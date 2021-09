Krenula je druga faza popisa stanovništva, a popisivači su krenuli u naše domove. Ove godine će imati manje posla nego na ranijim popisima jer se u prvoj fazi, preko sustava e-građani, popisalo više od 1,5 milijuna građana.

No, popisivači moraju obići i domove onih koji su se već popisali preko interneta kako bi dobili njihovu jedinstvenu šifru koju je generirao sustav kada su ispunili obrazac preko e-građani.

Iz DZS-a pozivaju ljude da, ako nisu kod kuće, svoju jedinstvenu šifru ostave na vidljivom mjestu izvan kuće ili stana. Na primjer, najvidljivije mjesto je da je zalijepite na ulazna vrata kako bi je popisivač prepisao.

Što ako neki prevarant dođe do jedinstvene šifre?

No, s obzirom na to da su ljudi u popisni obrazac upisali i osobne podatke, kod nekih se stvorila i bojazan - što ako netko drugi s nečasnim namjerama, a ne popisivač, prepiše jedinstvenu šifru. Iz Državnog zavoda za statistiku, koji provodi popis stanovništva, objasnili su nam da nema razloga za takav strah.

"Nitko ne može imati uvid u vaše osobne podatke upisane kroz popisni upitnik, čak niti popisivač", odgovaraju iz DZS-a te dodaju kako je popisnica koju ste ispunili preko e-građana - zaključana.

'Popisivaču je potreban kod kako bi razdužio adresu'

No, zašto onda uopće popisivači moraju obići svak dom, ako našu popisnicu ne mogu mijenjati. "Popisivaču je kod potreban kako bi razdužio adresu na kojoj živite. Čak se niti podaci upisani u popisnicu ne mogu mijenjati", odgovaraju nam iz DZS-a.

Objašnjavaju da je jedina stvar koju može napraviti popisivač je unijeti napomenu "uz kod koji upisuje u sustav da je određeni podatak pogrešan" i zaključuju kako se ti podaci kasnije obrađuju u DZS-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

'Taj kod vrijedi samo onima koji ima pristup aplikaciji'

I stručnjak za IT Marko Rakar u razgovoru za Net.hr objašnjava da nema straha od zlouporaba vezanih uz popis stanovništva.

"Taj kod vrijedi samo onima koji imaju pristup aplikaciji. Ne mogu ja doći i upisati vaš kod nigdje. Vjerojatno to mogu samo popisivači. A i oni to mogu vjerojatno samo na teritoriju koji im je dodijeljen. Tako da popisivač iz Novog Zagreba ne može pogledati kod iz centra Zagreba. To neće ići", kaže nam Rakar i dodaje da, ako se radilo po pravilima struke, onda DZS mora moći vidjeti tko je pregledavao koje podatke.

"Zloupotreba, ako može postojati, može postojati samo sa strane nekoga tko je Zavodu za statistiku. Kod sam po sebi tu nije osobito bitan", kazao je Rakar. Smatra da i u popisu stanovništva nismo dali puno osobnih podataka koji bi drugima bili vrijedni ili do kojih se ne bi moglo doći i na druge, jednostavnije, načine.

'Za doći do OIB-a ima lakših načina od hakiranja popisa stanovništva'

"Članovi kućanstva koji su vidljivi svim susjedima. Što se tiče OIB-a, za veliku većinu ljudi je on javni podatak. Pronaći nečiji OIB je strašno jednostavno. Ima lakših načina od hakiranja popisa stanovništva", rekao je Rakar te dodao da misli kako je apsolutno sigurno staviti jedinstveni kod na ulazna vrata.

"Ta brojka je jednokratna i ima vrijednost samo i isključivo popisivaču. I nitko drugi iz tog podatka ništa drugo ne može izvući", rekao je Rakar i zaključio da oni koji vide kod na vašim ulaznim vratima mogu samo doznati da se i vi koristite portalom e-Građani.