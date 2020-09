JAK POTRES UDARIO KOD ZADRA: Magnituda mu je bila čak 4,2, osjetio se diljem Dalmacije

Danas oko 13h seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su potres s epicentrom 51 kilometar istočno od Zadra, nedaleko od Prigrade i Benkovca, na dubini od 40 kilometara.

Magnituda potresa bila je 4,2 prema Richteru, a potres se osjetio diljem Dalmacije, javlja EMSC. Potres se osjetio i u Bosni i Hercegovini, javlja Radio Sarajevo.

Felt #earthquake (#potres) M4.2 strikes 51 km E of #Zadar (#Croatia) 6 min ago. Please report to: https://t.co/v0KHd5M27G pic.twitter.com/yItrXGxEjA

— EMSC (@LastQuake) September 20, 2020