U posljednjih pola godine prodano je 7 od 14 vila nedaleko od Pule, početna cijena bila je 900.000 eura, a svaka ima bazen. Niskoenergetske su i imaju sustav skupljanja kišnice za navodnjavanje. Kvadrati na obali sve su skuplji i zbog Eurozone te Schengena.

"Cijene su posljednja tri mjeseca 2022. godine rasle 4,7 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Naravno, najekskluzivnije nekretnine su prvi red do mora, od 3 milijuna do 5 milijuna eura. Radi se o vilama ili imamo novogradnju, tipa penthouse. Raspon cijena ide od 500 tisuća do milijun eura", objašnjava za Danas.hr Denis Modrušan, agent za nekretnine.

Hoće li pada cijene nekretnina?

Nakon što je prošli tjedan guverner HNB-a Boris Vujčić rekao da bi cijene nekretnina trebale početi blago padati, s njim se složio i investicijski analitičar Filip Vučagić.

"Ako pogledamo statistiku, vidljiv je pad transakcija. Ali ne bih očekivao nikakve dramatične korekcije cijena jer bi za to trebali postojati veliki šokovi u ekonomiji, kao što je pad turizma ili velika nezaposlenost", rekao je Vučagić za Danas.hr.

Kaže da se s APN-om krenulo da bi se potaknula potražnja i kako bi kupci komfornije kupovali nekretnine. "Ali to nije dalo rezultat koji smo očekivali. Tu država nije promašila, ali je trebala s APN-om ranije stati. Ne bi s time trebalo ići dalje", rekao je.

Vučagić ističe da mu se čini kao loša ideja da država krene i s poticanjem stanova za najam.

Slučaj s paušalcima

Vučagić je govorio i o tome je li prošlo vrijeme kada je radnik u Zagrebu mogao kupiti kvadrate.

"To sada tako izgleda kada usporedimo prosječne plaće i vrijednost nekretnina. Ali imamo slučaj s paušalcima gdje je dobar dio nekretninskog fonda u apartmanima i u turizmu, te porezno nisu ničim motivirani, osim da se bave rentijerstvom i turizmom. Treba raditi na vraćanju stambenog fonda u stambene svrhe".

Smatra da bi porez na nekretnine pozitivno utjecao na tržište nekretnina. Kakvo je stanje na tržištu nekretnina govori dovoljno to što se projekt, u kojem se tek kopaju temelji, i koji je na tri tramvajske stanice od Trga bana Jelačića u Zagrebu, već ima listu kupaca od 1200 ljudi, a trenutačna cijena kvadrata je 5000 eura.