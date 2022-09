Mnogo je gradova u Hrvatskoj do sada proglasilo umirovljenog gernerala Antu Gotovinu počasnim građaninom, a vjerojatno ima i onih u kojima to planiraju učiniti. No, jedan grad, koji je Gotovinu proglasio počasnim građaninom, možda će mu tu počasnu titulu oduzeti. Riječ je o Koprivnici, a inicijativu za oduzimanjem titule počasnog građanina najčuvenijem generalu iz Domovinskog rata pokrenuo je portal Danica.

Razlog je krajnje neobičan. Naime, otkako mu je 2015. godine na prijedlog tamošnje Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91 (SDP-ova) gradska vlast dodijelila tu počasnu titulu, Gotovina nije došao u Koprivnicu i osobno ju primio.

Koprivnicu zaobišao, ali nije Prelog mjesec dana kasnije

Gotovina nikad nije preuzeo nagradu, čime je pokazao potpuno nepoštovanje prema Koprivnici i njezinim stanovnicima, piše portal Danica te nastavlja: "Na stranu što tu počast i nije trebao dobiti jer vjerojatno nikad nije ni bio u Koprivnici. Kad je već dobio, trebao ju je prihvatiti. Da stvar za Koprivnicu bude bolnija, nakon što se 4. studenoga 2015. Gotovina nije pojavio na svečanoj sjednici na kojoj je trebao preuzeti najviše gradsko priznanje, samo mjesec dana kasnije titulu počasnoga građanina osobno je primio na svečanosti u – Prelogu."

Budući da će Grad Koprivnica i ove godine dodijeliti priznanja povodom Dana grada, portal Danica javno predlaže da se Gotovini na sjednici Gradskog vijeća u listopadu, kada se bude odlučivalo o novim laureatima, oduzme titula počasnog građanina uz obrazloženje da je omalovažio Koprivnicu i njene žitelje.