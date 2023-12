Nakon nesreće na zagrebačkom odlagalištu Jakuševec koja se dogodila u ponedjeljak ujutro, a u kojoj su ozlijeđena trojica radnika, javnost se ne smiruje. Jakuševčani su očajni, djelatnici Čistoće u strahu, a digli su se i stanovnici Resnika jer se upravo njihovo područje spominje kao novo mjesto gdje bi se otpad odlagao. Jedna od opcija koja se ponavlja u medijima je mogućnost zatvaranje Jakuševca, no za takav scenarij potrebno je naći alternativu.

Kako je rekao zagrebački gradonačlnik Tomislav Tomašević da bi se Jakuševac mogao zatvoriti, potrebno je postrojenje za zbrinjavanje otpada u Resniku. Studija je završena nakon izbora i po novim standardima EU-a, to postrojenje nije moglo dobiti poticaje. Tomašević je pojasnio da je nakon toga pokrenuta nova studija, kako će novo postrojenje izgledati kako bi se moglo financirati iz EU fondova. Tomašević kaže da Vlada, iz njemu nerazumljivog razloga, inzistira na tome da postrojenje mora biti zajednički projekt Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Kazao je da mu je župan Zagrebačke županije odgovorio da to treba financirati država, ali se ne zna u kojem iznosu. Tomašević je dodao da je Grad Zagreb spreman i sam financirati projekt ako Vlada neće pomoći. Pozvao je zagrebački gradonačelnik i na zajedničko rješenje jer problem Jakuševca i nove lokacije, mora biti izvanstranačko pitanje.

No, do toga rješenja ćemo se načekati. Mirela Holy kazala je za Net.hr sada ne vidi drugo rješenje osim da se na Jakuševec i dalje odvozi otpad dok se ne sagradi centar u kojem će se zbrinjavati miješani komunalni otpad. Dodala je da se otpad može voziti na druge deponije, ali ti deponiji nemaju dovoljno kapaciteta.

"Centar za zbrinjavanje otpada nije isto što i odlagalište. Odlagalište je Jakuševec, i to sanirano odlagalište, međutim ono je trebalo biti zatvoreno 2012. godine. S obzirom na to da nije izgrađen alternativni sustav gospodarenja otpadom, Jakuševec i dalje, kao sanirano odlagalište prihvaća otpad i to otpad koji prema europskim direktivama ne bi smio prihvaćati", kazala je Mirela Holy. Naglasila je Holy da nije zabranjeno odlagati otpad, ali da taj otpad mora biti inertiziran što znači da ne mijenja više svoja kemijska svojstva. "Na Jakuševec odlažemo komunalni otpad koji nije inertiziran i on i dalje mijenja svoja svojstva i to nije u skladu s direktivama EU", kazala je.

Najgore moguće rješenje

"Zagreb ima relativno maleni broj lokacija koje nisu u vodozaštitnom području prve i druge kategorije. Mislim da je Resnik u trećoj vodozaštitnoj kategoriji i prema mome mišljenju je planiran kao lokacija na kojem se može realizirati Centar za gospodarenje otpadom. Naravno da građani ne žele živjeti u blizini infrastrukture koja se bavi otpadom. Naša obaveza prema okolišu je da na adekvatan način gospodarimo otpadom i Zagreb to mora napraviti i mora napraviti na svom području. Ne možemo prebacivati naš problem u tuđe dvorište", dodala je.

"Ako bi se odabrale adekvatne tehnologije i ako bi se s tim Centrom gospodarilo na primjeren način ne bi trebalo biti nikakvog pada kvalitete života okolnog stanovništva. U tom smislu ja nema ništa protiv Resnika", kazala je i dodala da ima jako dobrih tehničkih rješenja.

"Moramo riješiti taj problem, ovo sad je najgore moguće rješenje, ali nažalost broj lokacija na kojim je moguće to realizirati, na području Zagreba, je malen. Ali naravno da je na operateru i na nadležnim organima, Inspektoratu, da osigura da se poštuju svi propisu i da tehnologija bude najbolja za zaštitu okoliša", kazala je.

Grad Zagreb mora Vladi reći koji je plan

Stvara se halabuka u prostoru, kaže Holy na pitanje oko financiranja. "Ako želite da to ide iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, vi morate imati nekakav projekt. Ne možete tražiti novce, a za ništa. Na Gradu Zagrebu je da kaže što bi htio i da Vlada to uvrsti na listu projekata koji se mogu financirati iz europskih sredstava", dodaje.

"Vi morate imati nešto konkretno, neće vam nitko dati novce na lijepe oči", dodala je. "Ako sam dobro shvatila ministra zaštite okoliša i Vladu oni bisu napravila ništa po pitanju, i Vlada je s te strane u redu, mada ja kažem da Vlada nije napravila skoro ništa po pitanju izgradnje otpadne infrastrukture. To se odnosi na industrije u kojima bi se obrađivale različite vrste otpada", kazala je.

'Kadrovi Milana Bandića nisu sretni'

Moglo bi se prostor naći na području Zagrebačke županije, kaže Holy. "U samom postupku gospodarenja otpadom, u formiranju cijene bitna stavka je transport otpada i ta otpadna infrastruktura mora biti što bliže mjestu gdje nastaje otpad. Ako bi se postigao dogovor s jedinicama lokalne samouprave i Zagrebačkom županijom da se na području Zagrebačke županije nađe lokacija i to je rješenje, kaže Holy.

"Meni nije jasno što su oni radili tri godine, mislim na vlast se treba doći pripremljen. Ja sam sigurna da bivši kadrovi Milana Bandića nisu sretni i kriste svaku priliku da opstruiraju novu vlast, međutim oni su morali biti spremni za to. Morali su to očekivati. I nakon tri godine to je jako slabo opravdanje. Ja znam da je to teško i nikada to ne bih radila. Budimo realni, tu ima jako velikih interesa. Ako se ne znate nositi s tim onda se nemojte uvlačiti", zaključila je Holy.

