JE LI MOGUĆE? Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka ovaj vikend; od utorka stiže promjena vremena

U petak jutro svježije od onog u četvrtak, većinom od 11 do 13, dok će danju biti vrlo toplo, od 25 do 27 °C

Oni koji zazivaju ljeto i pitaju se hoće li biti moguće roštiljati na otvorenom za vikend slijedi odgovor: za vikend nam se vraća toplo vrijeme! Detaljna prognoza HRT-a koju je pripremila DHMZ-ova meteorologinja dr. sc. Nataša Strelec Mahović pokazuje da će u petak biti iznimno toplo i vedro vrijeme.

U petak će u istočnoj Hrvatskoj prevladavati sunčano, ujutro uz mogućnost za mjestimičnu kratkotrajnu maglu, a sredinom dana uz povremeno umjerenu naoblaku, uglavnom u zapadnoj Slavoniji. Vjetar će biti većinom slab, rijetko i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutro svježije od današnjeg, većinom od 11 do 13, dok će danju biti vrlo toplo, od 25 do 27 °C, prognozira Strelec Mahović.

Sunce i na Jadranu te u gorskim krajevima

Sjeverni Jadran i gorski krajevi obilovat će suncem. Ponegdje je po gorskim kotlinama moguća jutarnja magla, dok će na moru biti pretežno vedro, osobito na otocima. Uz obalu će puhati umjerena, podno Velebita u noći i ujutro i jaka bura, prema otvorenom sjeverozapadni vjetar. Jutro u gorju i unutrašnjosti Istre svježije nego u četvrtak, a najviša dnevna temperatura posvuda malo viša.

U Dalmaciji će uz većinom sunčano vrijeme, često i pretežno vedro – posvuda biti vrlo toplo, ponegdje i vruće. Jedino će u unutrašnjosti Dalmacije jutro biti razmjerno svježe. Ujutro i ponovno navečer uz obalu će puhati slaba do umjerena bura, danju ponegdje umjeren sjeverozapadnjak, pa će more biti malo do umjereno valovito.

I na jugu Hrvatske sunčano, ponegdje i posve vedro. U noći i ujutro puhat će umjerena bura, danju do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će većinom između 27 i 30 °C.”

U subotu pretežito sunčano

Očekuje se djelomice i pretežno sunčano vrijeme s malo naoblakom na moru te umjerenom na kopnu, prognozira Neverin.hr. U jutarnjim satima moguća je magla.

Vjetar u unutrašnjosti slab i umjeren sjeveroistočni, na moru će puhati umjerena i jaka bura, a poslijepodne prolazno i sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura zraka od 10 do 16°C na kopnu te između 18 i 24°C na moru. Najviša dnevna u većem dijelu zemlje bit će između 22 i 27°C, a u Zagori i oko 30°C.

Vedra nedjelja

Prema prognozi Neverina, u nedjelju se uglavnom očekuje vedro i sunčano vrijeme. Ujutro je u unutrašnjosti moguća magla te mala naoblaka na Jadranu, a danju će prolazne naoblake biti u gorju.

U unutrašnjosti vjetar slab, ujutro i prijepodne uz obalu umjerena bura, a danju će puhati zapadnjak. Temperature zraka bez veće promjene u odnosu na prethodni dan.

Nakon utorka promjena vremena

U utorak je sve veća vjerojatnost promjene vremena – pada temperature, kiše, grmljavine… I na Jadranu do ponedjeljka sunčano i vrlo toplo, osobito na jugu i vruće.

U početku će još noću i ujutro puhati slaba do umjerena, podno Velebita i jaka bura, danju većinom umjeren sjeverozapadni vjetar. U utorak je sve vjerojatnije jačanje juga, te novo naoblačenje, pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu”, prognozirala je za HRT dr. sc. Nataša Strelec Mahović iz DHMZ-a.