Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković rekao je u srijedu da je saborska rasprava o Zakonu o pomorskom dobru pokazala kako nema govora da će netko hrvatskim građanima uzeti more, zatvoriti plaže, a drži da oporba ponavlja gubitničku strategiju prikazujući stvari crno-bijelima.

Jandroković je u emisiji "S Markova trga" Hrvatskog radija ocijenio kako oporba danas ponavlja gubitničku strategiju te to sve čini bez da se pripremila, prikazujući stvari crno-bijelima, no u saborskoj raspravi brzo se, ocijenio je, vidjelo kako to nema veze s onime što je Vlada pripremila te se cijela taktika oporbena raspala kao mjehur od sapunice.

"Sada rasprava odlazi u mirne vode i ono što je ključna poruka našim građanima - nema nikakvog zatvaranja plaža. Ovaj zakon manje je strog prema onima koji nisu hotelski gosti, dakle moći će dolaziti na hotelske plaže i svaki građanin na svakome mjestu moći će se kupati i koristiti plažu", rekao je Jandroković govoreći o današnjoj saborskoj raspravi.

Dodao je i kako je Vlada spremna prihvatiti određene primjedbe nakon što se prikupe.

Pitanje pomorskog dobra

Jandroković je naveo kako je zakonom potrebno urediti pitanje pomorskog dobra i korištenja plaža, no nema govora o tome da će netko hrvatskim građanima oduzeti more.

"Važno je da se pojasne neke formulacije i sam u razgovoru s ministrom zapazio sam neke stvari koje treba preciznije definirati, ali zato postoji prvo čitanje, drugo čitanje, glasovanje, amandmani. Toliko je još koraka bilo do glasovanja da je po meni ovo bila potpuno promašena strategija", rekao je.

Što se tiče odluke o pomoći Ukrajini i prozivanja onih zastupnika koji su je odbili, Jandroković je poručio kako će ih se još dugo prozivati jer su napravili povijesnu grešku.

"Oni žele da se ta tema zaboravi, oni bi HDZ-u nabijali na nos sve naše grijehe i nikad nije dosta ponavljati HDZ-u neke teze, ali kad se njih počne prozivati za nešto što je aktualno, onda se ljute", naveo je.

Fokus s odvoza otpada i posvojenja djece htjelo se prebacit na pomorsko dobro

Isto tako, dodao je, SDP-u i stranci Možemo vrlo je neugodna situacija s odvozom otpada u Zagrebu, gdje su se pokazali kao loši upravljači i ušli u konflikt s radnicima. "Jedno je kada si politički aktivist i kada napadaš i buniš, a drugo je kada trebaš upravljati", istaknuo je.

Ocijenio je kako je to vrlo vjerojatno jedan od razloga zašto su pokušavali fokus prebaciti na plaže i pomorsko dobro, a tu je i situacija s posvajanjem djece iz DR Konga. "Čini mi se da su htjeli te teme gurnuti u drugi plan i onda napuhati temu pomorskog dobra, ali ponavljam još jednom to im nije pošlo za rukom", poručio je Jandroković.

Govoreći o zaštiti građana od inflacije, podizanja cijena i mogućem ukidanju državnih subvencija, rekao je kako je ukidanje subvencija, za one koji neopravdano podižu cijene, jedina prava mjera te takvu odluku Vlada može potpuno legitimno donijeti jer se od svih traži veća razina odgovornosti i solidarnost.

"Vidim da sad dio ljudi iz poslovne zajednice kažu - mi smo slobodno tržište i imamo pravo formirati cijene kako hoćemo. I to je jednim dijelom točno, međutim to tržište se jako promijenilo unazad nekoliko godina", rekao je Jandroković i podsjetio na intervencije Vlade posljednjih godina.

Vlada ima potpuno legitimnu odluku da svi oni koji koriste državne subvencije, a Vlada je itekako pomogla kad se dogodio Agrokor i kad se dogodila pandemija i sada kada se dogodila agresija vlada je intervenirala u cijene energenata, struje, plina, goriva… Svi oni korisnici su tih subvencija pa se moraju prilagoditi i u cjenovnoj politici, istaknuo je.

Do rujna novi ustroj izbornih jedinica

Što se tiče izbornih jedinica, rekao je kako će do rujna donijeti novi ustroj, dodavši kako oporba počinje vršiti pritisak.

"Imamo vremena, izbori su bili u sedmom mjesecu 2020., dakle rok je sedmi mjesec 2024., čak možemo i kasnije ili koji mjesec prije, tako da je rujan optimalan za donošenje novog zakona", ocijenio je.

Govoreći o obnovi zgrade Sabora, rekao je kako je prošli tjedan završen natječaj za izradu projektne dokumentacije, odabran je izvođač, a idući tjedan će odluka biti donesena i realizirana. Prvo će se napraviti projektna dokumentacija, a potom raspisati natječaj za izvođenje radova, a kada vide kako će stvari ići, morat će pronaći novi prostor, a što nije lagano, ocijenio je.

Između ostalog, Jandroković je ocijenio kako donošenjem Etičkog kodeksa neće doći do promjena u radu Sabora.

"Saborski zastupnici imaju svoj mandat, savjest i odgovornost. Ne postoji to pravilo i taj papir koji njih može zaustaviti ako netko želi učiniti nešto što baš nije pristojno, što je uvredljivo prema nekom kolegi, što izlazi izvan okvira onog što smatram demokratskom raspravom", rekao je.

Također, Jandroković smatra kako kodeks odijevanja zastupnika, što predlažu neki, nije potrebno donositi jer je danas nemoguće odrediti što će tko obući jer su se vremena promijenila te to treba tolerirati.