, dio iznesen iz RH kao suvenir, a dio ostavljen za numizmatičke potrebe, što znači da Hrvatska narodna banke ne očekuje povrat svih navedenih 4,70 milijardi kuna iz optjecaja. Iz HNB-a podsjećaju da na kraju 2022. gotov novac u optjecaju iznosio je 14,7 milijardi kuna, što je za 21,5 milijardu kuna ili 59,4% manje nego na kraju 2021.

Gdje se čuvaju kovanice kune?

Nakon povlačenja kovanice kune se čuvaju u objektu u vojarni Croatia do proteka roka zamjene od tri godine. Novčanice kune se paralelno s povlačenjem iz optjecaja pohranjuju u trezore Hrvatske narodne banke te sukcesivno uništavaju na sustavima za obradu novčanica koji imaju mogućnost njihovog uništavanja i koji broje svaki izrezani primjerak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A oni koji to žele prije, podsjetimo da poslovne banke pri zamjeni kunske gotovine u eursku gotovinu ne naplaćuju naknadu ako se mijenja više od 100 novčanica i 100 kovanica kune u jednoj transakciji, odnosno zamjena se može izvršiti bez naknade za neograničen broj komada. Nadalje, građani kunsku gotovinu mogu bez ikakvih ograničenja i naknada konvertirati u eure polaganjem novca na bankovne račune u svojoj poslovnoj banci pri čemu će se primjenjivati propisi kojima se i inače uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

U poslovnicama Fine i Hrvatske pošte d.d. se tijekom prvih dvanaest mjeseci od dana uvođenja eura 1. siječnja 2023. godine može također bez naknade uz primjenu fiksnog tečaja konverzije provesti gotovinska zamjena valute, ali se plaća naknada ako se u jednoj transakciji mijenja više od 100 novčanica i 100 kovanica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Što biste učinili da osvojite 2 milijuna eura?