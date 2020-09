JOŠ JEDAN: Novi slabiji potres zabilježen u metropoli, ljudi javljaju da su osjetili vibracije

Na području Zagreba opet je zabilježeno podrhtavanje slabijeg intenziteta, 1.8 po Richteru, javlja EMSC.

Do podrhtavanja je došlo u 16:29 sati, s epicentrom u okolici. Prvi podaci kazuju da je epicentar bio na 12 kilometara sjeverozapadno od centra Zagreba te 113 kilometara istočno od Ljubljane.

Građani javljaju kako su čuli tutnjavu, zvukove nalik grmljavini, a neki su osjetili vibracije.

Felt #earthquake (#potres) M1.8 strikes 12 km NW of Zagreb – Centar (#Croatia) 3 min ago. Please report to: https://t.co/9VOb7xWTJk pic.twitter.com/4HqQrV78Iy

— EMSC (@LastQuake) September 23, 2020